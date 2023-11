Als je een melding krijgt van een app van derden, dan hoor je in veel gevallen hetzelfde geluidje. Als een ontwikkelaar geen eigen notificatiegeluidje ingesteld heeft (of je in de instellingen niet zelf de keuze geeft), valt een app terug op het standaard meldingsgeluidje dat door Apple bepaald wordt. In iOS 17 paste Apple dit standaard meldingsgeluidje aan van Drietoon naar Echo (inclusief bijbehorende trillingen), tot ongenoegen van veel gebruikers. Apple heeft naar de kritiek geluisterd, want vanaf iOS 17.2 kun je, net als voor veel andere meldingen, het standaard notificatiegeluidje aanpassen.

Standaard geluidje meldingen aanpassen

De wijziging van Drietoon naar Echo voor de meldingen van veel apps, kwam op veel kritiek te staan. Het geluidje was te zacht en de trilling te onduidelijk, zo vonden veel gebruikers. Met de nieuwe optie Default Alerts (nog niet vertaald) in iOS 17.2 kun je zelf bepalen wat je wil horen als een app je een melding stuurt. Je kan kiezen uit alle beschikbare meldingstonen, inclusief de nieuwste meldingstonen van iOS 17. Maar de klassieke tonen (waaronder Drietoon) zijn ook gewoon beschikbaar. Je kan zelf een aangeschafte toon uit de zogenoemde Tone Store instellen. Je vindt de nieuwe optie vanaf iOS 17.2 bij Instellingen > Horen en voelen > Default Alerts.

Behalve het geluidje, kun je ook het trilsignaal kiezen. Standaard wordt deze gesynchroniseerd met het ingestelde geluidje, maar je kan ook één van de acht andere trilpatronen kiezen. Je kunt zelfs een eigen trilpatroon maken en dus zo zelf bepalen hoe je iPhone trilt als een app je een melding stuurt. Deze mogelijkheid had je wel al voor beltonen en meldingen van onder andere de Mail-, Agenda- en Berichten-app, maar niet eerder voor alle overige apps op je iPhone.

De nieuwe instellingen gelden dus alleen voor apps die niet zelf een eigen meldingsgeluidje hebben of je daar via de eigen appinstellingen een optie voor bieden. Het overgrote deel van de apps van derden heeft geen eigen geluidje, dus dankzij de nieuwe instelling kun je het voor veel apps aanpassen. Hou er wel rekening mee dat de wijziging meteen geldt voor alle apps die terugvallen op het standaard geluidje. Je kunt dit niet per app instellen, tenzij de app daar dus zelf instellingen voor heeft.