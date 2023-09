Benieuwd naar de verschillen tussen de iPhone 15 vs iPhone 15 Pro? Dit artikel helpt je erbij, mocht je nog twijfelen welk model het beste bij jou past. Je leest over de verschillen in het scherm, camera, chip en meer.

Twijfel je tussen de iPhone 15 of iPhone 15 Pro? Dan ben je hier aan het goede adres. In deze vergelijking lees je alles over de verschillen tussen de nieuwste productlijnen. We kijken naar de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 15 (Plus) enerzijds en de iPhone 15 Pro (max) anderzijds. Denk aan de nieuwe actieknop, maar ook op het gebied van camera. Vraag je je dus af welke iPhone 15 bij jou past, zoek dan niet langer!

De pre-orders van de iPhone 15-serie beginnen op vrijdag 15 september, om 14:00 uur. Ga jij een iPhone 15 bestellen, dan komt deze vergelijking misschien wel goed van pas.

Bekijk ook Ga jij iPhone 15 bestellen? En zo ja, welke? [poll] De iPhone 15-serie komt eraan en is vanaf vrijdag 15 september te bestellen bij de Apple Store, webwinkels en providers. Heb jij je zinnen al gezet op een iPhone 15? Het is altijd handig om te weten wat andere mensen tijdens de pre-order gaan doen, dus laat je mening horen in onze poll!

Dit is de iPhone 2023 line-up:

Verschillen iPhone 15 vs iPhone 15 Pro

We focussen in deze vergelijking op zeven verschillen: het scherm, design, camera, chip en prestaties, batterij, de nieuwe actieknop en de prijs. Dit zijn de verschillen tussen de iPhone 15 vs iPhone 15 Pro die het meest van belang zijn in je aankoopbeslissing en je op weg helpen om een goede keuze te maken.

#1 iPhone 15 vs iPhone 15 Pro scherm

Wat betreft display verschillende modellen dit jaar minder van elkaar dan bij de voorgangers. Er zijn eigenlijk maar twee punten van het scherm waarop de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro van elkaar verschillen: ProMotion en Always-on. Deze twee technieken vind je alleen bij de iPhone 15 Pro (Max) en dus niet bij de standaardmodellen.

Apple heeft dit jaar namelijk de helderheid van de standaardmodellen omhoog geschroefd, waardoor ze nu gelijk liggen met die van de Pro-modellen. De Pro-modellen hebben nog wel op één ander punt een streepje voor: de schermranden zijn iets dunner geworden. Daardoor zien de schermen er iets strakker uit.

Verschillen scherm iPhone 15 en iPhone 15 Pro iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Afmetingen 6,1-inch 6,7-inch 6,1-inch 6,7-inch Type Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Dynamic Island √ √ √ √ ProMotion – – √ √ Always-on – – √ √ HDR √ √ √ √ Resolutie 2556 x 1179 2796 x 1290 2556 x 1179 2796 x 1290 Pixels per inch 460 460 460 460 Maximale helderheid 2000 nits (buiten) 2000 nits (buiten) 2000 nits (buiten) 2000 nits (buiten)

#2 Verschillen design iPhone 15 vs iPhone 15 Pro

De afgelopen jaren zat het verschil in het design tussen de standaard- en Pro-modellen vooral in het materiaal en de kleuren. Dat is dit jaar niet anders, hoewel Apple voor de Pro-modellen wel een nieuw materiaal gebruikt. In plaats van roestvrij staal is er nu titanium en dat geeft de behuizing van de iPhone 15 Pro een matte uitstraling. Daardoor hebben alle iPhone 15-modellen een matte rand, hoewel dit bij de iPhone 15 (Plus) van aluminium is.

Qua design zijn de twee modellen ook op een andere manier dichter bij elkaar gekomen dan voorheen: ze hebben allemaal een matglazen achterkant. Apple heeft op de standaardmodellen de glimmend glazen achterkant ingeruild voor matglas, zoals je dat al jaren van de Pro-modellen kent. Het verschil in het design zit hem daardoor dus vooral in het gebruikte materiaal van de behuizing. En hoewel titanium van de Pro’s lichter is dan het roestvrij staal van voorheen, is het nog altijd zwaarder dan aluminium van de standaardmodellen. En wil je graag een leuk kleurtje, dan kom je automatisch terecht bij de standaardmodellen. De iPhone 15 Pro (Max) is er in alleen wat saaiere kleuren.

