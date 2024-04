Na de eerste beta van iOS 17.5 hebben we al een aardig beeld gekregen wat voor update iOS 17.5 precies gaat worden. Er komen weinig echt grote vernieuwingen in, maar toch komt er een belangrijke nieuwe functie voor iPhone-gebruikers in de EU. In deze round-up lees je welke nieuwe functies iOS 17.5 precies biedt: van een belangrijke grote verandering tot kleine wijzigingen in het ontwerp.

#1 Apps downloaden vanaf websites in de EU

De belangrijkste nieuwe functie van iOS 17.5 is er alleen voor Europese gebruikers. Vanaf deze versie kun je namelijk als je in de EU bent apps downloaden en installeren vanaf een website. Sinds iOS 17.4 is het mogelijk om apps buiten de App Store om te downloaden, maar het was nog wel vereist om dit via een alternatieve appmarktplaats te doen. Om volledig tegemoet te komen aan de DMA-regels, gaat Apple het vanaf iOS 17.5 toestaan om ook een enkele app vanaf een website op je iPhone te zetten. Bijvoorbeeld de website van de maker van de app.

Bekijk ook Binnenkort in de EU iPhone-apps downloaden van websites: het zit al in iOS 17.5 Apple maakt het later dit voorjaar mogelijk om apps via een website te laten downloaden. Appmakers zijn dan niet meer afhankelijk van de App Store of van alternatieve appmarktplaatsen, maar kunnen de apps op hun eigen website aanbieden.

#2 Ongewenste tracking van accessoires voorkomen

Bijna een jaar geleden kondigden Apple en Google een samenwerking aan omtrent trackingaccessoires. Er is een systeem ontwikkeld waardoor iPhones en Android-smartphones gebruikers proactief kunnen waarschuwen voor Bluetooth-trackers. Apple heeft al voor de AirTag en andere Zoek mijn-accessoires soortgelijke functies ingebouwd, maar er wordt al een tijd gewerkt aan een overkoepelend systeem voor allerlei soorten Bluetooth-trackers. 9to5Mac ontdekte dat Apple in iOS 17.5 code toegevoegd heeft die erop duidt dat dit systeem binnenkort in werking zal treden. Er zijn tekstverwijzingen gevonden in de Zoek mijn-app die een waarschuwing geven als je mogelijk gevolgd wordt:

This item isn’t certified on the Apple Find My network. You can disable this item and stop it from sharing its location with the owner. To do this, follow the instructions provided on a website by the manufacturer of this item.

Bekijk ook Apple en Google gaan samenwerken om ongewenste tracking door Bluetooth-trackers tegen te gaan Apple heeft met de AirTag al allerlei maatregelen genomen om ongewenste tracking tegen te gaan, maar gaat nu met Google samenwerken om dit verder te verbeteren, voor alle soortgelijke trackers die er zijn. Het is de tweede keer dat Apple en Google zo nauw samenwerken aan een industriestandaard.

#3 Gewijzigde Podcasts-widget

De Podcasts-widget is vernieuwd en lijkt vanaf iOS 17.5 meer op de widget van de Muziek-app. Als je een podcast afspeelt, neemt de widget nu de kleur over die hoort bij de desbetreffende podcast. Voorheen was de widget altijd paars (de kleur van het appicoontje van de Podcasts-app), maar in iOS 17.5 neemt hij dus de kleur over van de show waar je naar luistert. Pauzeer je de podcast via de widget, dan verandert de kleur weer terug naar paars. Speel je weer verder af, dan verandert de kleur weer naar die van de podcast zelf.

#4 Kleine designaanpassingen

De Boeken-app heeft nu een vernieuwd icoontje voor de leesdoelen, rechtsboven op het startscherm van de app. Het lijkt nu een beetje op de widgets die je kent van het toegangsscherm van je iPhone of de complicaties op je Apple Watch-wijzerplaat: een groot getal met een boogje eromheen, die aangeeft hoeveel minuten van je leesdoel je al gelezen hebt. Verder heeft Apple nog bij Instellingen > Privacy en beveiliging een icoontje toegevoegd bij Toegang tot passkeys voor websites. Gek genoeg ontbrak bij deze instelling nog een icoontje, maar dat is nu alsnog toegevoegd.

#5 Meer kleine wijzigingen en toevoegingen

Apple heeft nog een aantal andere kleine wijzigingen toegevoegd. Toestellen die beheerd worden via het MDM-systeem (bijvoorbeeld bij werktelefoons van bedrijven) kunnen nu het installeren van een beta forceren bij het aanmelden van het toestel. Dat is vooral handig als een bedrijf voor ontwikkelaars iPhones beschikbaar heeft, waarbij betaversies van iOS vereist zijn.

Tot slot is er in iPadOS 17.5 nog een verwijzing gevonden naar een nieuwe functie in een nog niet uitgebrachte Apple Pencil. Er wordt gesproken over een Squeeze-gebaar. Het lijkt erop dat je in de Apple Pencil kan knijpen om bijvoorbeeld te wisselen naar een andere schrijftool. We verwachten dat de functie onderdeel is van de nieuwe Apple Pencil waar al een tijdje geruchten over gaan, bestemd voor de nieuwste aankomende iPads. iOS 17.5 en iPadOS 17.5 zullen dan ook vermoedelijk vlak voordat de nieuwe iPads er zijn voor iedereen beschikbaar komen.

De komende weken brengt Apple geregeld nieuwe beta’s uit van iOS 17.5 en iPadOS 17.5. We verwachten dat iOS 17.5 en iPadOS 17.5 ergens in mei voor iedereen beschikbaar zijn.