Als je op zoek bent naar een nieuwe high-end iPhone, dan kun je altijd twee dingen doen: het nieuwste Pro-model in huis halen of toch die van vorig jaar scoren voor een lagere prijs. Immers, Apple vervangt de modellen van een jaar geleden altijd zodra de nieuwste iPhone Pro uitkomt, waardoor winkeliers vaak met de prijs zakken. In 2023 speelt dit bij de iPhone 15 Pro en iPhone 14 Pro. Nu de iPhone 15 Pro verkrijgbaar is, zien we dat de prijzen van de iPhone 14 Pro langzaamaan zakken. Maar wat is nu verstandig: het model van vorig jaar kiezen of de nieuwste iPhone 15 Pro? Daar helpt deze vergelijking tussen de iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro bij!

Voor dit artikel scharen we zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 Pro Max onder hetzelfde model, omdat de twee op de belangrijkste punten nagenoeg gelijk zijn. De iPhone 15 Pro Max is enkel wat groter en heeft een betere telefotolens. Ditzelfde geldt ook voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max , waar de verschillen nog kleiner zijn. Wil je toch weten wat de verschillen zijn tussen de gewone Pro’s en de Pro Max-uitvoeringen? Lees dan onze eerdere vergelijkingen:

Dit is de iPhone 2023 line-up:

Verschillen tussen iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: verbeteringen op een rij

#1 Design en kleuren: roestvrij staal maakt plaats voor titanium

Als je de iPhone 15 Pro en iPhone 14 Pro naast elkaar legt, zie je misschien niet direct verschil qua design. Natuurlijk heeft elk model z’n eigen kleurenselectie, maar qua algehele ontwerp lijken de twee wel op elkaar. Toch zijn er wel degelijk verschillen. Allereerst is de iPhone 15 Pro gemaakt van titanium, in plaats van roestvrij staal. Waar RVS nog glimmend is (en erg gevoelig is voor vingerafdrukken), heeft titanium een meer matte afwerking. Dat geeft het geheel toch een andere look. Ook heeft dit gevolgen voor het gewicht: de iPhone 15 Pro is een stukje lichter, ook door de andere gewichtsverdeling van het toestel.

Overigens heeft de iPhone 15 Pro ook iets dunnere schermranden gekregen en dat geeft het aan de voorkant net een ander gezicht. Het scherm zelf is van beide modellen wel even groot.

Verschillen scherm iPhone 15 Pro en iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro Behuizing Titanium Roestvrij staal Afmetingen 146,6 x 70,6 x 8,25 147,5 x 71,5 x 7,85 Gewicht 187 gram 206 gram Kleuren • Naturel

• Blauw

• Wit

• Zwart • Dieppaars

• Goud

• Zilver

• Spacezwart

#2 Camera: meer mogelijkheden bij de iPhone 15 Pro

Qua camera heeft de iPhone 15 Pro een streepje voor, al blijkt dat niet per se als je de specs naast elkaar zet. De iPhone 15 Pro heeft nieuwe verbeterde lenzen en ondersteunt log-video’s maken en het nieuwe Academy Coding System. Ook zijn de portretten verbeterd, waarbij je zelfs na het maken van de foto nog het focuspunt kan verleggen. En als je de Pro Max-modellen met elkaar vergelijkt, dan zijn er nog grotere verschillen. De iPhone 15 Pro Max ondersteunt namelijk 5x optisch inzoomen en dat is een stap beter dan het 3x optisch inzoomen bij de andere Pro-modellen.

Al met al maak je met de iPhone 15 Pro-serie weer net wat mooiere foto’s dan met de iPhone 14 Pro-modellen, maar het is zeker geen verschil tussen dag en nacht. De iPhone 14 Pro-modellen volstaan ook nog steeds als een erg goede camera, zeker nu omdat het maken van 48-megapixel foto’s maken daar nu ook kan via de gewone Camera-app (zonder ProRes).

Verschillen camera iPhone 15 Pro en iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro Groothoek 48-megapixel, f/1.78 48-megapixel, f/1.78 Ultragroothoek 12-megapixel, f/2.2 12-megapixel, f/2.2 Telelens 12-megapixel, f/2.8 12-megapixel, f/2.8 Optische zoom 0,5x, 1x, 2x, 3x (5x bij 15 Pro Max) 0,5x, 1x, 2x, 3x Optische beeldstabilisatie √ (tweede generatie) √ (tweede generatie) Photonic Engine √ √ Actiemodus √ √ Portretmodus √ (nieuwste generatie) √ Nachtmodus √ √ Fotografische stijlen √ √ Macrofotografie √ √ Log-video √ – Academy Color Encoding System √ –

Bekijk ook iPhone 15 (Pro) camera: dit zijn de verbeteringen Wat zijn de verbeteringen voor de camera van de iPhone 15 (Pro)? Na alle geruchten over periscooplenzen en 48 megapixels is het tijd om de balans op te maken met de officiële aankondigingen. Dit zijn de verbeteringen die je in de iPhone 15 Pro Max en alle andere modellen vindt!

