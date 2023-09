Wat zijn de verschillen tussen de iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max? Hoewel de verschillen meestal alleen in de afmetingen, scherm en batterijduur zitten, speelt er dit jaar nog meer mee. We zetten alle verschillen tussen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max voor je op een rij.

Ieder jaar brengt Apple twee Pro-modellen op de markt van de nieuwe iPhones. De verschillen daartussen zijn vaak klein, want de Pro Max is doorgaans een grotere versie van de gewone Pro. Maar dat is in 2023 anders. De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn de twee topmodellen waarbij de verschillen groter zijn dan voorheen. En dat komt met name door de camera, want daarbij heeft de iPhone 15 Pro Max een kleine voorsprong. In dit artikel lees je welke verschillen er tussen de iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max nog meer zijn.

De pre-orders van de iPhone 15-serie beginnen op vrijdag 15 september, om 14:00 uur. Ga jij een iPhone 15 bestellen, dan komt deze vergelijking misschien wel goed van pas.

Verschillen iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max

Mocht je twijfelen of je de iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max moet kiezen, dan ben je met dit artikel aan het juiste adres. Door de verschillen uit te lichten, kun je beter voor jezelf bepalen welke het beste bij jou past. Ook geven we aan het eind koopadvies voor welk model je het beste kunt kiezen.

#1 Afmetingen: Max doet zijn naam weer eer aan

Zoals altijd is de Pro Max (zoals de naam al zegt) het grootste model. Dat heeft ook gevolgen voor het gewicht, want daarmee is de iPhone 15 Pro Max ook het zwaarste model uit de line-up. Maar de titanium behuizing zorgt wel voor enige verlichting, want daardoor is dit model een stuk lichter dan die van vorig jaar. Er is natuurlijk wel nog steeds een verschil tussen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, want ook de gewone Pro is dankzij titanium lichter geworden. Maar als voor jou de handzaamheid nog steeds erg belangrijk is, raden we aan om te kiezen voor de iPhone 15 Pro.

Verschillen afmetingen en gewicht iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Afmetingen 146,6 x 70,6 x 8,25mm 159,9 x 76,7 x 8,25mm Gewicht 187 gram 221 gram

#2 Schermformaat en resolutie: zoals altijd meer ruimte op de Pro Max

Het 6,7-inch display van de iPhone 15 Pro Max biedt meer schermruimte dan het 6,1-inch display van de iPhone 15 Pro. Als je bijna alles met je iPhone doet, er graag filmpjes op kijkt en het voor jou niet groot genoeg kan, dan is de iPhone 15 Pro Max het model dat je moet kiezen. Bij een groter formaat, hoort ook een andere resolutie. Maar vergis je niet: beide schermen zijn even scherp. Ook de andere eigenschappen van de displays zijn gelijk, want de iPhone 15 Pro heeft een net zo goed scherm als de iPhone 15 Pro Max.

Verschillen scherm iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Afmetingen 6,1-inch 6,7-inch Type Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Dynamic Island √ √ ProMotion √ √ Always-on √ √ HDR √ √ Resolutie 2556 x 1179 2796 x 1290 Pixels per inch 460 460 Maximale helderheid (piekhelderheid buiten) 2000 nits 2000 nits

#3 Batterijduur en opladen: langste plezier met de iPhone 15 Pro Max

Doordat de iPhone 15 Pro Max groter is, is er ook meer ruimte voor een grotere batterij. En hoewel een groter scherm ook wel meer stroom verbruikt, staat dat niet in verhouden tot de extra capaciteit. In de praktijk betekent dit dat je met de iPhone 15 Pro Max langer video kan afspelen, langer video kan streamen en veel langer audio kan afspelen. Een nadeel: het snelladen duurt wel iets langer. Uiteindelijk zul je aan het eind van de dag bij de iPhone 15 Pro Max wel wat meer batterijlading overhouden, waardoor je er misschien wel twee volle dagen mee kan doen (afhankelijk van je verbruik).

Verschillen batterijduur iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Video afspelen Tot 23 uur Tot 29 uur Video streamen Tot 20 uur Tot 25 uur Audio afspelen Tot 75 uur Tot 95 uur Snelladen Binnen 30 minuten tot 50% opgeladen Binnen 35 minuten tot 50% opgeladen

#4 Camera: een streep voor voor de iPhone 15 Pro Max

Als de camera voor jou het allerbelangrijkste aspect is van de iPhone, dan moet je toch op z’n minst de overweging maken om dit jaar te kiezen voor de iPhone 15 Pro Max. Zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 Pro Max profiteren van verbeteringen in de camera, met de mogelijkheid om met zeven verschillende brandpuntsafstanden foto’s te maken. Ook is er een nieuwe Photonic Engine die meer haalt uit je foto’s, met als gevolg scherpere 24-megapixel foto’s. Ook kun je met de HEIF-structuur nu op beide modellen 48-megapixel foto’s maken. De portretmodus is nu van de tweede generatie, waarbij je de focus zelfs later nog kan aanpassen.

Maar wat de iPhone 15 Pro Max uniek maakt is de nieuwe 5x telelenscamera. Daarmee kan je tot 5x optisch inzoomen, waardoor je dus veel verder kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Licht dat de lens in gaat wordt vier keer weerkaatst, dankzij het nieuwe tetraprisma. En doordat je nu verder optisch in kan zoomen, verschijnt er ook een hulpkader in beeld die precies laat zien op welke uitsnede van het totaalplaatje je ingezoomd bent. Immers: als je verder inzoomt, wordt elke beweging die je met de iPhone maakt extra uitvergroot. De gewone iPhone 15 Pro heeft maximaal 3x optische zoom.