Verschillen design iPhone 15 en iPhone 15 Pro iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Afmetingen 146,7 x 71,6 x 7,80mm 160,9 x 77,8 x 7,80mm 146,6 x 70,6 x 8,25mm 159,9 x 76,7 x 8,25mm Gewicht 171 gram 201 gram 187 gram 221 gram Behuizing Aluminium Aluminium Titanium Titanium Achterkant Glas, mat Glas, mat Glas, mat Glas, mat Kleuren • Zwart

• Blauw

• Groen

• Geel

• Roze • Zwart

• Blauw

• Groen

• Geel

• Roze • Zwart titanium

• Blauw titanium

• Wit titanium

• Naturel titanium • Zwart titanium

• Blauw titanium

• Wit titanium

• Naturel titanium

#3 Verschillen camera iPhone 15 vs iPhone 15 Pro

De iPhone 15 en iPhone 15 Pro verschillen vooral qua camera van elkaar. Als je absoluut de beste camera wil, moet je bij de iPhone 15 Pro zijn (en in het bijzonder de iPhone 15 Pro Max). Maar toch komen de iPhone 15 en iPhone 15 Pro iets dichter bij elkaar. Zo hebben de iPhone 15 en iPhone 15 Plus nu ook een 48-megapixel lens, waardoor je ook 2x optisch kan inzoomen (zonder dat je een derde telelens nodig hebt). Ook ondersteunt dit model de nieuwe generatie portretfoto’s en zijn er nog andere punten verbeterd.

Maar toch bieden de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max de meeste keuze als het gaat om cameramogelijkheden. Functies als de macromodus, ProRAW, ProRes en de LiDAR-scanner zijn nog steeds exclusief voor de Pro-modellen. Ook bieden de Pro-modellen extra mogelijkheden qua brandpuntafstanden. In ons artikel over de iPhone 15-camera lees je er nog veel meer over.

Verschillen camera iPhone 15 en iPhone 15 Pro iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Lenzen achterkant • Groothoek (48-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel) • Groothoek (48-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel) • Groothoek (48-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel)

• Telelens (12-megapixel) • Groothoek (48-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel)

• Telelens (12-megapixel) Diafragma (wide;ultra;tele) f/1.6;f/2.4 f/1.6;f/2.4 f/1.78;f/2.2;f/2.8 f/1.78;f/2.2;f/2.8 Optische zoom 0,5x, 1x, 2x 0,5x, 1x, 2x 0,5x, 1x, 2x, 3x 0,5x, 1x, 2x, 5x LiDAR-scanner – – √ √ Macromodus – – √ √ Optische beeldstabilisatie √ √ √ (tweede generatie) √ (tweede generatie) Apple ProRAW – – √ √ Apple ProRes – – √ √ Frontcamera 12-megapixel met autofocus 12-megapixel met autofocus 12-megapixel met autofocus 12-megapixel met autofocus

Bekijk ook iPhone 15 (Pro) camera: dit zijn de verbeteringen Wat zijn de verbeteringen voor de camera van de iPhone 15 (Pro)? Na alle geruchten over periscooplenzen en 48 megapixels is het tijd om de balans op te maken met de officiële aankondigingen. Dit zijn de verbeteringen die je in de iPhone 15 Pro Max en alle andere modellen vindt!

#4 Verschillen chip en prestaties van de iPhone 15-serie

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max bieden de beste prestaties, precies wat veeleisende gebruikers nodig hebben. De extra rekenkracht van de nieuwe A17 Pro-chip zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor de camera en betere prestaties bij games. De iPhone 15 heeft verder dezelfde chip gekregen als de iPhone 14 Pro. Ook supersnel natuurlijk, maar loopt dus wel net een stapje achter. Of je daar wat van merkt in de praktijk? Alleen als je echt veel met de iPhone doet, zoals veel grafische games spelen en alles uit de camera haalt. Maar in dat geval had je waarschijnlijk toch al voor de iPhone 15 Pro (Max) gekozen.

Op het gebied van prestaties is er overigens nog wel één verschil, namelijk bij de usb-c-poort. Hoewel alle modellen usb-c hebben, zijn de specificaties verschillend. De iPhone 15 (Plus) heeft een usb-c-poort met USB 2-snelheden, terwijl dit bij de iPhone 15 Pro (Max) de USB 3-snelheid heeft. Dat komt vooral van pas als je vaak grote bestanden over moet zetten. Dit geeft ook extra mogelijkheden tijdens het filmen, bijvoorbeeld dat je meteen op een externe schijf kan filmen.

