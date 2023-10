In iOS 17.2 zijn nieuwe functies gepland voor de iPhone en iPad. Zo kun je nu de Dagboek-app proberen en samenwerken aan afspeellijsten in Apple Music. In dit artikel zetten we alle nieuwe functies van iOS 17.2 en voor je op een rij.

Nieuwe functies in iOS 17.2

Het is weer tijd voor nieuwe iPhone-functies! Apple is bezig met het testen van de iOS 17.2 beta en daarin vinden we weer talloze kleine en grote verbeteringen. We kunnen voor het eerst gebruik maken van de Dagboek-app en er zijn nieuwe widgets voor de Weer- en Klok-app. Maar dat is niet alles: in dit artikel lopen we de nieuwe functies in iOS 17.2 met je langs. Je kunt ze nu alvast proberen als beta-tester of je kunt wachten op de officiële release later dit jaar.

iOS 17.2 wordt in december 2023 verwacht.

#1 Dagboek-app

Voor het eerst is het mogelijk om de nieuwe Dagboek-app te proberen, die in het Engels ‘Journal’ heet. Hiermee kun je je dagelijkse belevenissen vastleggen op basis van foto’s, geluidsfragmenten en teksten. Wij hebben de app alvast in het Nederlands getest. De Dagboek-app geeft suggesties waar je op een bepaalde dag over zou kunnen schrijven. Schakel je dit in, dan krijg je gedurende de dag meldingen te zien. De iPhone kijkt daarbij naar je gedrag: heb je foto’s van een lunch buiten de deur gemaakt, dan wil je daar misschien iets over schrijven. En als je op vakantie bent, wil je misschien ook vastleggen wat je zoal hebt gedaan. Maar je kunt de app ook gewoon als een klassiek dagboek gebruiken, waarbij je vastlegt waar je blij of boos over bent.

Bekijk ook Nu al te proberen: Dagboek-app in iOS 17.2 (beta) Apple heeft Journal aangekondigd, een nieuwe dagboek-app voor iOS. Hiermee kun je je dagelijkse activiteiten vastleggen. Dagboek is een nieuwe app om aan je mentale en fysieke gezondheid te werken. Maar wanneer kun je 'm downloaden?

#2 Vertaal-functie activeren met actieknop

Mensen met een allernieuwste kunnen de actieknop op de iPhone 15 Pro (Max) nu voor iets nieuws gebruiken. Er is een extra optie toegevoegd voor de actieknop: Vertaal (Translate). Stel je dit in, dan kun je met een druk op de knop een pop-up van de Vertaal-app openen. Vervolgens kun je teksten inspreken en automatisch laten vertalen, zodat je een gesprek kunt voeren. Je moet in de Vertaal-app wel eerst instellen welke twee talen je wilt gebruiken. Dit kan vanuit het Nederlands naar het Chinees, Koreaans, Indonesisch, Spaans of een van de andere talen. In de beta heeft de instelling voor de actieknop nog de Engelse naam ‘Translate’.

Bekijk ook Zo gebruik je de Vertaal-app op je iPhone en iPad Met de Vertaal-app kun je teksten vertalen naar allerlei talen onderling. En goed nieuws: het werkt nu ook met de Nederlandse taal! Hoe werkt deze app en wat zijn de verschillen met Google Translate? In deze tip stellen we de mogelijkheden aan je voor.

#3 Samen werken aan afspeellijsten in Apple Music

Een afspeellijst maken in Apple Music kan al sinds het prille begin, maar een functie die altijd ontbrak was om dit samen met een vriend of vriendin te doen. In iOS 17.2 voegt Apple het samenwerken aan afspeellijsten toe in iOS 17. Iedereen kan nummers toevoegen, verwijderen en de volgorde aanpassen. Je kunt zelfs met een emoji reageren op de muziekkeuze van je vrienden.

Bekijk je een afspeellijst in Apple Music, dan zie je in iOS 17.2 een nieuwe optie rechtsboven. Daarmee kun je mensen uitnodigen om de afspeellijst te vullen en de volgorde te veranderen. Bij het maken van een afspeellijst waarin je samenwerkt kun je kiezen of je handmatig mensen wilt goedkeuren, of dat iedereen die de link heeft, kan meedoen.

Een gezamenlijke Apple Music-afspeellijst met vrienden maken

#4 Favorieten-afspeellijst in Apple Music

Een andere vernieuwing in de Muziek-app is de automatische Favorieten-afspeellijst op basis van de nummers die je eerder een hartje hebt gegeven. In iOS 17.1 is het favorietensysteem al op de schop gegaan en in iOS 17.2 neemt Apple nog een extra stap door van je favorieten een playlist te maken. Op deze manier hoef je nooit meer op zoek naar jouw lievelingsnummers. Geef je een nummer een hartje, dan wordt deze automatisch toegevoegd. Ook kan je Siri straks vragen om deze playlist af te spelen.

#5 Nieuw focusfilter voor Apple Music luistergeschiedenis

Er is nu een nieuw focusfilter voor de luistergeschiedenis van Apple Music. Wil je even naar je ‘guilty pleasures’ luisteren maar daarmee niet je luisterhistorie om zeep helpen, dan zet je dit filter aan. De nummers die je speelt zijn dan later niet meer terug te vinden en hebben geen effect op je toekomstige aanbevelingen.