Dankzij deze nieuwe lens is er op de iPhone 15 Pro Max ook tot 25x digitale zoom mogelijk. De iPhone 15 Pro heeft maximaal 15x digitale zoom. Hou er wel rekening mee dat je bij digitale zoom last hebt van kwaliteitsverlies.

Verschillen camera iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Optische zoom 0,5x, 1x, 2x, 3x 0,5x, 1x, 2x, 5x Telelens zoom 3x 5x Digitale zoom 15x 25x Snelladen Binnen 30 minuten tot 50% opgeladen Binnen 35 minuten tot 50% opgeladen

De andere verbeteringen in de camera’s, zoals de nieuwe verbeterde sensoren, zijn gelijk tussen de twee Pro-modellen. Het verschil met de iPhone 15 Pro Max zit hem dus echt alleen in de zoomopties en de telelens.

#5 Opslag: een opmerkelijk verschil

Normaal gesproken geeft Apple de twee gelijkwaardige iPhones uit de serie dezelfde opslagcapaciteiten. De iPhone 15 heeft bijvoorbeeld precies dezelfde opslagcapaciteiten als de iPhone 15 Plus. Dat gold ook voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Maar bij de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zit het iets anders in elkaar. Bij de iPhone 15 Pro heb je nog steeds vier opslagcapaciteiten waar je uit kunt kiezen, maar bij de iPhone 15 Pro Max is dit teruggebracht naar drie. Dit model begint dus bij 256GB, terwijl de gewone iPhone 15 Pro begint bij 128GB.

iPhone 15 Pro opslag:

128GB

256GB

512GB

1TB

iPhone 15 Pro Max opslag:

256GB

512GB

1TB

#6 Verschil in prijs, niet geheel onbelangrijk

Het grotere scherm, extra opslag, langere batterijduur, betere camera: al dit soort extra’s van de iPhone 15 Pro Max komen tegen een prijs. Een prijs van €250,- om precies te zijn. Dat is namelijk het prijsverschil tussen de twee modellen. De iPhone 15 Pro is er vanaf €1.229,-, terwijl de iPhone 15 Pro Max verkrijgbaar is vanaf €1.479,-. Kanttekening is dat we hier wel de 128GB iPhone 15 Pro vergelijken met de 256GB iPhone 15 Pro Max. Kijk je naar de prijs van de 256GB iPhone 15 Pro, dan is het verschil een stuk kleiner (namelijk €120,-).

Overeenkomsten iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

Los van de bovengenoemde zes verschillen, zijn er verder uitsluitend overeenkomsten tussen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De kleuren van de toestellen, de chip, werkgeheugen, het design, de gebruikte materialen (titanium!), de aansluitpoort (usb-c!) en andere extra functies zoals de satellietfunctie, crashdetectie en MagSafe zijn allemaal gelijk. Let dus bij het kiezen tussen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max vooral op de verschillen bij eerder genoemde functies. Zijn die voor jou niet zo belangrijk en hecht je bijvoorbeeld veel meer waarde aan het design of de kwaliteit van het scherm, kies dan gewoon voor de iPhone 15 Pro.

Lees ook ons artikel met de iPhone 15-specs, waarin we alle specificaties van de modellen naast elkaar gezet hebben.

Conclusie iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max

Zijn de mooiste foto’s maken alles wat je met een iPhone doet? Of wil je gewoon het allergrootste scherm en de langste batterijduur? Kies dan voor de iPhone 15 Pro Max. Dit model scoort op deze punten net iets beter, hoewel de gewone iPhone 15 Pro je ook dan niet tegen zal vallen. En als je al jarenlang gewend bent geraakt aan een groter Max-model (bijvoorbeeld omdat je de iPhone 12 Pro Max had), dan kun je wat ons betreft het beste kiezen voor de iPhone 15 Pro Max. Maak je wel veel foto’s, maar gebruik je eigenlijk maar zelden de telelens? Dan kun je met de iPhone 15 Pro ook nog steeds prima uit de voeten. Ook die maakt prachtige foto’s, die weer net een stapje beter zijn dan van de modellen van vorig jaar.

Maar: is 256GB voor jou absoluut een must, dan raden we toch aan om deze keer de iPhone 15 Pro Max te overwegen. Het prijsverschil tussen de 256GB-uitvoeringen van de twee is dan namelijk maar €120,- en dat kan het wel waard zijn om toch te kiezen voor de eerder genoemde extra’s zoals het grotere scherm of de betere batterijduur. Denk er wel aan dat je de iPhone 15 Pro Max nog altijd aan de grote kant blijft en dat het voor jou misschien wel té groot in de hand is.

Ga de iPhone 15 Pro kopen als…

…je de nieuwste pro-iPhone zoekt in het kleinste formaat.

…je wel de beste en nieuwste iPhone wil, maar niet een al te zware iPhone bij je wil hebben.

…zo’n €1.200,- voor jou echt het maximale is wat je voor een nieuwe iPhone wil uitgeven.

…128GB voor jou meer dan genoeg is.

…je de telelens maar weinig gebruikt.

Ga de iPhone 15 Pro Max kopen als…

…je graag de grootste iPhone wil, met een lekker groot scherm.

…je de allermooiste (ingezoomde) foto’s wil maken. De betere telelens komt dan goed van pas.

…je de langste batterijduur in een iPhone wil.

…je de iPhone vooral gebruikt voor het spelen van games en kijken van films.

…geld voor jou geen probleem is en je van plan bent om nog minstens drie jaar met de iPhone te doen.

…je minimaal 256GB nodig hebt. Het prijsverschil tussen de twee modellen wordt dan kleiner, waardoor de iPhone 15 Pro Max misschien toch de moeite waard is.

Wil je alles weten over de prijzen van de iPhone 15-serie? Of wil je weten welke iPhones in de 2023 line-up zitten? In onze aparte overzichten lees je er alles over.