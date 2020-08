In de nieuwe update van Fortnite biedt de ontwikkelaar in-app aankopen aan buiten Apple's systeem om. Dit is in strijd met de App Store regels, maar het is er toch doorheen gekomen.

Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, maakt vandaag bekend dat het gaat om een permanente verandering voor alle platformen waarop Fortnite beschikbaar is. Hiermee betaal je niet €9,99, maar €7,99 voor 1000 V-Bucks. Een korting van 20%.



Fortnite omzeilt App Store regels met nieuwe aankoopmethode

In artikel 3.1.1 van de App Store regels staat duidelijk dat het verboden is om in-app aankopen buiten het systeem van de App Store aan te bieden. Toch is dit juist hetgeen wat Fortnite nu doet. De regel verbiedt het om virtuele goederen aan te bieden buiten Apple’s systeem voor in-app aankopen om:

If you want to unlock features or functionality within your app, (by way of example: subscriptions, in-game currencies, game levels, access to premium content, or unlocking a full version), you must use in-app purchase. Apps may not use their own mechanisms to unlock content or functionality, such as license keys, augmented reality markers, QR codes, etc. Apps and their metadata may not include buttons, external links, or other calls to action that direct customers to purchasing mechanisms other than in-app purchase.

Hierin wordt dus expliciet gezegd dat in-game geld per se via Apple gekocht moet worden. Dat betekent niet alleen dat de aankoop veilig en makkelijk verloopt, maar ook dat Apple 30% van de opbrengst mag snoepen. Het gaat in het geval van Fortnite om V-Bucks – het virtuele geld in de game. Epic Games voert als argument dat andere apps die goederen verkopen het ook op deze manier mogen doen, dus dan mag Fortnite het ook. Er is volgens Epic Games geen enkel verschil tussen fysieke en digitale goederen.

This is a very exciting standoff: Fortnite’s owner directly challenging Apple’s rules about in-app payments. https://t.co/LfP4UrpUpU — Peter Kafka (@pkafka) August 13, 2020

Epic Games noemt de apps van McDonald’s, Uber, en Amazon en meer als voorbeelden. In deze apps kunnen klanten betalingen doen via systemen die niet van Apple zijn en dat mag gewoon van Apple. Het gaat namelijk om fysieke goederen of diensten die worden geleverd en dat is het verschil met Fortnite, waar alles digitaal is.

Dit is een expliciete aanval op Apple’s beleid rondom in-app aankopen. Epic Games zegt dat Apple (en Google) ‘exorbitant hoge vergoedingen’ vragen voor hun diensten. Als de bedrijven hun vergoedingen van 30% verlagen zullen gebruikers dit terugzien in het aantal V-Bucks wat ze voor hun geld krijgen indien deze via het in-app aankopensysteem gekocht zijn.

Spotify wil het ook, maar Apple verbiedt het

Er is al een flinke tijd strijd tussen Apple enerzijds en ontwikkelaars anderzijds over het beleid van de App Store. Spotify is niet blij met de vergoedingen die Apple vraagt. Het liefst wil het bedrijf gebruikers via de app laten abonneren via een eigen betaalsysteem, maar dat is verboden. Daarom biedt het bedrijf helemaal geen abonnementen meer aan via Apple’s in-app aankopen systeem. Dat is ook de reden dat Spotify via iTunes destijds 30% duurder was dan een Premium-abonnement via de website.

In plaats daarvan moeten gebruikers nu via de Spotify website een lidmaatschap aanschaffen, want Apple staat dit dus niet toe binnen de app. Spotify mag haar gebruikers daar echter niet op wijzen in haar eigen app. Het is tegen de App Store-regels om gebruikers te wijzen op het doen van aankopen van digitale goederen buiten de App Store om.

Het wordt spannend wat dit betekent voor andere apps die ook buiten de App Store om digitale goederen willen aanbieden.

Onlangs vond ook een hoorzitting met Apple CEO Tim Cook en andere tech-CEO’s plaats. Hier werd besproken dat het bedrijf in 2011 de vergoeding van 30% zelfs wilde verhogen naar 40%, maar zover kwam het nooit. Overigens hoeven doorlopende diensten als Spotify na het eerste jaar 15% af te staan.

Spotify houdt zich dus aan de regels, maar daar lijkt Epic Games lak aan te hebben. Het is nog onduidelijk hoe het Fortnite-ontwikkelaar Epic Games gelukt is om de app goed te laten keuren. We verwachten dat Apple actie gaat ondernemen, maar daarover is op het moment van schrijven nog niks bekend. In theorie zou Apple de game uit de App Store kunnen halen tot er verandering is gekomen in het aankoopsysteem.