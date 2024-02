Wat kun je verwachten van de nieuwe iPhones van 2024? Het duurt nog wel even totdat de 2024 iPhones onthuld worden, maar er zijn al geruchten geweest over verbeteringen en meer. Lees hier onze vooruitblik voor de nieuwe iPhone-modellen van 2024 en wat er nieuw is.

Wil je een nieuwe iPhone kopen? Dan heb je momenteel de keuze uit een brede iPhone line-up in 2024, dat bestaat uit zowel oudere als de nieuwste modellen uit 2023. Maar Apple gaat natuurlijk ook in 2024 weer nieuwe iPhones uitbrengen. In deze vooruitblik lees je alles over welke nieuwe iPhones dat zijn en wat de eerst bekende verbeteringen zijn. We blikken vooruit naar alle nieuwe iPhones van 2024, zoals de iPhone 16.

#1 Welke modellen van iPhones komen er in 2024?

Apple gaat dit jaar weer vier modellen uitbrengen, zoals we dat de afgelopen jaren gewend zijn. Het zou dan gaan om deze vier nieuwe iPhones:

Er zijn ook nog geruchten geweest over een iPhone 16 Ultra, die dan ter vervanging van de iPhone 16 Pro Max zou gelden óf als extra toestel erbij komt, maar het is nog lang niet zeker of deze er ook echt komt. Vooralsnog gaan we dus gewoon uit van deze vier nieuwe modellen.

Je hoeft dit jaar overigens nog geen nieuwe iPhone SE te verwachten. Hoewel de huidige iPhone SE 2022 alweer bijna twee jaar oud is, komt er volgens geruchten pas in 2025 een nieuw model. Apple kan in het voorjaar echter nog wel een nieuw kleurtje van de iPhone 15 uitbrengen (bijvoorbeeld rood), maar los van de cosmetische verandering gaat het om exact dezelfde modellen als de iPhone 15 van afgelopen september.

#2 Welke schermformaten verschijnen er van de iPhones in 2024?

Volgens de geruchten gaat er bij de helft van de toestellen wat veranderen als het gaat om schermformaat. Momenteel hebben de standaardmodellen de Pro-versies nog dezelfde display-afmetingen, maar dat gaat in 2024 veranderen. Dit zijn de verwachtingen voor de schermformaten van de 2024 iPhones:

iPhone 16: 6,1-inch

iPhone 16 Plus: 6,7-inch

iPhone 16 Pro: 6,3-inch (was 6,1)

iPhone 16 Pro Max: 6,9-inch (was 6,7)

Dit zijn voor zover nu bekend de enige veranderingen in het scherm. De Pro-modellen zijn nog steeds de enige met een ProMotion-display en het Dynamic Island blijft op alle modellen aanwezig.

#3 Design: hoe zien de iPhones van 2024 eruit?

Apple heeft alle iPhone-modellen het afgelopen jaar een kleine make-over gegeven, met een vernieuwd ontwerp met randen die wat ronder zijn dan voorheen. Hierdoor ligt de iPhone wat prettiger in de hand. Bovendien kregen de Pro-modellen een nieuw materiaal: titanium in plaats van roestvrij staal. Voor de 2024-modellen verwachten we daarom op dit gebied niets nieuws, behalve wat nieuwe kleuren. Welke kleuren dit zijn, is nog niet bekend. Meestal lekken de kleuren van de nieuwe iPhones pas in een veel later stadium uit.

Verwacht dus nieuwe iPhones die er ogenschijnlijk hetzelfde uit zien als de huidige modellen. Een klein verschil bij de gewone iPhone 16 en iPhone 16 Plus zien we wel bij het ontwerp van de achterste camera. De lenzen zijn waarschijnlijk verticaal gepositioneerd (in plaats van diagonaal), met een pilvormige camerabult.

#4 Camera: verbeteringen op alle modellen

Op het gebied van de camera worden er meerdere verbeteringen verwacht. Dit zijn ze in het kort:

48-megapixel ultragroothoekcamera: Na de gewone groothoekcamera krijgt ook de ultragroothoekcamera een betere lens van 48-megapixel. Dit vinden we vermoedelijk alleen in de iPhone 16 Pro-modellen.

Betere optische zoom iPhone 16 Pro: De iPhone 15 Pro Max was het enige model met betere optische zoom, maar dit jaar komt dat ook naar de gewone iPhone 16 Pro. Vandaar dat dit model waarschijnlijk een fractie groter zal worden.

