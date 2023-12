Apple brengt geregeld nieuwe updates uit voor de HomePod (mini). Meestal verschijnen deze updates tegelijkertijd met de andere software-updates voor bijvoorbeeld iOS en macOS. Dat is ook deze keer weer het geval, want naast iOS 17.2 is nu ook HomePod software-update 17.2 beschikbaar. De afgelopen weken was Apple al bezig met het testen van de beta’s, maar nu kan iedereen deze versie downloaden.

HomePod software-udpate 17.2 bevat geen nieuwe functies, maar focust vooral op bugfixes en verbeteringen achter de schermen. Apple heeft tijdens de testperiode niet duidelijk gemaakt welke problemen er opgelost zijn. Ook zijn er door de betatesters geen nieuwe ontdekkingen gedaan.

Dit zijn de officiële releasenotes, die helaas niet zo veelzeggend zijn:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

