Nog even geduld: deze iOS 17 functies komen later

Na de aankondiging van de nieuwe software-updates moet je als gewone gebruiker nog maanden wachten totdat de update voor iedereen beschikbaar komt. Maar zodra iOS 17 (naar verwachting) in september uitgebracht wordt, zijn we er nog niet. Apple brengt in de maanden daarna geregeld nieuwe aanvullende updates uit en daar zitten dan ook vaak nieuwe functies in. Dit zijn dan aanvullende nieuwe mogelijkheden die nu nog niet aangekondigd zijn, maar het gaat ook om functies die Apple nu al gepresenteerd heeft, maar waarvan ze weten dat ze sowieso pas later beschikbaar komen. Maar welke iOS 17-functies komen dan pas later beschikbaar? Gelukkig lijken dat er dit jaar niet zo veel te zijn.

Het goede nieuws: de functies in dit artikel komen vooralsnog allemaal nog dit jaar beschikbaar. Apple heeft nog geen functies aangekondigd die pas volgend jaar aan iOS 17 toegevoegd worden. Het slechte nieuws: de plannen kunnen altijd nog wijzigen. Apple kan de komende maanden besluiten om bepaalde functies toch verder uit te stellen, als blijkt dat er meer tijd nodig is om alles zo goed mogelijk te laten werken. De lijst kan dus nog langer worden.

#1 AirDrop als je van elkaar weg gaat

Voor AirDrop moet je altijd bij elkaar in de buurt zijn. Dat is in de meeste gevallen geen probleem, maar soms is een bestand zo groot dat het delen wat langer kan duren dan je verwacht. Het is dan onhandig dat je bij elkaar moet blijven om het versturen voort te kunnen zetten. In iOS 17 komt er een functie waarbij een AirDrop-overdracht gewoon door kan blijven gaan als je van elkaar weg gaat. In plaats van een directe verbinding, verloopt de overdracht dan verder via het internet. Dit is mogelijk dankzij iCloud. Apple zegt dat deze functie later dit jaar beschikbaar komt.

#2 Nieuwe Journal-app

Vorig jaar bracht Apple een nieuwe app uit in een aanvullende update van iOS 16, namelijk Freeform. Dit jaar gebeurt er iets soortgelijks: in een aanvullende update van iOS 17 wordt de Journal-app toegevoegd. Met de Journal-app kun je een soort dagboek bijhouden. De app gebruikt data uit allerlei standaardapps, zoals Foto’s, Muziek, Dictafoon en meer. En door zelf een tekstje toe te voegen, kun je alle gebeurtenissen van de dag vastleggen. We verwachten dat de Journal-app ergens in een update in december 2023 toegevoegd zal worden.

#3 Samenwerken aan Apple Music-afspeellijst

Een afspeellijst maken in Apple Music kan al sinds het prille begin, maar een functie die altijd ontbrak was om dit samen met een vriend of vriendin te doen. In iOS 17 voegt Apple eindelijk het samenwerken aan afspeellijsten toe in iOS 17, maar we moeten er helaas nog even wat langer op wachten. In een aanvullende update later dit jaar, kun je met vrienden aan een gezamenlijke afspeellijst werken, zodat iedereen nummers toe kan voegen, kan verwijderen en de volgorde aan kan passen. Je kunt zelfs met een emoji reageren op de muziekkeuze van je vrienden.

#4 AirPlay in hotelkamers

Geselecteerde hotels gaan ondersteuning toevoegen voor AirPlay in hun eigen televisiesystemen. Je scant de QR-code die op de tv getoond wordt en je kunt filmpjes, foto’s en muziek streamen vanaf je iPhone naar de televisie. Omdat hiervoor moet worden samengewerkt met hotels, is Apple van hen afhankelijk van de uitrol van deze functie. Apple zegt dat AirPlay in hotels later dit jaar beschikbaar komt. Vermoedelijk is er geen aanvullende software-update nodig.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.