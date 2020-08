Facebook gaat de Facebook Gaming-app uitbrengen voor iOS, maar dan wel met flink wat beperkingen. Zo zijn er geen enkele games te spelen via de app, omdat Apple dit niet toestaat. Facebook uit daarover zijn ongenoegen in de media.

Facebook Gaming zou eigenlijk dit voorjaar al uit moeten komen, omdat Facebook haast wilde maken omdat meer mensen thuis zaten. Maar toen kwam Apple om de hoek kijken. De afgelopen maanden heeft Facebook er alles aan gedaan om de app goedgekeurd te krijgen, maar telkens sloeg Apple de app af. Daarom heeft Facebook besloten om de app in afgeslankte vorm uit te brengen.



Facebook Gaming release voor iOS, maar zonder games

Facebook Gaming bestaat al een tijdje op Android. Het is een losse app waarin de focus ligt op het kijken of zelf starten van livestreams van diverse games, maar je kan er ook zelf spelletjes mee spelen. Maar helaas niet op iOS.

Facebook is al sinds februari bezig om Facebook Gaming geschikt te maken voor iOS. Telkens kreeg het bedrijf van Apple te horen dat de app niet voldeed aan de App Store-richtlijnen. Apple valt daarbij terug op richtlijn 4.7. Daarin staat dat een app die een toegangspoort is tot een verzameling games niet toegestaan is. In Apple’s ogen is het doel van Facebook Gaming dan ook het aanbieden van games buiten de App Store om.

Facebook probeerde dit aan te vechten door statistieken te delen over het gebruik van de Android-app. 95% van de gebruikers gebruikt de app op Android om te kijken naar livestreams. Het zelf daadwerkelijk spelen van games die in de app aangeboden worden, wordt dus maar weinig gedaan.

Facebook gaf niet op en maakte zelfs gebruik van de nieuwe regels van Apple. Apple onthulde in juni dat ontwikkelaars zelf de App Store-regels ter discussie kunnen stellen, om zo alsnog een geweigerde app in de App Store te krijgen. Maar het mocht niet baten: ook nu veranderde Apple niet van gedachte. Sterker nog, Facebook kreeg geen een reactie van Apple, zo legt een woordvoerder uit bij The Verge.

“Uiteindelijk hebben we moeten beslissen om de gameplay-functies volledig uit de app te verwijderen om ervoor te zorgen dat Apple de losse Facebook Gaming-app zou goedkeuren. Dat betekent dat iOS-gebruikers een inferieure ervaring hebben ten opzichte die van Android”, zo legt Sheryl Sandberg van Facebook uit.

Facebook schaart zich achter de vele bedrijven die de laatste tijd kritiek hebben op de keuzes van Apple. Zo komt Microsofts gamestreamingdienst xCloud niet naar iOS, vanwege dezelfde redenen als bij Facebook Gaming. Apple verbiedt het om games via een app aan te bieden, omdat er zo geen toezicht is op elke individuele game. Ook Telegram klaagt over de App Store. Tegelijkertijd beweert Tim Cook dat Apple elke app graag in de App Store wil. Tegelijkertijd hanteren ze dus zulke strenge regels, waardoor dit onmogelijke gemaakt wordt.

Tim Cook moest zich onlangs verantwoorden tegenover het Amerikaanse Congres. De machtspositie van Apple met de App Store stond ter discussie. Ook in de EU wordt onderzoek gedaan naar het eventuele machtsmisbruik in de App Store. Wil je weten wat er tijdens de Amerikaanse hoorzitting besproken is? Lees dan onze samenvatting van de ondervraging van Tim Cook.