#3 Chip: iPhone 15 Pro heeft weer een streepje voor

De iPhone 15 Pro heeft een nieuwe A17 Pro-chip. Deze heeft een extra GPU-core (zes in totaal) en dat heeft vooral voordelen voor de camera en games. Games ondersteunen nu ook raytracing op de iPhone 15 Pro, een techniek die gebruikt wordt in games. Dit zorgt voor een mooiere grafische weergave. Hierdoor is bijvoorbeeld betere reflectie mogelijk. Als je dus veel games speelt op je iPhone, dan heeft de iPhone 15 Pro zeker een streepje voor.

Bekijk ook Dit is de nieuwe A17 Pro Bionic-chip in de iPhone 15 Pro-modellen De iPhone 15 Pro-modellen hebben een verbeterde chip gekregen, terwijl de gewone iPhone 15-modellen ook een kleine upgrade krijgen. Maar zijn ze daadwerkelijk sneller geworden in de benchmarks? En hoe zit het met het werkgeheugen?

Een andere verbetering is de Ultra Wideband-chip van de tweede generatie. Hierdoor is Nauwkeurig zoeken in de Zoek mijn-app mogelijk, bijvoorbeeld als je een vriend in een druk park wil zoeken (als diegene ook een iPhone 15-model heeft). Ultra Wideband is een techniek dat verantwoordelijk is voor locatiebepaling en zit ook in de AirTag. Tot slot is de iPhone 15 Pro het eerste model waar ondersteuning voor Thread in zit. Hierdoor kun je smart home-accessoires die met Thread werken direct aansturen.

#4 Aansluiting: Lightning vs usb-c

De Lightning-aansluiting van de iPhone 14 Pro maakt plaats voor usb-c in de iPhone 15 Pro. En dat heeft meerdere voordelen. Je kan daardoor een ander apparaat (zoals AirPods of Apple Watch) opladen via je iPhone, de dataoverdracht is veel sneller (USB 2 op iPhone 14 Pro vs USB 3 op iPhone 15 Pro) en kun je één kabel gebruiken om zowel je iPhone, iPad als Mac op te laden. De usb-c-poort maakt ook het aansluiten van bijvoorbeeld externe schijven mogelijk. Hierdoor kun je een video opnemen en deze direct op de externe schijf opslaan. Usb-c is dus veelzijdiger dan Lightning. Als je veel Lightning-accessoires hebt, zal het wel eventjes wennen zijn. Maar de aansluiting is wel toekomstbestendiger. Je leest er meer over in ons artikel met voordelen van usb-c op de iPhone.

Bekijk ook Usb-c op de iPhone 15 heeft heel wat voordelen (en een paar nadelen) De iPhone 15 heeft een usb-c-poort gekregen. Na meer dan tien jaar Lightning-poort is het tijd voor iets anders. Heeft de usb-c-poort alleen maar voordelen of zijn er ook wat nadelen? We lopen ze met je langs.

#5 Actieknop: nieuw op de iPhone 15 Pro

Geheel nieuw in de iPhone 15 Pro is de actieknop. Deze knop kun je zelf programmeren, bijvoorbeeld om snel je favoriete app te openen, een Siri Shortcut te draaien of de zaklamp te activeren. Deze knop vervangt de mute-schakelaar aan de zijkant. Overigens kun je er ook nog gewoon voor kiezen om met de actieknop snel het geluid in- of uit te schakelen, mocht je dat liever hebben. Maar de veelzijdigheid van de actieknop maakt het gebruik van je iPhone wel net wat makkelijker.

Bekijk ook Dit kun je doen met de iPhone 15 Pro actieknop De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben een gloednieuwe actieknop. Wat kun je hiermee en welke acties kun je zoal instellen? We vertellen je alles over het gebruik van de iPhone-actieknop!

#6 Prijs: iPhone 15 Pro lagere adviesprijs, maar deals voor de iPhone 14 Pro

De iPhone 14 Pro verscheen vorig jaar met een flink hoger prijskaartje, doordat vanwege de inflatie bijna alle Apple-prijzen verhoogd werden. Dat was even slikken, maar gelukkig is er dit jaar beter nieuws. Want de prijs is weer een flink stuk gedaald. Waar de iPhone 14 Pro een adviesprijs had van €1.326,-, is dit bij de iPhone 15 Pro nu €1.229,-, oftewel zo’n €100,- goedkoper. Dus je zou zeggen dat de iPhone 15 Pro een veel betere keuze is, maar inmiddels zijn de prijzen van de iPhone 14 Pro dalende. Je kunt deze namelijk bij diverse winkeliers al kopen voor ongeveer €1.100,-. Dat is dus ruim €100,- goedkoper dan een gloednieuwe iPhone 15 Pro. De vraag is wel: is het verstandig om €100,- te besparen, terwijl je dan zoveel verbeteringen mist? Dat is voor iedereen persoonlijk. Maar een betere aansluiting, een nieuwe actieknop, snellere chip, betere camera en een vernieuwd design voor zo’n €100,- extra? Wij weten het wel.

