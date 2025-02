Het nieuwste lid van de familie komt eraan: vandaag wordt de iPhone 16E verwacht. Maar kan je hem al meteen bestellen of moet je op de release nog wat langer wachten? Dit weten we over de releasedatum van de iPhone 16E.

De iPhone 16E (of wordt het toch gewoon iPhone SE 2025?) wordt het nieuwste instapmodel van Apple. Alles wijst erop dat Apple deze vandaag gaat aankondigen. Apple heeft immers al verklapt dat vandaag “het nieuwste lid van de familie” aangekondigd wordt, zonder nog te zeggen om welk product het precies gaat. Maar dat het om het nieuwe instapmodel van de iPhone gaat, zijn alle bronnen het wel over eens. Maar dat hij vandaag aangekondigd wordt, betekent nog niet dat de release van de iPhone 16E vandaag is.

Release iPhone 16E: wanneer komt hij uit?

Hoewel Apple nieuwe producten meestal aankondigt op maandag, dinsdag of woensdag, is de daadwerkelijke release in het geval van iPhones eigenlijk altijd op vrijdag. Het is de verwachting dat de release van de iPhone 16E dus ook op een later moment gepland staat dan vandaag. De release vindt plaats in drie stappen: na de aankondiging volgt eerst nog de pre-order, waarna het toestel een week later in de schappen ligt.

Wij verwachten daarom dat dit de geplande releasedatum is van de iPhone 16E:

Aankondiging iPhone 16E: 19 februari 2025 (vermoedelijk in de middag)

(vermoedelijk in de middag) Pre-order iPhone 16E: 21 februari 2025, vanaf 14:00 uur

Start verkoop iPhone 16E: 28 februari 2025

Zodra we de exacte data weten en het toestel officieel aangekondigd is, lees je dat uiteraard weer op iCulture.

Bekijk ook Tim Cook verklapt: ‘Nieuwste lid van de familie komt 19 februari’ Tim Cook heeft laten weten dat er binnenkort een aankondiging gepland staat. De Apple CEO heeft op social media laten weten dat op 19 februari “het nieuwste lid van de familie” onthuld wordt. Waarschijnlijk gaat dit om de iPhone SE 4. Of gaat hij toch anders heten?

Meer over iPhone 16E

De iPhone 16E wordt mogelijk het nieuwste instapmodel van Apple, als officieuze opvolger van de iPhone SE. Dit model wordt dan ook vaak de iPhone SE 2025 of iPhone SE 4 genoemd, al lijkt het er steeds meer op dat Apple dus kiest voor de naam iPhone 16E. Het model heeft naar verwachting een 6,1-inch OLED-display, Face ID in een notch, een enkele camera aan de achterkant, een usb-c-poort, MagSafe en de nieuwste A18-chip voor Apple Intelligence. Het is daarmee een flinke upgrade ten opzichte van de iPhone SE 2022.