De eerste beta van iOS 17.2 en iPadOS 17.2 is nu uit en daarin verwachten we weer wat nieuwe functies. Lees hier alles wat je moet weten over deze nieuwe betaversie.

Er zijn nog steeds uitgestelde iOS 17-functies die nog niet verschenen zijn, maar daar gaan we binnenkort snel meer van zien. Apple is namelijk bezig met de beta van iOS 17.2 en iPadOS 17.2 en daarin verwachten we enkele eerder beloofde functies te kunnen gebruiken. De komende weken lees je in dit artikel alles over de beta van iOS 17.2 en iPadOS 17.2 en lees je het meteen zodra er weer een nieuwe beta klaar staat.

Nieuwste iOS 17.2 beta

iOS 17.2 Publieke Beta 1

27 oktober 2023 – De allereerste (publieke) beta van iOS 17.2 is beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke testers.

Deze beta bevat de volgende vernieuwingen:

De langverwachte Dagboek (Journal)-app is nu aanwezig, waarmee je je dagelijkse belevenissen kunt vastleggen.

Apple heeft iMessage Contact Key Verification toegevoegd. Dit werd al in januari 2023 aangekondigd en houdt in dat mensen die over zeer geheime informatie beschikken kunnen controleren of ze wel met de juiste persoon communiceren.

Je kunt op iPhone 15 Pro-modellen nu de actieknop instellen voor de vertaalfunctie.

Apple Music heeft een nieuw Focus-filter gekregen om de luisterhistorie uit te schakelen.

Samenwerken aan afspeellijsten in Apple Music. Je kunt anderen uitnodigen om aan afspeellijsten te werken. Ze kunnen nummers toevoegen, de volgorde veranderen en meer.

Nieuwe afspeellijst voor favorieten. Deze wordt automatisch gegenereerd voor elke Apple Music-gebruiker.

Nieuwe widgets voor de Weer-app en Klok-app.

Reageren met Tapback in iMessage met elke gewenste emoji.

Bekijk ook Nu al te proberen: Dagboek-app in iOS 17.2 (beta) Apple heeft Journal aangekondigd, een nieuwe dagboek-app voor iOS. Hiermee kun je je dagelijkse activiteiten vastleggen. Dagboek is een nieuwe app om aan je mentale en fysieke gezondheid te werken. Maar wanneer kun je 'm downloaden?

Alles over de iOS 17.2 functies lees je in ons overzicht!

Bekijk ook Dit zijn de nieuwe iOS 17.2 functies In iOS 17.2 zijn nieuwe functies gepland voor de iPhone en iPad. Zo kun je nu de Dagboek-app proberen en samenwerken aan afspeellijsten in Apple Music. In dit artikel zetten we alle nieuwe functies van iOS 17.2 en voor je op een rij.

Nieuwste iPadOS 17.2 beta

iPadOS 17.2 Publieke Beta 1

27 oktober 2023 – Voor iPadOS 17.2 heeft Apple ook de eerste beta vrijgegeven. Apple had nog wat nieuwe functies voor de iPad beloofd, dus hopelijk verschijnen deze binnenkort dankzij deze nieuwe update.

iOS 17.2 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen de beta downloaden via Apple’s ontwikkelaarswebsite. Tegenwoordig heb je geen betaprofiel meer nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren.

Het installeren van de publieke beta van iOS werkt op dezelfde manier: ook hier hoef je alleen een schakelaar om te zetten. Je kunt zelf kiezen welk Apple ID je wilt gebruiken voor het testen van beta’s.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Bekijk ook Op deze uitgestelde iOS 17-functies moeten we nog wachten Hoewel iOS 17 inmiddels al event uit is en we zelfs de eerste middelgrote update gekregen hebben, zijn er nog uitgestelde iOS 17-functies die later komen. Dit is het meest actuele lijstje van functies die later dit jaar verschijnen.

Tijdlijn iOS 17.2 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 17.2-beta’s. iOS 17.2 wordt in december 2023 verwacht.

iOS 17.2 Publieke Beta 1: 27 oktober 2023 (verschenen; buildnummer 21C5029g)

iOS 17.2 Beta 1: 26 oktober 2023 (verschenen; buildnummer 21C5029g)

iOS 17.2 definitief: december 2023 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 17.2 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 17.2-beta’s. We verwachten iPadOS 17.2 tegelijkertijd met iOS 17.2, ergens aan het einde van het jaar.

iPadOS 17.2 Publieke Beta 1: 27 oktober 2023 (verschenen; buildnummer 21C5029g)

iPadOS 17.2 Beta 1: 26 oktober 2023 (verschenen; buildnummer 21C5029g)

iPadOS 17.2 definitief: december 2023 (verwacht)

Over iOS 17.2 en iPadOS 17.2

iOS 17.2 is de tweede grote aanvullende update van iOS 17. Hierin verwachten we weer een aantal vernieuwingen die niet in de vorige updates zaten, maar nog wel beloofd zijn voor dit najaar. Denk aan het samenwerken aan Apple Music-afspeellijsten, verbeterde AutoFill voor pdf’s op iPad en de Journal-app. Er zijn meer iOS 17-functies die later komen, dus we houden scherp in de gaten of ze erin zitten.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 17 beta’s, lees je in ons aparte artikel.