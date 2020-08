Er wordt wel eens gezegd dat wat je op internet zet, nooit echt verdwijnt. Zelfs niet als je het er zelf af haalt. Bij Instagram was dat inderdaad het geval. Hoewel verwijderde foto’s niet zomaar zichtbaar waren voor andere gebruikers, bewaarde Instagram verwijderd materiaal wel ruim een jaar op haar eigen servers.



Instagram bewaarde verwijderde foto’s op server

Beveilligingsonderzoeker Saugat Pokharel ontdekte dat foto’s die eerder verwijderd waren, nog bij Instagram zelf opgeslagen waren. Instagram heeft een functie waarmee je al jouw Instagram-data kan opvragen. Toen hij de gevraagde gegevens van Instagram ontving, zag hij dat daar foto’s bij zaten die hij allang verwijderd had.

In het databestand zaten niet alleen verwijderde foto’s, maar ook privégesprekken met andere gebruikers. Al deze gegevens had Pokharel al meer dan een jaar geleden verwijderd. Instagram zegt zelf dat ze gegevens nog zo’n 90 dagen op de server bewaren nadat je dit als gebruiker verwijderd. Veel bedrijven hanteren een dergelijke termijn, maar de periode van ruim een jaar is uitzonderlijk.

Hij besloot dit voorval in oktober vorig jaar bij Instagram te melden. Volgens Instagram ging het om een bug. Een woordvoerder zegt dat er geen bewijs gevonden is dat hier misbruik van gemaakt is. De bug is begin deze maand opgelost. De onderzoeker ontving van Instagram een beloning van $6.000 voor het melden van het probleem.

Het is niet de eerste keer dat dergelijke problemen bij producten van Facebook opduiken door ‘een bug’. Eerder deze zomer bleek dat het cameralampje in iOS 14 geactiveerd werd in Instagram en eind vorig jaar bleek dat de Facebook-app stiekem camerabeelden maakte. In beide gevallen was er volgens respectievelijk Instagram en Facebook sprake van ‘een bug’.