Overeenkomsten iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro

Op veel punten lijken de twee modellenreeksen ook heel erg op elkaar. Om te beginnen bij het scherm: de specificaties en schermformaten van zowel de iPhone 15 Pro als iPhone 14 Pro zijn identiek. Always-on, ProMotion, TrueTone, P3-kleurweergave, maximale helderheid en meer: alles is bij de modellen hetzelfde. Als het scherm voor jou het allerbelangrijkste is, dan is de goedkopere iPhone 14 Pro voor jou dus ook een prima keuze.

Wat ook gelijk is, is de batterijduur. Ondanks de verbeteringen in de chip en energiezuinigheid, gaan de iPhone 14 Pro en iPhone 15 Pro exact even lang mee. Apple geeft dezelfde schattingen voor video afspelen (23 uur), video streamen (20 uur) en audio afspelen (75 uur). Ook bij de Pro Max-modellen zien we dezelfde batterijduur bij beide generaties. Andere functies op het gebied van batterij (MagSafe, draadloos opladen, snelladen, etcetera), zijn op alle modellen gelijk.

Tot slot zijn ook de extra functies (zoals SOS-noodmelding via satelliet en crashdetectie) gelijk. Dus als je op zoek bent naar een snelle moderne iPhone met de nieuwste functies, kun je ook prima uit de voeten met de iPhone 14 Pro.

Conclusie iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro

Geef je meer om een nieuw design, de camera, de beste prestaties, usb-c en kun je niet wachten om de nieuwe actieknop te gebruiken? Dan moet je zonder twijfel de iPhone 15 Pro hebben. Voor iets meer dan €100,- extra krijg je dit nieuwere model, waar toch een aantal fijne verbeteringen en vernieuwingen in zitten. Voor het merendeel van de gebruikers zal de iPhone 15 Pro dus de betere keuze zijn, vooral omdat het prijsverschil momenteel niet zo hoog is, terwijl je veel meer functies en verbeteringen krijgt. Maar toch is voor een bepaald publiek de iPhone 14 Pro nu ook een prima keuze, vooral als je meer geeft om het scherm, de batterijduur en andere extra functies die Apple de afgelopen jaren geïntroduceerd heeft. Want vergis je niet: ook al heeft Apple de camera verbeterd in de iPhone 15 Pro-modellen, dat wil niet zeggen dat de iPhone 14 Pro op dit vlak niets voorstelt. Foto’s zien er nog steeds mooi uit en zullen in veel gevallen niet te onderscheiden zijn van foto’s die je maakt met de iPhone 15 Pro.

Ga de iPhone 15 Pro kopen als…

…je het nieuwste design wil, met titanium en de nieuwe kleuren.

…je de beste camera in een iPhone van dit moment zoekt. Kies dan de iPhone 15 Pro Max.

…je alles van usb-c hebt en niet kan wachten om ook in de iPhone een usb-c-kabel te steken.

…je vaak grote bestanden uitwisselt tussen je iPhone en een computer of bijvoorbeeld externe schijven gebruikt. Grote bestanden overzetten gaat een stuk sneller en dankzij usb-c zijn de aansluitmogelijkheden veel rijker.

…je altijd al een actieknop had willen hebben en je de mute-schakelaar nu toch nooit gebruikt.

Prijzen iPhone 15 Pro los toestel

iPhone 15 Pro 128GB iPhone 15 Pro 256GB iPhone 15 Pro 512GB iPhone 15 Pro 1TB

Ga de iPhone 14 Pro kopen als…

…scherm, batterijduur en andere recent geïntroduceerde iPhone-functies voor jou het belangrijkst zijn.

…je de roestvrij stalen behuizing mooier vindt dan titanium.

…je graag een paarse of goudkleurige iPhone wil.

…je zo min mogelijk geld wil uitgeven voor een recent Pro-model.

…de nieuwe camerafuncties in de iPhone 15 Pro voor jou niet zo belangrijk zijn.

…je heel veel Lightning-accessoires en -kabels gebruikt en niks van usb-c hebt.

128GB goud 128GB paars 128GB zilver 128GB zwart Abonnement

Wil je alles weten over de prijzen van de iPhone 15-serie? Of wil je weten welke iPhones in de 2023 line-up zitten? In onze aparte overzichten lees je er alles over.