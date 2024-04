Na meer dan anderhalf jaar is het binnenkort eindelijk tijd voor een nieuwe iPad Pro: de iPad Pro 2024. Net als voorheen komt dit model in twee formaten, maar er gaat zeer vermoedelijk wel een hoger prijskaartje aan hangen. Volgens geruchten wordt de nieuwe iPad Pro 2024 duurder en de oorzaak daarvan is vermoedelijk het nieuwe display. De nieuwe iPad Pro krijgt namelijk een OLED-scherm en dat is voor het eerst bij de iPad. Maar dat drijft ook de kosten omhoog, met als gevolg hogere prijzen voor de iPad Pro 2024 dan de voorganger.

Prijzen iPad Pro 2024: dit verwachten we

De iPad Pro is al de duurste iPad uit de line-up, dankzij de meest geavanceerde functies. Maar door de aankomende nieuwe functies, zou de prijs alleen nog maar hoger gaan worden. Er is zelfs een bron geweest die sprak over een prijsverhoging van zo’n $700,-, maar dat lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. Latere bronnen spraken over een prijsverhoging van zo’n $160,- en dat ligt veel meer in de lijn der verwachting.

Exacte prijzen van de iPad Pro 2024 zijn nog niet genoemd, maar op basis van de huidige modellen en eerdere prijsverhogingen, kunnen we wel een goede inschatting maken. Als voorbeeld nemen we de prijsverhoging bij de 12,9-inch iPad Pro 2021, toen dit model voor het eerst een miniLED-display kreeg. De prijs ging toen omhoog met €100,-.

In 2022 zagen we overigens nog een prijsverhoging bij de iPad Pro, van zo’n €170,- tot €250,- (afhankelijk van het model). Die prijsverhoging had echter een andere reden, want in 2022 speelde vooral de inflatie een grote rol bij de hogere prijzen van diverse Apple-producten. Sindsdien heeft Apple de prijzen weer laten dalen, van zowel iPhones als MacBooks. Bij iPads echter nog niet, omdat er sindsdien geen nieuw model meer is verschenen.

Doordat er door de veranderende inflatie nog geen prijsdaling bij iPads geweest is, zou het zomaar kunnen dat een deel van de prijsverhoging door het nieuwe OLED-scherm (in ieder geval in Europa) mee zal vallen.

Op basis van de eerdere prijsverhogingen, zijn dit de prijzen die we verwachten voor de iPad Pro 2024:

11-inch: vanaf €1.199,-

12,9-inch: vanaf €1.599,-

Ter vergelijking: dit zijn de huidige adviesprijzen van de iPad Pro 2022:

We gaan dus uit van een prijsverhoging van zo’n €130,- voor de iPad Pro 2024 ten opzichte van de huidige iPad Pro 2022. Hou er rekening mee dat dit slechts een schatting is: de daadwerkelijke prijzen kunnen toch hoger (of hopgelijk lager) uitpakken.

Overigens kun je de huidige iPad Pro-modellen inmiddels voor lagere prijzen vinden.

Nieuwe iPad Air springt in gat

Door de hogere verwachte prijzen van de iPad Pro 2024, lijkt het alsof het gat tussen de iPad Pro en iPad Air alleen maar groter geworden is. Immers moet je straks vermoedelijk meer dan €1.500,- gaan betalen voor een 12,9-inch iPad. Maar er komt ook een nieuwe iPad Air 2024 aan, deze keer ook in een groter formaat. Vermoedelijk gaat de grotere 12,9-inch iPad Air het gat opvullen, waardoor er alsnog een lager geprijsde grote iPad beschikbaar is. We verwachten dat de prijs van de grote 12,9-inch iPad Air 2024 beschikbaar zal komen vanaf zo’n €1.019,- en is daarmee vermoedelijk goedkoper dan de kleine iPad Pro 2024.

De nieuwe iPads worden vermoedelijk in mei 2024 aangekondigd en zullen kort daarna beschikbaar zijn. Vanaf dan weten we ook wat de prijzen van de iPad Pro 2024 en iPad Air 2024 zijn.