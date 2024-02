Hoewel Spotify en Apple Music de twee bekendste muziekdiensten zijn, is het aanbod nog veel groter. Een andere bekende partij is Deezer. Deze muziekdienst biedt ook een catalogus van miljoenen nummers, podcasts, offline luisteren en hoge kwaliteit audio. Maar wat nog altijd ontbrak, was een app op de Apple TV, terwijl veel gebruikers daar al jaren om vragen. Sinds versie 10.5 van de Deezer-app is deze wens eindelijk ingelost, want Deezer is nu ook op de Apple TV.

Deezer op Apple TV

De Deezer-app op de Apple TV biedt alle functies die je van de tv-versie van de streamingdienst verwacht. Het hoofdmenu bestaat uit vijf onderdelen: Music, Favourites, Search, Settings en Now Playing. Ook de bekende Deezer-mixes zoals Flow beluister je via de Apple TV-app. Na het inloggen verschijnen al je afspeellijsten en bibliotheek in de app.

De Apple TV-versie toont ook de songteksten van de nummers, zodat je mee kan zingen met je favoriete muziek. Tijdens het afspelen van muziek kun je nummers liken, shufflen of op repeat zetten. Dat er nu pas een Apple TV-app van Deezer beschikbaar is, is enigszins opvallend. Deezer is namelijk al langer beschikbaar op diverse andere tv-platformen, zoals Android TV, Chromecast en als standaardapp op LG-, Panasonic-, Samsung- en Sony-tv’s. Zelfs op de Portal van Facebook is Deezer beschikbaar. Waarom de Apple TV-versie zo lang geduurd heeft, is niet duidelijk.

Deezer is voor Apple-gebruikers ook beschikbaar op iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en als standaarddienst op de HomePod (mini). Met de Apple TV-versie kun je vanaf nagenoeg elk Apple-apparaat naar Deezer luisteren.

Bekijk ook iCulture vergelijkt: streaming muziekdiensten voor iPhone en iPad Wat is de beste app voor streaming muziek op iPhone en iPad? Welke streaming muziekdienst is het best? Moet je Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music of Tidal hebben? Wij vergelijken de populairste muziek streamingdiensten en zetten de belangrijkste plus- en minpunten op een rij.

Met dank aan iCulture-lezer Misha voor de tip!