Verschillen chip en prestaties iPhone 15 en iPhone 15 Pro iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Chip A16 Bionic-chip (6-core CPU, 5-core GPU) A16 Bionic-chip (6-core CPU, 5-core GPU) A17 Pro-chip (6-core CPU, 6-core GPU) A17 Pro-chip (6-core CPU, 6-core GPU) Werkgeheugen 6GB (LPDDR4X) 6GB (LPDDR4X) 8GB (LPDDR5) 8GB (LPDDR5) Opslag • 128GB

• 256GB

• 512GB • 128GB

• 256GB

• 512GB • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB • 256GB

• 512GB

• 1TB Aansluiting Usb-c (USB 2) Usb-c (USB 2) Usb-c (USB 3) Usb-c (USB 3)

#5 Verschil in batterijduur tussen iPhone 15 en iPhone 15 Pro

Ten opzichte van vorig jaar is er qua batterijduur eigenlijk geen verandering. Dat betekent ook dat de onderlinge verschillen tussen de iPhone 15 vs iPhone 15 Pro ook gelijk gebleven is. De iPhone 15 Pro Max heeft op de meeste punten de langste batterijduur, hoewel de iPhone 15 Plus ook in de buurt komt. Deze scoort zelfs beter als je kijkt naar de batterijduur voor audio luisteren. De iPhone 15 en iPhone 15 Pro verschillen qua batterijduur niet zo gek veel van elkaar.

Verschillen batterijduur iPhone 15 en iPhone 15 Pro iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Video afspelen 20 uur 26 uur 23 uur 29 uur Video streamen 16 uur 20 uur 20 uur 25 uur Audio afspelen 80 uur 100 uur 75 uur 95 uur

#6 Actieknop: alleen op de Pro-modellen

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben nog wel een extraatje waarmee ze zich onderscheiden van de andere twee modellen: de nieuwe actieknop. De bekende mute-schakelaar heeft plaats gemaakt voor een programmeerbare knop. Je kan daarmee ook je iPhone op stil zetten als je dat wil, maar ook snel je favoriete app openen, de zaklamp aan zetten, een timer starten en binnenkort zelfs snel iets vertalen. De mogelijkheden van de actieknop op de iPhone 15 Pro zijn dankzij ondersteuning voor Siri Shortcuts nagenoeg eindeloos.

Bekijk ook Dit kun je doen met de iPhone 15 Pro actieknop De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben een gloednieuwe actieknop. Wat kun je hiermee en welke acties kun je zoal instellen? We vertellen je alles over het gebruik van de iPhone-actieknop!

#7 Prijzen: je betaalt voor wat je krijgt bij de Pro’s

Natuurlijk komen alle extra’s van de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max tegen een prijs. Waar je bij de standaardmodellen terecht kan vanaf €969,-, is dit bij de iPhone 15 Pro vanaf €1.229,-. Het prijsverschil is dus €260,-. Het is voor een ander lastig te bepalen of dat het geld waard is. De extra mogelijkheden van het scherm (ProMotion, always-on), de verbeterde camera, het luxere design met titanium en de betere batterijduur kunnen voor jou het verschil maken, waardoor het die extra €260,- best wel waard kan zijn. Als je graag een groter model wil (iPhone 15 Plus of iPhone 15 Pro Max), is het verschil overigens wel groter: €360,-. Je krijgt daarvoor bij de iPhone 15 Pro Max wel twee keer zoveel opslag, namelijk 256GB.

Lees ook ons artikel over de iPhone 15 prijs in Nederland.

Bekijk ook Dit zijn de Nederlandse prijzen van de iPhone 15-serie De Nederlandse prijzen van de iPhone 15-serie zijn bekend. En er is goed nieuws: de iPhone 15-serie is goedkoper geworden! Lees hier alles over de exacte prijzen van de iPhone 15, iPhone 15 Pro en de andere modellen.

