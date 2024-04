De Anker MagGo 3-in-1 is een van de eerste laders met Qi2, de goedkopere tegenhanger van MagSafe. Hiermee kun je je iPhone op 15 Watt opladen, maar er zitten nog veel meer handige functies in. Deze review van de Anker Maggo 3-in-1 opvouwbare lader met Qi2 vertelt je alles!

Er komt een nieuw soort opladers aan, die net zo snel zijn als MagSafe en een stuk goedkoper zijn: Qi2-laders. Anker is een van de eerste fabrikanten die ermee aan de slag is gegaan en heeft dit Anker MagGo 3-in-1 oplaadstation uitgebracht. Dit is een opvouwbare lader, die je iPhone, Apple Watch en AirPods tegelijk kan opladen. Ingeklapt is de oplader niet veel groter dan 9 x 6 x 3 cm en is daardoor gemakkelijk mee te nemen. Is het een aanrader? Dat lees je in deze Anker MagGo 3-in-1 review!

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in maart/april 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De oplader is voor deze test beschikbaar gesteld door het PR-bureau van Anker.

Anker MagGo 3-in-1 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de opvouwbare Anker MagGo 3-in-1 lader:

Opvouwbare oplader voor iPhone, Apple Watch en AirPods

Kan iPhone opladen op 15 Watt

Laadt Apple Watch en AirPod op 5 Watt op

Gewicht: 195 gram

Afmetingen: 9 x 6 x 2,5 cm

Verkrijgbaar in zwart en wit

Prijs: €109,99 bij Amazon

De eerste Anker-lader met Qi2

Anker benadrukt zelf nauwelijks dat dit de eerste lader met Qi2 is die ze uitbrengen. Toch is dat wel een belangrijke ontwikkeling. Je kunt hiermee namelijk je iPhone snelladen op 15 Watt, terwijl er geen MagSafe-certificering nodig is. Er moet wel een Qi2-keuring plaatsvinden, maar daar hoeft een fabrikant geen licentiekosten voor te betalen. In theorie zijn deze laders een stuk goedkoper en dat is bij deze Anker MagGo 3-in-1 ook te merken: hij kost €109,- terwijl een soortgelijke MagSafe-lader meestal rond de €150,- kost. Feitelijk is er weinig verschil te merken met een echt MagSafe-gecertificeerd apparaat, als je iPhone-gebruiker bent. Je krijgt dezelfde animatie als je de iPhone op de lader legt en al het gedrag is verder ook hetzelfde.

Het pluspunt is verder nog, dat je in een gemengd huishouden met iPhones en Android-smartphones allemaal dezelfde oplader kunt gebruiken. Qi2 werkt met een magnetische ring die hetzelfde formaat heeft en net zo werkt als MagSafe. Je kunt dus gewoon je iPhone op de lader vastplakken. Voor Android-gebruikers is er momenteel nog een probleem: er zijn nauwelijks smartphones die al voor Qi2-geschikt zijn, terwijl je bij Apple kunt kiezen uit de iPhone 12/13/14/15. Vier generaties iPhones zijn er nu al geschikt voor en Apple staat erachter. Sterker nog: MagSafe heeft de basis gevormd voor Qi2, dus je kunt met een gerust hart een dergelijke lader aanschaffen.

Eerder schreven we al een review over de Belkin BoostCharge Qi2-lader, die ook opvouwbaar is, maar verder heel andere eigenschappen heeft. Hij is vrij zwaar en kan alleen de iPhone opladen. De Anker-lader is lichter en veelzijdiger, zoals je verderop zult zien.

Design van het Anker MagGo 3-in-1 oplaadstation

Er zijn heel wat 3-in-1 opladers, die meestal bestaan uit een grondplaat met omhoog stekende opladers. Ze zijn niet opvouwbaar, al kunnen ze soms wel een beetje kantelen en draaien. In je broekzak steken gaat vaak niet lukken, omdat er te veel onderdelen uitsteken. Bij deze Anker MagGo-lader is dat geen probleem: opgevouwen heeft hij de afmetingen van een creditcard (9 x 6 cm), maar dan wel eentje van 2,6 cm dikte. Je zou het ook kunnen vergelijken met een dik pak speelkaarten. Hij weegt nét geen 200 gram. En je kunt kiezen uit de kleuren zwart of wit.

