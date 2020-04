Er gaan de laatste tijd flink wat geruchten rondom nieuwe AirPods. Momenteel bestaat de lijn uit twee producten: de standaard AirPods 2 en de AirPods Pro. De bronnen van de laatste tijd spreken zowel over de introductie van nieuwe normale AirPods als vernieuwde AirPods Pro, maar mogelijk gaat het om hetzelfde model. In het nieuwste bericht van Digitimes wordt gesproken over nieuwe AirPods met in-ear design, vergelijkbaar met de AirPods Pro. Mogelijk gaat het hier dan ook over de eerdere AirPods Pro Lite.



‘Nieuwe AirPods krijgen in-ear design zoals de Pro’

Digitimes schrijft dat de nieuwe AirPods oorspronkelijk gepland waren voor een release in mei, maar dat ze nu uitgesteld zouden zijn naar eind 2020 of misschien zelfs 2021. Het gaat hier dan om een model met een vernieuwd design, dat geïnspireerd is op de AirPods Pro. Vanwege de verschillende naamgevingen van dit nog niet aangekondigde product, is het nog een beetje onduidelijk hoe Apple deze AirPods in de markt wil zetten.

Vermoedelijk gaat het simpelweg om een nieuwe versie van de huidige AirPods 2, maar dan dus met dopjes die verder je gehoorgang in gaan zoals bij de AirPods Pro. Actieve ruisonderdrukking hoef je niet te verwachten, want dat blijft alleen beschikbaar op de AirPods Pro.

Eerder schreven we nog dat de nieuwe AirPods volgende maand in de winkels zouden liggen, tegelijkertijd met de nieuwe MacBook Pro. Deze informatie is afkomstig van geruchtenlekker Jon Prosser, die wat betreft de iPhone SE goede voorspellingen wist te maken. Daarnaast zijn er ook nog geruchten rondom de AirPods X, wat mogelijk een sportieve uitvoering is.

Toch zou het ons niet verbazen als het allemaal om dezelfde set gaat: de opvolger van de AirPods 2 met een nieuw in-ear design. Mogelijk blijven de AirPods 2 gewoon behouden, voor mensen die liever het traditionele design hebben. Hou er ook rekening mee dat door het coronavirus alle plannen nog kunnen veranderen. Bovendien heeft Digitimes het wel vaker onjuist als het gaat om releasetiming en dergelijke details, dus neem de berichten met een korrel zout.