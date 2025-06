Er valt veel te speculeren rondom de meest spraakmakende iPhone van 2025, de iPhone 17 Air. Nu komen er nieuwe geruchten over het display van dit nieuwe toestel, evenals van het gewone iPhone 17-model. Krijgen de iPhone 17 en iPhone 17 Air nu wel of geen ProMotion 120Hz?

Een recente bewering van de Chinese leaker Fixed Focus Digital werpt twijfel op eerdere geruchten dat de iPhone 17 en iPhone 17 Air zouden worden uitgerust met ProMotion-schermen. Volgens deze leaker zullen deze modellen in plaats daarvan beschikken over standaard 120Hz LTPS-schermen, zonder de adaptieve verversingssnelheid die ProMotion biedt. Dit betekent dat functies zoals het always-on display, die afhankelijk zijn van variabele verversingssnelheden, mogelijk ontbreken in deze modellen.

iPhone 17 krijgt toch geen ProMotion

Al langere tijd doen geruchten de ronde dat alle iPhone-modellen uit 2025 voorzien zouden worden van ProMotion-schermen. Toch lijken de nieuwste geruchten dit weer te ontkrachten. Volgens de Weibo-leaker Fixed Focus Digital krijgen de iPhone 17 en iPhone 17 Air geen scherm met ProMotion-technologie.

Dat betekent echter niet dat er helemaal geen verbetering komt. De leaker stelt dat beide modellen wél worden uitgerust met een 120Hz LTPS-scherm (low-temperature polycrystalline silicon). Daarmee krijgen ze dus een hogere verversingssnelheid dan de huidige iPhone 16 en 16 Plus, maar zonder de variabele refresh rate en energiezuinige voordelen van LTPO en ProMotion.

Bekijk ook Gerucht: ‘ProMotion vanaf 2025 op alle iPhone-modellen’ De 120Hz beeldverversing (ProMotion) en mogelijk ook de always-on functie komen in 2025 op z’n vroegst naar alle iPhone-modellen, dus ook de niet-Pro uitvoeringen. Momenteel vinden we deze functies alleen nog op de duurdere varianten.

Wat merk je er als gebruiker van?

iPhones met een ProMotion-scherm gebruiken LTPO-technologie (low-temperature polycrystalline oxide), wat verschilt van de eerder genoemde LTPS-schermen. Dankzij LTPO kunnen deze schermen hun verversingssnelheid dynamisch aanpassen tussen 1 en 120 Hz, afhankelijk van wat er op het scherm gebeurt.

Een iPhone met een vast 120Hz-scherm, maar zonder ProMotion, kan daardoor niet dezelfde energiezuinige functies bieden – zoals het always-on display – op de manier waarop Apple dat voor ogen heeft. Het voordeel van zo’n scherm is wel dat alle beelden vloeiend worden weergegeven, wat zorgt voor een prettigere gebruikerservaring. Je hebt dus wel enkele voordelen van ProMotion, maar niet allemaal.

Bekijk ook ProMotion: de voordelen van deze 120 Hz schermtechniek Dankzij ProMotion zien animaties er op een scherm een stuk beter uit. ProMotion is een schermtechniek van Apple die zorgt voor een hoge refresh rate, waardoor alles veel soepeler oogt. Hier lees je er alles over.

De betrouwbaarheid van geruchten

Het is allerminst zeker dat deze geruchten over de iPhone 17-serie kloppen. Er zijn meerdere bronnen die beweren dat alle modellen in de serie een LTPO-scherm krijgen, wat ProMotion op elk toestel mogelijk zou maken. Zo meldde Ross Young, voorheen CEO van Display Chain Consultants, dit al in november vorig jaar.

Toch moeten we dit bericht van vandaag met de nodige voorzichtigheid behandelen. De leaker die dit nieuws naar buiten bracht, heeft het in het verleden niet altijd bij het juiste eind gehad. Zo voorspelde hij correct dat de iPhone 16e zijn huidige naam zou krijgen en wist hij correct te voorspellen dat de iPhone 16 Pro-modellen een bronzen afwerking krijgen. Dit bleek later de kleur Desert Titanium te zijn. Echter zat deze leaker er naast met de kleuren van de iPhone 16 en 16 Plus.

Wat er van alle geruchten klopt, zullen we in september weten, wanneer Apple traditioneel de nieuwe iPhone-modellen onthult. Tot die tijd houden we je op de hoogte van al het nieuws rond de iPhone 17-serie. Voor meer over het display lees je ons artikel over de iPhone 17-schermen. De komende maand zul je vooral veel lezen over de nieuwe iOS-versie, die volgende week tijdens WWDC 2025 wordt aangekondigd – of dat nu iOS 26 of toch iOS 19 wordt.