Apple heeft een nieuwe beveiligingsfunctie toegevoegd aan iOS 17.2, die al afgelopen januari werd beloofd. Het gaat hier om een manier om zeker te weten dat je met de juiste persoon aan het chatten bent in iMessage. In de release notes van iOS 17.2 beta is hier meer over te lezen. Er zijn drie manieren om je contactpersoon te verifiëren: persoonlijk, via FaceTime of via een beveiligd telefoongesprek. Als dit is ingeschakeld krijg je een melding in iMessage te zien als er problemen zijn met de validatie. Deze functie is bedoeld voor mensen die een zeker risico lopen en beschikken over waardevolle informatie die niet mag uitlekken, zoals journalisten en politici. Het is dus niet voor de doorsnee burger bedoeld.

#7 Nieuwe stickerreacties voor iMessage

Apple heeft een nieuwe functie toegevoegd voor stickerreacties. Als je op een iMessage-bericht drukt, kun je naast de Tapbacks nu ook gemakkelijk een sticker uitkiezen. Dit werkt in feite hetzelfde als een sticker die je over het bericht heen plakt. Het wordt dus niet onderdeel van het bericht zelf, zoals bij de Tapbacks het geval is.

#8 Nieuwe widgets voor Weer- en Klok-app

Er zijn nieuwe widgets voor de Weer-app, genaamd ‘Details’, ‘Verwachting per dag’ en ‘Zonsopgang en zonsondergang’. Deze geven meer details over de weerssituatie. Zo kun je met de Details-widget zien wat de kans op regen wordt, de UV-index, windsnelheid en luchtkwaliteit. Bij Verwachting per dag kijk je een paar dagen vooruit. En de Zonsopgang- en zonsondergang-widget laat zien hoe laat de zon op komt en weer onder gaat, zoals veracht. Er is ook een nieuwe Klok-widget met een Digitale klok, die je op je beginscherm kunt zetten.

#9 Memoji met lichaamsvormen

Er is nu een nieuwe sectie voor Memoji, waarmee je het lichaam beter kunt instellen. Je kunt de borst, taille, schouders en armen kiezen op basis van jouw lichaamsvormen.

Verdere iOS 17.2 functies

Er zijn nog een paar andere functies en verbeteringen in iOS 17.2 die we willen noemen:

Berichten in iCloud : Het synchroniseren van iMessage via iCloud heeft nu een iets gewijzigde naam gekregen, namelijk ‘Berichten in iCloud’.

: Het synchroniseren van iMessage via iCloud heeft nu een iets gewijzigde naam gekregen, namelijk ‘Berichten in iCloud’. Verbeterde noodoproepen : Apple heeft bij Instellingen > Meldingen > Noodmeldingen nu een nieuwe ‘Local Awareness’-schakelaar toegevoegd. Dit maakt het vaststellen van je locatie en betrouwbaarheid nog nauwkeuriger. In de Nederlandse versie van de beta hebben we deze schakelaar (nog) niet kunnen vinden.

: Apple heeft bij Instellingen > Meldingen > Noodmeldingen nu een nieuwe ‘Local Awareness’-schakelaar toegevoegd. Dit maakt het vaststellen van je locatie en betrouwbaarheid nog nauwkeuriger. In de Nederlandse versie van de beta hebben we deze schakelaar (nog) niet kunnen vinden. Contactposter met regenboogtekst : Je kunt bij het instellen van je Contactposter nu kiezen voor een lettertype met regenboogkleuren.

: Je kunt bij het instellen van je Contactposter nu kiezen voor een lettertype met regenboogkleuren. Nieuwe animatie voor boekpagina’s : Bij het omslaan van een pagina in de Boeken-app is er nu een nieuwe ‘Fast Fade’-optie. Ook heeft Apple het icoontje weggehaald waarmee je snel door content kon bladeren.

: Bij het omslaan van een pagina in de Boeken-app is er nu een nieuwe ‘Fast Fade’-optie. Ook heeft Apple het icoontje weggehaald waarmee je snel door content kon bladeren. iPhones updaten in de verpakking : De code van iOS 17.2 verklapt dat Apple een systeem heeft om iPhones te updaten terwijl ze nog in gesloten verpakking zitten. Deze functie lekte eerder al uit.

: De code van iOS 17.2 verklapt dat Apple een systeem heeft om iPhones te updaten terwijl ze nog in gesloten verpakking zitten. Deze functie lekte eerder al uit. Live Activiteiten voor News : De Apple News-app heeft nu ondersteuning voor Live Activiteiten. Deze app is nog niet beschikbaar in Nederland.

: De Apple News-app heeft nu ondersteuning voor Live Activiteiten. Deze app is nog niet beschikbaar in Nederland. AirPlay in hotels: Dit is een van de uitgestelde functies in iOS 17. In iOS 17.2 zijn aanwijzingen gevonden dat de functie er binnenkort aan komt. In de instellingen is een nieuwe AirPlay Receiver-instelling te vinden, die ook bedoeld is voor de Vision Pro-headset, zodat je content kunt streamen naar een iPhone.

Uitgestelde functies die in iOS 17.2 te vinden zijn

Eerder publiceerden we een lijst van functies die nog niet in iOS 17 te vinden zijn en die uitgesteld waren naar een latere datum. Daarvan kunnen we nu een aantal afstrepen, omdat ze in iOS 17.2 zijn toegevoegd:

Journal-app

Samenwerken aan afspeelijst

Afspeellijst van favoriete nummers

Stickers via Tapback-menu

Verbeteringen in iMessage in iCloud

Vertaal-actie voor Actieknop

Maar daarmee is nog niet alles afgewerkt, want er is nog een zevental functies die nog steeds op de wachtlijst staan. Alle details lees je in ons overzicht.