Door het gekozen design is deze oplader erg flexibel. Je kunt de Qi2-lader omhoog kantelen om er een stand van te maken, zodat je het scherm van de iPhone goed kunt aflezen. Dat kan zowel in portret- als in landschapsweergave, waarbij je de Standby-functie kunt gebruiken. Je kunt de Qi2-lader ook neerklappen zodat je een platte lader krijgt.

Het opladen van de AirPods kan op twee plekken: op het Qi2-gedeelte, of aan de binnenkant op een niet-magnetische lader van 5 Watt. Heb je AirPods met een magnetisch oplaaddoosje, dan kun je de AirPods ook magnetisch vastplakken op een opengeklapt laadstation.

Voor de Apple Watch is ook iets geniaals bedacht. Zo’n lader steekt vaak uit, maar Anker heeft ‘m onderin het oplaadstation verstopt. Je kunt de oplader tevoorschijn halen en dan je Apple Watch plat of schuin op de magnetische puck leggen. De nachtklokmodus (Nightstand) is daarbij ook mogelijk, maar niet ideaal. Het is goed gevonden, maar heeft wel als nadeel dat de Apple Watch altijd verstopt zit áchter de iPhone. Bij gebruik op het nachtkastje had ik daar geen problemen mee (ik ben ‘s nachts niet vaak aan het klokkijken en kan op het gedimde iPhone-scherm ook al zien hoe laat het is). Uit reacties van andere mensen merk ik dat ze het niet even praktisch vinden.

Het oplaadstation zelf heeft rubberen pootjes zodat hij wat stabieler staat en geen krassen maakt op tafel. Door z’n lichte gewicht kan hij wel wat verschuiven. De eerder geteste Belkin Qi2-lader is veel zwaarder en staat wat robuuster op tafel, maar heeft als nadeel dat je zo’n zware oplader niet zo snel op reis meeneemt. Bij de Anker-lader is dat geen probleem: hij kan continu in gebruik zijn op je nachtkastje en is net zo gemakkelijk in een tas te stoppen als je op reis gaat.

De MagGo 3-in-1 zou een prima vervanger kunnen zijn voor Apple’s MagSafe Duo, de draagbare oplader die Apple alweer van de markt heeft gehaald. De oplader van Anker heel wat veelzijdiger, is in meerdere standen te zetten en heeft nog een extra plek om op te laden.

Ook met de warmte-afvoer is rekening gehouden: aan de onderkant van het oplaadstation is een fors ventilatierooster aangebracht. Omdat dit aan de onderkant zit, heb je er geen last van en het maakt ook geen lawaai omdat er geen ventilator in zit. Het dient dus alleen om de luchtstroom en de afvoer van eventuele warmte te bevorderen. Anker heeft ook een chip ingebouwd die de temperatuur continu controleert en de stroomtoevoer aanpast aan de warmte-ontwikkeling, zodat je toestel altijd veilig opgeladen wordt.

Een volgend pluspunt is het feit dat Anker een eigen 40 Watt usb-c-stroomadapter meelevert, dus daar hoef je niet voor te zorgen. Deze oplader komt op reis ook weer van pas: je kunt het oplaadstation in je hotelkamer laten staan, terwijl je de stroomadapter meeneemt om onderweg je iPhone en MacBook te laden.

Het enige wat we missen is een usb-ingang waarmee je een extra apparaat opladen, bijvoorbeeld een AirPods Max, waar je nog een Lightning-kabel voor nodig hebt. De enige fysieke poort die aanwezig is, is voor de stroomtoevoer. En hoewel de MagGo 3-in-1 lijkt op een powerbank, zit er geen ingebouwde batterij in.

Anker MagGo 3-in-1 in gebruik

Het belangrijkste voordeel van dit oplaadstation is dat het zo licht en compact is, waardoor het ook op kleine bureau’s en nachtkastjes past. Toch voelt het niet goedkoop aan. Deze Anker-lader staat stevig op z’n rubberen voetjes en glijdt ook niet weg als je je iPhone eraf pakt. Door de magneten weet je zeker dat je iPhone altijd goed vast zit. Kantelen, plat neerleggen of je iPhone in Standby-modus bekijken, het kan allemaal.

