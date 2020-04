Sta jij voor het dilemma of je voor de iPhone SE 2020 moet kiezen of moet wachten op de iPhone 12? Welke aankoop geeft het beste waar voor je geld? Dat ligt vooral aan je voorkeuren.

De afgelopen dagen kon je op iCulture al enkele vergelijkingen van de nieuwe iPhone SE 2020 lezen. Daarbij keken we vooral naar reeds beschikbare toestellen. Maar hoe zit het met de aankomende modellen voor het najaar? Apple brengt naar verwachting rond september vier nieuwe iPhones uit en misschien zit daar wel iets voor jou bij. Hoewel we lang nog niet alles weten, vraag je je misschien wel af of je beter kunt wachten op de iPhone 12 of nu de iPhone SE 2020 moet bestellen.



iPhone SE 2020 vs iPhone 12

Om te beginnen is het goed om te weten welke iPhones Apple in het najaar uit gaat brengen. Volgens de recente geruchten gaat het om vier modellen:

Bekijk ook iPhone 2020: alles over de komende iPhones van dit jaar Er zijn al diverse voorspellingen gedaan over de iPhone 2020. In dit overzicht zetten we op een rijtje wat er al bekend is over de 2020 iPhone, welke geruchten er circuleren en wat je zoal kunt verwachten van de iPhones van dit jaar.

De keuze is dus reuze, zeker als je ook nog de huidige iPhone 11-serie overweegt. Er zijn eigenlijk vier belangrijke zaken die je in overweging moet nemen: wat wil je ermee, wat heb je ervoor over, je persoonlijke smaak en het formaat.

Voor iPhone-gebruikers die altijd het nieuwste willen, zal de keuze niet heel lastig zijn. De iPhone SE 2020 voelt voor die doelgroep waarschijnlijk als een stap terug, zeker als je ook al een iPhone 11 Pro hebt. Wil je niet elk jaar een nieuwe iPhone kopen, maar ben je nu wel een nieuw model aan het overwegen en twijfel je tussen de iPhone SE 2020 en de aankomende iPhone 12? Lees dan snel verder.

Wat je ermee wil: camera, scherm en innovaties

Vraag jezelf allereerst af wat je met de iPhone van plan bent om te doen. Gebruik je hem alleen maar om te bellen, berichtjes te sturen en je social media te checken? Dan kan je prima uit de voeten met de nieuwe iPhone SE. Dat wil niet zeggen dat de iPhone SE alleen geschikt is voor low-power users. Dankzij de A13-chip kan de iPhone SE 2020 ook de zwaarste apps en games aan, maar dan in een vertrouwde vorm.

Wil je de allermooiste foto’s maken, de beste beeldkwaliteit, de nieuwste innovaties proberen én als eerste profiteren van 5G? Dan kun je het beste wachten op de iPhone 12. Als we de geruchten mogen geloven komt 5G dit najaar voor het eerst naar de iPhone. Dankzij het bewezen OLED-scherm weten we nu al dat de schermkwaliteit een stukje beter wordt dan die van de iPhone SE. En met de drievoudige camera met mogelijke LiDAR Scanner, kun je ook de mooiste foto’s maken en profiteren van verbeterde augmented reality functies.

Prijs/kwaliteit-verhouding

iPhone SE 2020: vanaf €489

iPhone 12: vermoedelijk vanaf zo’n €800

Een belangrijke reden om voor de iPhone SE 2020 te kiezen, is de betaalbare prijs. Hoewel je niet op alle vlakken de nieuwste techniek krijgt voor €489, heb je wel op dit moment de snelste mobiele chip in handen. Je weet dat je zeker nog vier jaar kan doen met de iPhone SE en voor een prijs van nog geen €500 is dat ongekend. Op concurrerende Android-toestellen in diezelfde prijsklasse kom je dat zelden of nooit tegen. Hoewel we natuurlijk nog niet weten wat de iPhone 12 en iPhone 12 Pro precies gaan bieden, zijn het wel toestellen die zo’n €300 tot bijna €700 duurder zijn dan de iPhone SE. Je krijgt daar dan wel weer betere specs, vernieuwende technologie en een betere camera voor, maar heb je dat écht nodig? Voor het grootste deel van de gebruikers is dat nog maar de vraag.

Overigens verwachten we niet dat Apple de prijs van de iPhone SE 2020 verder laat dalen zodra de iPhone 12-serie verschijnt. Apple doet dit meestal wel met oudere modellen, maar aangezien de nieuwe SE dan pas een half jaar oud is, zien we dat niet gebeuren.

Bediening: Face ID of Touch ID

Ook belangrijk om rekening mee te houden tussen deze modellen, is de manier van bediening. De iPhone SE heeft nog gewoon een thuisknop met Touch ID, terwijl de aankomende toestellen in ieder geval geen homebutton hebben en je gebruik moet maken van Face ID. Er gaan geruchten over een Touch ID-sensor in het scherm, maar of dat dit jaar al gaat gebeuren is nog maar de vraag.

Wat voor jou het prettigst is, is heel persoonlijk. Voor wie graag Touch ID en een thuisknop wil maar niet in wil leveren op prestaties, kan dus terecht bij de iPhone SE. Had je al eerder een Face ID-toestel en wil je niet meer terug? Of ben je juist nu toe aan de volgende stap? Dan kun je beter wachten op de iPhone 12-familie (of nu een iPhone 11 kopen).

Formaat

Als je kijkt naar de de formaten van de iPhone SE 2020 vs iPhone 12, dan zie je meteen dat er bij de line-up van het najaar veel meer keuze is. Voor wie groter wil, raden we daarom aan om te wachten tot de iPhone 12-serie. De iPhone 12 Pro Max wordt zelfs nog een stukje groter dan je bij de huidige modellen ziet. Maar toch zit er in de najaarsline-up mogelijk ook een noemenswaardig toestel bij voor mensen die niet zo groot willen, maar wel de nieuwste specs willen.

Er gaan namelijk geruchten over een 5,4-inch iPhone 12. Die zou dus iets kleiner zijn dan de huidige iPhone 11 Pro en daarmee qua toestelformaat ongeveer even groot zijn als de iPhone SE 2020. Je behoudt dan dus hetzelfde relatief compacte formaat, maar krijgt daar dan wel veel nieuwe functies bij. Het enige waar je dan rekening mee moet houden is de hogere prijs van zo’n €800.

Wil je meer weten over de iPhones die we in dit artikel besproken hebben? Lees dan alles over de iPhone SE 2020, iPhone 12 en meer in onze round-ups.