Betere onderdelen: diverse cameralenzen zouden betere onderdelen krijgen, waaronder een grotere camerasensor in de iPhone 16 Pro Max.

Ruimtelijke video’s op gewone modellen: Je kan al met de iPhone 15 Pro (Max) ruimtelijke video’s voor de Vision Pro maken, maar in 2024 komt dit vermoedelijk ook naar de standaardmodellen dankzij de verticaal geplaatste lenzen.

Lees ook ons overzicht met geruchten over de iPhone 16-camera.

#5 Prestaties: nieuwe chip in alle modellen

De afgelopen jaren kregen de standaardmodellen telkens de chip van de Pro-modellen van het jaar ervoor: de iPhone 15 heeft bijvoorbeeld dezelfde chip als de iPhone 14 Pro. En dat terwijl de iPhone 15 Pro de allernieuwste chip heeft. In 2024 is dat mogelijk weer anders, want volgens een gerucht krijgen alle iPhone 16-modellen een A18-chip. Of ze allemaal dezelfde A18-chip krijgen, is echter nog de vraag. Apple kan bijvoorbeeld onderscheid aanbrengen met een extra GPU-core in de Pro-modellen en dit de A18 Pro-chip noemen, zoals ze dat ook bij de Macs doen.

#6 Nieuwe knoppen: actieknop en Capture-knop

De actieknop maakte afgelopen jaar zijn opwachting op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, maar dit jaar gaan we de knop ook zien op de gewone modellen. De actieknop komt naar alle iPhone 16-modellen, dus ook de standaardversies. Daarmee komen de nieuwe mogelijkheden in een klap beschikbaar voor veel meer gebruikers en is er minder onderscheid tussen de gewone en Pro-modellen.

Daarom brengt Apple naar de iPhone 16 Pro (Max) nóg een nieuwe knop: de Capture-knop. Deze knop zou bedoeld zijn voor fotografie, zodat je daarmee meteen films kan maken of foto’s kan nemen. De Capture-knop op de iPhone 16 zou DSLR-achtige functies krijgen. De knop zou ook drukgevoelig zijn. Deze nieuwe knop vind je vermoedelijk linksonder, aan de zijkant van de iPhone 16 Pro (Max).

#7 Overige geruchten: opslag, AI-functies en meer

Er zijn ook nog wat kleinere geruchten over de iPhone 16-modellen geweest, die we in een apart artikel uitgebreid besproken hebben. Het zijn allemaal kleinere verbeteringen, die in het totaalpakket een mooie hoeveelheid updates op moeten leveren. Dit zijn de belangrijkste in het kort:

2TB-opslag bij Pro-modellen: Dit gerucht komt eigenlijk elk jaar terug, maar ooit moet het er een keer van komen.

AI-functies voor iPhone 16 Pro: De verbeterde prestaties en optimalisaties in iOS zouden vooral bij de iPhone 16 Pro meer geavanceerde AI-functies opleveren, bijvoorbeeld voor fotografie.

Ondersteuning voor wifi 7: De huidige Pro-modellen hebben wifi 6E, maar ondersteuning voor de nieuwe standaard wifi 7 zou ook in de maak zijn.

Batterijduur mogelijk verbeterd: Bij sommige iPhone 16-modellen zou sprake zijn van een grotere batterij. Hoewel deze geruchten elk jaar weer naar voren komen, is er de afgelopen jaren geen sprake geweest van een aanzienlijk langere accuduur.

Lees meer in ons overzicht van iPhone 16-geruchten.

#8 Release: wanneer komen de 2024 iPhones?

De iPhone 16-modellen worden pas in september 2024 verwacht. Ieder jaar brengt Apple in die maand de nieuwe iPhones uit en er zijn geen aanwijzingen dat dat dit jaar anders is. Mogelijk volgt er aanstaande maart of april nog wel een nieuwe kleur van de iPhone 15, maar de échte nieuwe iPhones komen pas in september 2024. Je hoeft voor die tijd ook geen aankondigingen te verwachten. Wel zullen er tot die tijd veel geruchten over de iPhone 16 verschijnen, waar je op iCulture alles over leest.

#9 Prijs: hoe duur worden de 2024 iPhones?

Hoeveel moet je gaan betalen voor de nieuwe modellen? Afgelopen jaar wist Apple de prijzen in Europa een stukje te verlagen, na de eerdere inflatiepiek in 2022. We denken dat de toestellen dit jaar ongeveer even duur zullen zijn:

