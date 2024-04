Het gaat om de iPhone 6, iPhone 7 en iPhone SE die in de periode 2014 tot en met 2020 werden verkocht, al heeft de organisatie het specifiek gemunt op toestellen die in 2017 en 2018 in bezit waren van consumenten. Apple heeft destijds software-updates uitgebracht die de prestatie van de toestellen terugschroefden. Dit werd gedaan om te voorkomen dat de toestellen plotseling zouden uitvallen bij een hoge belasting. Gebruikers konden ervoor kiezen om dit uit te schakelen, maar veel mensen wisten dit niet. Apple pakte de communicatie rondom de zaak destijds onhandig aan en gaf pas in een laat stadium toe welke impact de software-update had. De Nederlandse claimorganisaties willen nu compensatie zien voor schade die door bewuste vertraging is opgetreden. Ook zouden de updates een onderliggend defect aan de batterij hebben verhuld.

Eerder dreigde de Consumentenbond met juridische stappen vanwege het trager maken van iPhones, maar heeft daar uiteindelijk niets mee gedaan (de organisatie heeft de betreffende pagina inmiddels offline gehaald). De Consumentenbond vroeg Apple nog wel om opheldering, maar kreeg geen antwoord.

Deze nieuwe claim is gestart door Consumentenclaim en Stichting Aequitas. Op de website van laatstgenoemde vinden we ook wie de zaak financiert, namelijk Fortress Investment Group LLC, een private equity-onderneming uit New York met eigenaar in de Verenigde Arabische Emiraten. Eerdere claims werden ook door (veelal Amerikaanse) procesfinanciers betaald, die uiteindelijk een percentage krijgen als de zaak succesvol is.

Consumentenclaim vindt dat Apple gebruikers niet heeft geïnformeerd over het trager maken van iPhones en dat gebruikers daardoor genoodzaakt waren om de batterij te laten vervangen, of zelfs gedwongen waren om hun toestel vroegtijdig te vervangen. Een tekst op de website vermeldt een uitspraak van jurist ‘Simon’, werkzaam bij ConsumentenClaim:

Apple heeft een gebrekkig product op de markt gebracht en heeft dit later met een update proberen te maskeren. Het is duidelijk dat de schade die de consument hierdoor heeft geleden vergoed moet worden.”

Zo werkt een consumentenclaim

De werkwijze is als volgt: je meldt je gratis aan op basis van no-cure-no-pay en ConsumentenClaim spant vervolgens een rechtszaak aan namens deze consumenten. Komt er geld los, dan moet je een percentage afdragen aan ConsumentenClaim. Dit is maximaal 25%.

Of deze nieuwe zaak succes gaat hebben is moeilijk te voorspellen. Van eerdere consumentenclaims die in 2022 op grote schaal werden gestart vanwege het gunstige claimklimaat in Nederland, hebben we niets meer gehoord. Wie vertrouwen heeft dat deze nieuwe zaak iets oplevert, kan zich melden bij ConsumentenClaim.De claimorganisaties denken van Apple 100 euro per toestel te kunnen ontvangen. Mensen die hun iPhone hebben vervangen kunnen mogelijk een hogere compensatie krijgen.

In Nederland nog geen geslaagde iPhone-massaclaims

In de VS en in Frankrijk leidden dergelijke zaken al wel tot succes: Apple schikte voor 572 miljoen euro in de VS en keerde 86 euro per gedupeerde uit. In Frankrijk leidde het trager maken van de iPhones tot een boete van 25 miljoen euro. In andere landen lopen er nog claims tegen Apple en daar komt Nederland nu bij. ConsumentenClaim noemt deze eerdere successen ook op de website, maar het is nog de vraag of dit in Nederland ook gaat lukken. Er is tot nu toe geen grote massaclaim geweest die tot uitbetaling heeft geleid.

Overigens heeft Apple toegegeven dat de iPhones langzamer zijn gemaakt, maar dat dit bewust gebeurde om te voorkomen dat toestellen zich raar gingen gedragen. Bij veel consumenten kwam de maatregel heel anders over: zij kregen de indruk dat Apple de toestellen traag maakte om te zorgen dat ze een nieuwe zouden kopen. Overigens bood Apple in het jaar 2018 goedkope batterijvervanging aan: eigenaren van een iPhone 6 of nieuwer konden hun accu voor een lagere prijs van 29 euro laten vervangen, ongeacht de conditie van de accu.