De iPhone 11 is de slimste keuze als je een betaalbaar en actueel toestel zoekt. De vrijwel randloze iPhone 11 ziet er qua uiterlijk bijna hetzelfde uit als de iPhone 11 Pro, maar is honderden euro’s goedkoper en heeft toch veel vernieuwingen. Bovendien kun je kiezen uit heel veel kleuren.

iPhone 11 als los toestel kopen

De iPhone 11 is in Nederland verkrijgbaar bij Apple, diverse providers en webwinkels. Vrijwel elke aanbieder heeft dit toestel in het assortiment in alle zes kleuren en met een opslagcapaciteit van 64GB, 128GB en 256GB.

iPhone 11 prijs los toestel

Dit zijn de huidige adviesprijzen van de iPhone 11 bij Apple:

Bij winkels kun je vaak betere prijzen vinden voor een losse iPhone 11.

Prijzen 64GB iPhone 11 (nieuwer model met usb-c-kabel)

Prijzen 64GB iPhone 11 (ouder model met usb-a-kabel)

Losse iPhone 11: iets voor jou?

De iPhone 11 is een van de drie toestellen die Apple in het najaar van 2019 heeft uitgebracht. Zit je aan te hikken tegen de prijs van de iPhone 11 Pro, dan komt de iPhone 11 als geroepen. Het bevat namelijk vrijwel alle vernieuwingen die je ook in de topmodellen vindt, maar de prijs ligt een flink stuk onder de duizend euro. Je kunt instappen vanaf €589,- en bij webwinkels kun je vaak nog iets goedkoper terecht.

Je hebt keuze uit meerdere kleuren, waaronder zwart, wit en rood. Zwart is een prima kleur als je je toestel later weer wilt doorverkopen. Wil je een opvallender toestel, kies dan voor een leuk kleurtje zoals rood. Al zou je natuurlijk ook nog kunnen kiezen voor een felgekleurd hoesje.

Wat opslag betreft kun je kiezen uit 64GB en 128GB. Er was ook een variant met 256GB maar die is uit de winkels gehaald op het moment dat de iPhone 11 een nieuwe rol kreeg als instapmodel. Een variant met veel opslag is niet meer nodig. Wil je toch veel opslag, dan kun je bij de iPhone 12- en iPhone 13-serie kijken. Heb je moeite om de juiste hoeveelheid iPhone-opslag te kiezen, dan helpen we je verder met onderstaand artikel.

iPhone 11 kopen

De iPhone 11 komt geroepen voor mensen die geen duizend euro voor een nieuw toestel willen betalen. De prijs van de iPhone 11 is heel redelijk: in vergelijking met zijn voorganger iPhone XR is er zelfs sprake van een prijsverlaging. Ook de iPhone XR prijzen zijn verlaagd met de komst van dit nieuwe model, dus daar kun je mooi van profiteren als je je zinnen al had gezet op dit model. Apple verkoopt de XR niet meer, maar je kunt wel terecht bij diverse winkels en als refurbished iPhone XR is dit toestel erg geliefd.

Snel terug naar de iPhone 11, want daar gaat het op deze pagina uiteindelijk om! In de iCulture prijsvergelijker kun je kijken waar je het beste terecht kunt. De losse prijzen kunnen per aanbieder variëren. Wil je snel een iPhone 11 hebben voor de juiste prijs, dan zul je goed moeten vergelijken. In onze prijsvergelijker kun je filteren op model, kleur, opslag en uiteraard ook op prijs bij betrouwbare webwinkels en aanbieders.

Waarop letten bij een losse iPhone 11 kopen?

Wil je een iPhone 11 los kopen, dan zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld of je het toestel later wilt doorverkopen, als je weer aan een nieuwe iPhone toe bent. In dat geval kun je het beste een zo gangbaar model kopen, met een gemiddelde hoeveelheid opslag. iPhones zijn waardevast en gewild, maar het meest basic model doet het nu eenmaal minder goed op de tweedehands markt. Hou ook rekening met de behoudende smaak van veel kopers door voor een rustige kleur te kiezen. Wij denken dat 128GB zwart het meest gangbaar zal zijn.

Inmiddels hoef je geen rekening meer te houden met levertijden en voorraden. De iPhone 11 is zo goed verkrijgbaar, dat je snel jouw gekozen toestel in huis hebt. Kies echter niet voor een te lage hoeveelheid opslag, want dit is later niet uitbreidbaar.

Kijk ook of een iPhone-verzekering nodig is en of je AppleCare+ wilt afsluiten. Dit lijkt misschien een verlengde garantieregeling, maar is eigenlijk meer een schadeverzekering waarbij twee schadegevallen gedekt zijn. Laat je je toestel regelmatig vallen en weiger je een hoesje te gebruiken, dan kan de extra dekking prettig zijn. Je zou ook kunnen kijken naar toestelverzekeringen van aanbieders als CentraalBeheer.

iPhone 11 los kopen of met contract?

De iPhone 11 is zowel als los toestel als met abonnement leverbaar. Welke keuze voor jou het beste is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Bij een iPhone 11 abonnement krijg je veelal te maken met een BKR-registratie omdat deze smartphone meer dan 250 euro kost. Dit kan problemen opleveren als je binnenkort een huis wilt kopen of een lening wilt aanvragen. Voordeel is wel dat je de kosten wat meer over de looptijd van het contract kunt uitsmeren. Eventueel zou je een deel van de toestelprijs kunnen voorschieten, zodat je onder de 250 euro blijft.

Bij een losse iPhone 11 betaal je het complete bedrag in één keer. Ook dat kan prettig zijn, omdat je weet waar je aan toe bent en vanaf dat moment geen rekening meer hoeft te houden met afbetalingen.

iPhone 11 met sim only

Een iPhone 11 los kopen met apart sim only abonnement is een slimme keuze voor mensen die hun maandlasten zo laag mogelijk willen houden. Je betaalt veel minder voor je abonnement en je hebt meer flexibiliteit bij providers. Kies een sim only met een looptijd van 1, 12 of 24 maanden. Sommige zijn maandelijks opzegbaar, wat erg handig kan zijn als je maar korte tijd een abonnement nodig hebt om een periode te overbruggen. Wil je weten waar je de beste sim only-deals kunt vinden? Bekijk dan onze sim only prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen!