Gaat het ook snel? Met een iPhone 15 Pro aangesloten op het stopcontact kun je je iPhone in 60 minuten opladen van 0% tot 80%. Met de Anker-lader duurde het ca. 75 minuten om van 0% naar 80% te komen, zonder dat de lader of de iPhone heet wordt. Dat het langzamer gaat is logisch; bij draadloos opladen is er altijd wat verlies. Met een officiële MagSafe-lader haalden we overigens dezelfde laadsnelheid. Anker belooft zelf dat je iPhone in 15 minuten naar 20% wordt opgeladen (maar dit verloopt natuurlijk niet lineair).

En wat de Apple Watch betreft: die laad je met de Anker in 30 minuten op tot 50%. Als je meerdere apparaten op de oplader hangt, blijft de oplaadsnelheid hetzelfde, omdat de 40 Watt stroomadapter die erbij zit ruim voldoende is voor de totaal benodigde 15 + 5 + 5 Watt = 20 Watt voor alle laders (het zal iets meer zijn, maar je komt opgeteld niet op 40 Watt uit).

Na een paar weken testen vind ik de Apple Watch-oplader het meest problematische gedeelte. Het mechanisme waarbij je de lader helemaal kunt wegklappen is slim bedacht. Maar hij zit daardoor wel altijd achter je iPhone verstopt en als je de puck onvoldoende omhoog klapt kun je het materiaal van het bandje niet goed kwijt. Ook glijdt de Apple Watch al snel in een scheve positie, waarbij hij overigens wel blijft opladen. Ik stoor me er niet hevig aan, maar ik merk wel dat het niet het meest optimaal is. Ik gebruikte eerder de niet-flexibele oplader van TechProtection (en soortgelijke laders van Belkin) en dan kun je je Apple Watch op de tast erop hangen. Bij deze Anker-lader moet je toch altijd even checken of het wel goed zit. Ideaal is het niet, maar ik vind het ook niet meteen een dealbreaker.

Score 8.8 Anker MagGo 3-in-1 oplaadstation €109,99 Voordelen + Compact op te vouwen, mechanisme is slim bedacht

Licht van gewicht, makkelijk mee te nemen

Drie apparaten tegelijk opladen

Werkt met Qi2, dus 15 Watt en ook geschikt voor Android

Stroomadapter van 40 Watt meegeleverd

Ventilatieopeningen voor warmte-afvoer

Stabiel dankzij rubberen voetjes Nadelen - Toch nog wat prijzig, bij Qi2 hadden we op lagere prijzen gehoopt

Geen usb-poort voor opladen van andere accessoires

Conclusie Anker MagGo 3-in-1 lader review

Deze lader heeft mij positief verrast door de vele unieke eigenschappen. Hij is zo groot als een powerbank, maar biedt heel veel mogelijkheden. Je kunt de lader helemaal ingeklapt gebruiken voor alleen je iPhone, of helemaal uitgeklapt voor drie apparaten tegelijk. Zo veelzijdig in zo’n compacte behuizing is knap gedaan. Als Apple deze oplader had uitgebracht in plaats van de MagSafe Duo Lader, weet ik zeker dat ze veel complimenten zouden hebben gekregen omdat alles zo handig is. De Anker MagGo 3-in-1 heeft echter niet de looks van een Apple-accessoire. Het grote ventilatierooster aan de onderkant is iets waar Apple bijvoorbeeld nooit voor zou hebben gekozen. Anker is wat dat betreft pragmatischer: waarom niet, als het goed werkt?

Ik heb dan ook weinig klachten over deze inklapbare lader. Qi2 werkt net zo goed als MagSafe, je kunt je iPhone in elke gewenste stand zetten en er zitten meer features op dan bij de doorsnee bureaulader. Het enige kritiekpunt is dat de Apple Watch-oplader wel iets zit weggestopt, maar ook daar kan ik wel mee leven. Het feit dat je alles kunt inklappen tot een compact pakketje en daarna in je tas kunt stoppen, is me ook wat waard. Probeer dat maar eens met de meeste andere bureauladers. Met de Anker MagGo 3-in-1 heb je aan één oplader genoeg, voor thuis en op reis.

Anker MagGo 3-in-1 kopen

Deze oplader hebben we voorlopig alleen gezien bij Amazon voor €109,99 in de kleuren wit en zwart. Mogelijk komt de oplader ook nog bij andere Anker-verkooppunten terecht.