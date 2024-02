Apple brengt visionOS 1.0.3 uit: resetoptie bij vergeten toegangscode

visionOS 1.0.3 voor de Apple Vision Pro is verschenen. De nieuwste update, de eerste sinds de release van de headset in de VS, voegt een belangrijke functie toe.

Toen de Vision Pro op 2 februari in de VS verscheen, konden de eerste bezitters meteen een update installeren. Daags voor de beschikbaarheid bracht Apple namelijk al visionOS 1.0.2 uit, een van de eerste bugfixes voor het besturingssysteem van de Vision Pro. Maar vandaag is de allereerste update sinds de release van de Vision Pro verschenen. In visionOS 1.0.3 zijn ook weer bugs verholpen en voegt Apple ook een handige (en essentiële) functie toe.

visionOS 1.0.3 beschikbaar

Een aantal dagen nadat de Vision Pro te koop kwam in de VS, bleek dat het vergeten van je toegangscode grote gevolgen kan hebben. Kon je de Vision Pro niet meer ontgrendelen en gebruiken omdat je de toegangscode vergeten was, dan zat er niets anders op dan naar een Apple Store gaan om hem daar te laten resetten. Voor gebruikers in de VS was dit al veel gedoe, maar als je er eentje geïmporteerd hebt naar Nederland, wordt het nog een veel lastiger verhaal. Immers, de Nederlandse Apple Stores kunnen op dit moment nog geen ondersteuning bieden. Gelukkig heeft Apple nu visionOS 1.0.3 uitgebracht, waarin dit probleem opgelost is.

In de releasenotes legt Apple uit dat er een optie toegevoegd is om de Vision Pro te resetten als je de toegangscode vergeten bent. Na het aantal keer invoeren van een verkeerde toegangscode, krijg je de optie vanzelf in beeld. Hou er wel rekening mee dat je eerst de Vision Pro moet updaten naar visionOS 1.0.3 om deze optie te krijgen.

This update provides important bug fixes and adds an option to reset your device if you’ve forgotten your passcode.

Na het resetten van de Vision Pro kun je opnieuw een toegangscode instellen. De Vision Pro blijft echter gekoppeld aan je Apple ID dankzij het activeringsslot, dus je hebt wel je Apple ID-wachtwoord nodig om hem opnieuw te configureren.

visionOS 1.0.3 downloaden

Om visionOS 1.0.3 te downloaden, doe je het volgende:

Zet de Vision Pro op en ga naar Settings > General > Software Update. Wacht tot de Vision Pro de update gevonden heeft. Selecteer nu Download & install om de update te downloaden en te installeren. Zet tijdens het installeren de Vision Pro af. Op het scherm aan de voorkant zie je een progressiebalk.

Zorg ervoor dat de Vision Pro aangesloten blijft aan de batterij en dat deze voldoende opgeladen is. Steek eventueel een usb-c-kabel in het stopcontact om de batterij opgeladen te houden.