Al jarenlang gaan er geruchten dat Apple toewerkt naar een eigen zoekmachine, als alternatief voor Google, DuckDuckGo en andere soortgelijke zoekmachines. De afgelopen dagen is dit onderwerp ineens weer actueel, doordat Apple in een antitrustzaak tegen Google moet getuigen. Mark Gurman laat nu zijn licht schijnen op dit onderwerp en zegt in zijn nieuwste editie van de nieuwsbrief dat Apple nog altijd bezig is met het verbeteren van haar eigen zoekfunctie. Met de codenaam Pegasus werkt Apple aan een geavanceerde zoekmachine, die al gebruikt wordt in meerdere eigen apps. En binnenkort zou dit naar de App Store komen.



‘App Store krijgt nieuwe geavanceerde zoekfunctie’

John Giannandrea die bij Apple de baas is van machine learning en AI, zou met zijn team al jaren bezig zijn met het bouwen van geavanceerde zoekfuncties. Giannandrea werkte eerder bij Google en is dus expert op dit gebied. Het zoekteam van Apple heeft een zoekmachine met de codenaam Pegasus ontworpen. Deze zoekmachine levert meer en betere resultaten. De afgelopen jaren zien we dat de Spotlight-functie van je iPhone, iPad en Mac al updates gekregen heeft en laat zien waar Apple op dit vlak toe in staat is. De App Store zou daar volgens Mark Gurman ook van profiteren. Apple heeft plannen om deze meer geavanceerde zoekfunctie naar meer eigen apps te brengen, waaronder dus de App Store. Welke apps hier nog meer van gaan profiteren, is niet duidelijk. Maar een app als de Kaarten-app zou een goede kans hebber zijn.

De nieuwe zoekfunctie zou betere resultaten opleveren. Momenteel kijkt de zoekfunctie vooral naar appnamen en wat een app doet aan de hand van je zoekterm, maar een nieuwe zoekfunctie zou bijvoorbeeld ook meer naar context kunnen kijken. Wellicht dat het ook meer integreert met wat er al op je iPhone staat (buiten de App Store zelf), maar dat is slechts speculatie.

‘Meer plannen om zoekmachine uit te breiden’

Maar Apple zou meer plannen hebben. Apple’s zoekfuncties zouden meer geïntegreerd worden in iOS, iPadOS en macOS. Daarbij zouden generatieve AI-tools ook een rol spelen. Apple heeft meerdere tools in huis om een alternatief voor Google te worden, al zijn daar nu niet direct plannen voor. Apple heeft ook profijt van het feit dat Google de standaard zoekmachine is op de iPhone, iPad en Mac, omdat Apple een deel van de inkomsten uit Google-advertenties krijgt. Hoewel de technische middelen die Apple heeft nog niet zo goed zijn als van Google, zou Apple op den duur wel een volwaardig alternatief uit kunnen brengen.

Apple heeft de afgelopen jaren diverse overnames op dit vlak gedaan. Het machine learning-team zou ook nog op zoek zijn naar nieuwe engineers die werken aan zoekfuncties. En ondanks dat Apple’s Eddy Cue nu zegt dat Apple geen noodzaak ziet in het uitbrengen van een eigen zoekmachine, is dit volgens Mark Gurman slechts een kwestie van tijd.