Boete dreigt voor Apple

Als je een abonnement op een streamingdienst zoals Spotify of Netflix afsluit, dan betaal je vaak meer dan wanneer je rechtstreeks via de dienst zelf had afgesloten. Appmakers houden rekening met de 30% die ze aan Apple moeten afdragen. Dat mag, maar Apple verbiedt de appmakers om hun klanten over dit prijsverschil te informeren. Ze moeten verzwijgen dat rechtstreeks afsluiten goedkoper is. De EU vindt dat hier sprake is van machtsmisbruik en tikt Apple op de vingers. De Europese Commissie heeft daarom een aanklacht ingediend. Apple is nu in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Mocht de toezichthouder niet tevreden zijn met de uitkomst, dan kan er mogelijk een boete volgen. Deze kan oplopen tot wel $39,4 miljard wegens oneerlijke concurrentie. Dit is 10% van Apple’s wereldwijde jaarlijkse omzet.



Het feit dat appmakers hun klanten niet mogelijk informeren over prijsverschillen, werd al in 2019 aangekaart door Spotify. Dit bedrijf rekent 30 procent meer als je abonnee wordt via de App Store , om de extra kosten te compenseren. De Europese Commissie concludeerde in 2021 dat er sprake was van oneerlijke concurrentie en heeft de zaak nu weer opgepakt. De Commissie neemt geen standpunt in, of het eerlijk is dat appmakers verplicht moeten afrekenen via de App Store . Maar ze vinden wel dat de voorwaarden oneerlijk zijn, met name het feit dat appmakers hun klanten niet mogen informeren over goedkopere opties.

Spotify is uiteraard blij met de aanklacht. “Vandaag heeft de Europese Commissie een duidelijk signaal afgegeven dat het concurrentiebeperkende oneerlijke praktijken van Apple al veel te lang consumenten schaden en ontwikkelaars benadelen”, aldus Eve Konstan, jurist van Spotify. “We dringen er bij de Commissie op aan om snel een besluit te nemen in deze zaak om de consumenten te beschermen en de eerlijke concurrentie op het iOS-platform te herstellen.”

De aanklacht is hier te lezen.