Overeenkomsten iPhone 15 en iPhone 15 Pro

Als al deze verschillen tussen de iPhone 15 en iPhone 15 Pro voor jou niets uitmaken (bijvoorbeeld omdat je toch bijna geen foto’s maakt), is het goed om te weten dat de modellen ook veel overeenkomsten hebben. In dat geval kun je bijvoorbeeld ook prima voor de gewone iPhone 15 kiezen. Zo hebben alle modellen functies als Crashdetectie en sos via satelliet, maar ook het Dynamic Island vind je nu op alle modellen. Alle andere aspecten zoals waterbestendigheid, beeldkwaliteit, bouwkwaliteit en schermformaat zijn allemaal identiek en dat zijn toch ook hele belangrijke aspecten. De Pro zit hem dus vooral in de camera en bepaalde schermfuncties en de iets meer premium uitstraling.

Check ook ons artikel met iPhone 15-specs voor alle specificaties op een rij.

Bekijk ook iPhone 15 specs: dit zijn de specificaties van de nieuwe iPhones Benieuwd naar de specs van de iPhone 15? In dit artikel hebben we alle belangrijke specificaties van de iPhone 15 en iPhone 15 Pro voor je verzameld. Van cameraresolutie tot schermhelderheid en van gewicht tot werkgeheugen.

Conclusie iPhone 15 vs iPhone 15 Pro

Als je nog twijfelt of je de iPhone 15 of de iPhone 15 Pro moet kiezen, bedenk je dan dit: wil je dolgraag de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van fotografie, de beste specs voor het scherm en de langste batterijduur? Kies dan voor de iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max. En voor wie de grootste wil en nog niets iets meer met de camera wil doen en semi-professioneel met fotografie bezig is, is de iPhone 15 Pro Max in het bijzonder een aanrader. Dit is de beste iPhone van het moment, al kan het voor sommige nogal een overkill zijn.

De iPhone 15 (of iPhone 15 Plus) zijn namelijk ook toptoestellen. Je profiteert hiermee van fijne verbeteringen (zoals een helderder scherm en betere camera) voor een meer betaalbare prijs. Ook kun je hier nog steeds hele mooie foto’s mee maken. Als Apple ons de afgelopen jaren iets geleerd heeft, is dat de standaardmodellen ook ijzersterke uitvoeringen van de nieuwste iPhones zijn. En ze zijn dit jaar ook nog eens voordeliger geworden dan een jaar geleden het geval was bij de iPhone 14.

Ga de iPhone 15 Pro (Max) kopen als…

…je de beste camerafuncties in een iPhone wil. Kies dan in het bijzonder voor de iPhone 15 Pro Max, die extra mogelijkheden voor de telelens biedt.

…je de beste accuduur wil.

…je een meer premium uitstraling wil en benieuwd bent naar titanium.

…je niet kan wachten om alles uit de actieknop te halen en daarin eindeloze mogelijkheden ziet.

…je vaak grote bestanden overzet. De betere usb-c-poort komt dan goed van pas.

Bekijk ook iPhone 15 Pro nu officieel: titanium en met actieknop Het is zover: Apple heeft de iPhone 15 Pro aangekondigd. Maar het 6,1-inch topmodel van 2023 zou dit jaar wel eens overschaduwd kunnen worden door zijn grotere tegenhanger. Wat is er vernieuwd en welke functies zijn er toegevoegd in de iPhone 15 Pro, waar jij warm voor gaat lopen? Dat lees je hier!

Ga de iPhone 15 (Plus) kopen als…

…je een snelle en toekomstbestendige iPhone wil.

…je vooral benieuwd bent naar het Dynamic Island. Je hoeft hiervoor geen Pro-model meer te kopen.

…je voorheen vooral een Pro-model nam vanwege de matglazen achterkant en de extra telelens. De iPhone 15 (Plus) hebben ook een matglazen achterkant en kunnen 2x optisch inzoomen dankzij de 48-megapixel cameralens.

…je niet meer dan €1.000,- wil uitgeven voor een nieuwe iPhone.

…je graag een groot model wil, maar niet de hoofdprijs wil betalen (kies dan de iPhone 15 Plus).

Bekijk ook iPhone 15 officieel aangekondigd: dit is er allemaal nieuw Apple heeft de nieuwe iPhone aangekondigd, namelijk de iPhone 15. De iPhone 15 heeft een verbeterd scherm, usb-c en een verbeterde camera.

Wil je alles weten over de prijzen van de iPhone 15-serie? Of wil je weten welke iPhones in de 2023 line-up zitten? In onze aparte overzichten lees je er alles over.