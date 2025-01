Apple werkt aan een nieuwe iPhone SE, die al snel beschikbaar gaat komen. Lees hier wat we al weten over de release van de iPhone SE 4, ook wel de iPhone SE 2025 of misschien wel iPhone 16E genoemd.

Eens in de zoveel tijd brengt Apple een nieuwe iPhone SE op de markt. Het meest recente model is de iPhone SE uit 2022, die Apple in Europa niet meer verkoopt omdat er geen usb-c-aansluiting op zit. Maar er is goed nieuws: er komt een nieuwe iPhone SE aan. Er gaan al maanden geruchten over de iPhone SE 4, zo ook over wanneer hij mogelijk aangekondigd gaat worden. Wat zo goed als zeker is: we hoeven er niet langer dan drie maanden op te wachten.

Release iPhone SE 4: ‘Verschijnt voor of rond april’

Apple heeft traditiegetrouw elke generatie van de iPhone SE in maart of april aangekondigd en dat zal bij de nieuwe vierde generatie niet anders zijn. De verwachting was altijd al dat Apple in maart of april de nieuwe iPhone SE 2025 zou aankondigen en dat wordt alleen maar versterkt door de laatste berichten. Volgens Apple-journalist Mark Gurman verschijnt de nieuwe iPhone SE “by April“, wat erop wijst dat hij ergens rond maart of april onthuld zal worden.

Het lijkt er sterk op dat de nieuwe iPhone SE geleverd zal worden met iOS 18.3, die momenteel als beta beschikbaar is. Naar verwachting verschijnt de uiteindelijke release van iOS 18.3 eind januari, maar dat betekent dus niet dat de iPhone SE 4 ook al meteen onthuld wordt. Later in april wordt iOS 18.4 verwacht, maar die versie zal niet standaard geleverd worden op de nieuwe iPhone SE van 2025. Uiteraard kun je die iOS-versie er later wel gewoon op installeren, zodra die verschijnt.

Rond dezelfde periode als de iPhone SE 4 gaat Apple ook de 11e generatie iPad onthullen, zo is de verwachting. Het zou goed kunnen dat deze aankondigingen tijdens een of ander event in maart gedaan worden. Er staan voor dit voorjaar nog wel meer producten gepland, zoals een nieuwe AirTag en een nieuwe iPad Air. Lees ook ons overzicht van Apple-producten van 2025, waarin je nog veel meer kan lezen over de nieuwe aankomende producten.