De App Store bevat heel veel video's om je meer te laten zien van een app. Deze worden automatisch afgespeeld, maar als je dat liever niet wil, dan is daar een handige instelling voor.

Met video’s laten ontwikkelaars zien wat een app allemaal te bieden heeft. Vooral bij games helpt het om een leuke gameplay-video te zien. Tijdens het bladeren door de App Store worden ze echter vanzelf afgespeeld, waardoor het erg druk kan worden en de app onnodig veel data gebruikt. In deze tip lees je hoe je dit automatisch afspelen van video’s stopzet.



App Store video’s automatisch afspelen (of niet)

Standaard zijn de video’s in de App Store zo ingesteld, dat ze meteen beginnen met spelen zodra je er voorbij scrollt. Via de instellingen kun je echter het één en ander aanpassen, zodat een video nooit uit zichzelf afgespeeld wordt of dat dit alleen gebeurt als je met WiFi verbonden bent.

Je past de instelling als volgt aan:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op App Store. Blader omlaag en tik op de optie Speel video automatisch af. Je kunt hier kiezen voor drie opties: Aan, Alleen wifi en Uit. Kies de gewenste optie.

De opties Uit en Alleen wifi zullen vooral van pas komen bij mensen die een beperkte databundel hebben, maar wel graag onderweg door de App Store bladeren. Je vindt de video’s niet alleen op de app-pagina’s, maar ook in de verhalen die op de voorpagina van de App Store staan.

