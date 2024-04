Wel benadrukt Apple dat ontwikkelaars er zelf voor moeten zorgen dat ze zich aan de regels voor auteursrecht houden. De emulator-apps zijn verplicht in-app aankopen te gebruiken voor digitale items. Daarmee vormen de game-emulators een extra inkomstenbron voor Apple. Android-gebruikers hebben al langer toegang tot emulators om gameklassiekers op hun smartphone te kunnen spelen. Een deel van die ontwikkelaars zal nu wellicht ook geneigd zijn om hun emulators naar de iPhone te brengen.

In januari kondigde Apple een aantal maatregelen aan om te voldoen aan de Digital Markets Act (DMA) in de EU. Daarnaast maakte Apple bekend dat streaming gamediensten wereldwijd zouden worden toegestaan. Voorheen waren dergelijke gamediensten nog verboden. Dat het beleid vanaf nu is aangepast wordt nog eens bevestigd in een e-mail aan ontwikkelaars. Sinds de allereerste iPhone hebben ontwikkelaars manieren gevonden om game-emulators voor iOS te maken, buiten de App Store om of door de apps te vermommen als iets heel anders. Dat hoeft nu niet meer, al zullen de ontwikkelaars zich wel aan de regels van Apple moeten voldoen.

De App Store-regels zijn bijgewerkt en omvat nu ook emulators voor games. “Bovendien kunnen emulator-apps voor retro gameconsoles aanbieden om games te downloaden”, aldus Apple. Maar daarbij geldt wel dat ontwikkelaars “verantwoordelijk zijn voor al dergelijke software die in de app wordt aangeboden, en er onder andere voor moeten zorgen dat dergelijke software voldoet aan deze richtlijnen en alle toepasselijke wetgeving.” Het lijkt erop dat ontwikkelaars alleen een games mogen aanbieden waarvan ze de distributierechten bezitten – en dat zal meestal niet het geval zijn.

Apple heeft ook de App Store-regels bijgewerkt om in-app aankopen voor minigames en AI-chatbots toe te staan. Daaronder vallen ook mini-apps op basis van HTML5, zoals diensten die in superapps zoals WeChat worden aangeboden. In de rechtszaak die de Verenigde Staten tegen Apple heeft aangespannen, wordt het tegenwerken van superapps met name genoemd. Het is één van de vijf punten waarmee het Amerikaanse ministerie van Justitie wil aantonen dat Apple ongewenste monopoliepraktijken toepast.

Muziekdiensten mogen nu prijsinformatie tonen

Een andere aanpassing van de regels staat toe dat muziekstreamingdiensten zoals Spotify informatie over abonnementen en andere digitale aankopen mogen geven. Het maakt het mogelijk om gebruikers met een linkje te verwijzen naar een webpagina om aankopen te doen. Op die manier kan het afrekenen via de App Store worden omzeild. Spotify diende vorige maand al een appupdate in, waarbij ze prijsinformatie tonen aan gebruikers in de EU, maar deze update werd niet goedgekeurd door Apple. Wellicht heeft dat ermee te maken dat Apple de regels nog niet had aangepast. Dat is nu wel het geval en daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de bijgewerkte Spotify-app. De muziekdienst ligt al jarenlang in de clinch met Apple over de beperkingen waarmee ze te maken hebben.