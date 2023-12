Apple zou van plan zijn om de actieknop in 2024 naar de gehele iPhone 16 line-up te brengen. De instelbare knop werd geïntroduceerd in de Pro-modellen van de iPhone 15-serie. Het lijkt erop dat de standaard- en Plus-modellen volgend jaar ook een actieknop krijgen.

MacRumors zegt ‘uitgebreid bewijs’ gezien te hebben, dat Apple de actieknop naar de alle iPhone 16-modellen wil brengen. Bovendien zou Apple van plan zijn om in de aankomende iPhone-serie meer functies aan de actieknop toe te voegen. Zo zou de mechanische knop bijvoorbeeld plaats moeten maken voor een capacitieve knop in de iPhone 16-serie. De vernieuwde actieknop, die de codenaam Atlas draagt, zal daardoor meer zal functioneren zoals de Touch ID-thuisknop op oudere iPhones (of het Force Touch-trackpad of nieuwere MacBooks).

De vernieuwde actieknop zou ook over een sensor beschikken die drukveranderingen kan detecteren. Daarnaast zou er een zogenaamde ’tact-switching-feature’ aanwezig zijn, al is niet duidelijk wat dit concreet inhoudt. Het is mogelijk dat het zorgt voor fysieke feedback bij het aanraken van de knop.

Actieknop vervangt de mute-schakelaar

De actieknop vervangt de mute-schakelaar die al sinds de eerste iPhone uit 2007 aanwezig is. Met de knop kun je nog steeds je telefoon op stil zetten, maar er zijn een aantal nieuwe opties bijgekomen. De actieknop is namelijk in te stellen om snel toegang te krijgen tot de camera, de zaklamp of een focus. In principe kun je elke denkbare actie snel starten met de knop, omdat je ‘m kunt koppelen aan een Siri Shortcut.

Neemt Apple voorgoed afscheid van de mute-schakelaar?

Het lijkt erop dat de actieknop vanaf de iPhone 16-line-up naar alle smartphones van het bedrijf komt. De vierde generatie van de iPhone SE, die in 2025 wordt verwacht, zou de mute-schakelaar namelijk ook inwisselen voor de actieknop. Dat zou kunnen betekenen dat we over enkele jaren voorgoed afscheid nemen van de mute-schakelaar in iPhones.