Qi2 is een nieuwe generatie draadloze oplaadtechnologie en is de opvolger van Qi, dat al vanaf de iPhone 8 wordt ondersteund. Apple voegde op de iPhone 15-modellen ondersteuning voor Qi2 toe, maar de eerdere modellen waren nog niet geschikt gemaakt. Qi2-opladers werken net als accessoires die MagSafe-ondersteunen: magneten zorgen ervoor dat de iPhone goed is uitgelijnd op de lader, zodat het opladen sneller kan plaatsvinden.

Er zijn twee profielen voor Qi2. Het Magnetic Power Profile (MPP) is ontworpen op basis van Apple’s MagSafe en zal bestaan naast het Extended Power Profile (EPP), dat zonder magneten werkt en nog gebaseerd is op Qi. Bij Qi is het maximale vermogen voor draadloos opladen 7,5 Watt, terwijl dit bij Qi2 kan worden opgetrokken tot 15 Watt. Het is nog niet zeker of iPhones ook die 15 Watt gaan ondersteunen op Qi2-accessoires van derden. Voor de iPhone 15-modellen geldt bijvoorbeeld nog steeds een maximum van 7,5 Watt, ondanks het feit dat ze al met Qi2 werken. Toestellen van andere fabrikanten kunnen een vermogen boven 15 Watt draadloos worden opgeladen, maar maken daarbij gebruik van een eigen oplossing in plaats van Qi of Qi2.

Eerste Qi2-accessoires komen eraan

Fabrikanten kondigden in augustus en september de eerste accessoires voor Qi2 aan, onder andere van Belkin. De belofte was, dat ze nog dit jaar op de markt zullen komen. Het is de vraag of dat nog lukt vóór de feestdagen. Wel is het zo dat de eerste Qi2-accessoires zijn gekeurd, dus niet hoeft een marktintroductie meer in de weg te staan.

Wat waarschijnlijk wel lukt is de release van iOS 17.2. Die update is nu als Release Candidate verschenen, wat inhoudt dat er geen functionele wijzigingen meer zullen worden toegevoegd. We verwachten de release van iOS 17.2 op z’n vroegst deze week of anders volgende week.

