Op iPhone, iPad en Apple TV heeft Apple nog steeds de iTunes-apps. De iPhone en iPad hebben de iTunes Store-app, met tabbladen voor muziek en films, terwijl de Apple TV een aparte app heeft voor iTunes Movies. Maar de naam iTunes is aan het uitsterven. Op de Mac zijn er al geen iTunes-apps meer beschikbaar, terwijl ook op Windows Apple aparte apps heeft voor Apple Music en Apple TV. Nadat er eerder al een gerucht ging over het verdwijnen van de iTunes Movies Store, laat bewijsmateriaal nu zien hoe Apple dit aan gaat pakken.

iTunes Movies Store verdwijnt, wordt onderdeel van TV-app

In de iTunes Movies Store kun je films kopen of huren. Het goede nieuws is dat het huren en kopen van films zelf niet verdwijnt, maar dat Apple dit onderdeel exclusief gaat onderbrengen in de Apple TV-app. Het is al mogelijk om films te kopen of te huren vanuit de TV-app, maar daarnaast onderhoudt Apple nu ook nog de losse iTunes (Movies) Store-app. Uit de code van tvOS 17.2 en iOS 17.2 ontdekte 9to5Mac een regel tekst waarin het volgende staat:

iTunes Movies moved to the Apple TV app.

In landen waar ook series te koop zijn (in Nederland is dat niet het geval), geldt zo’n melding ook voor dit type content en de losse iTunes TV Shows-app op de Apple TV. De wijziging zou door Apple op afstand uitgerold worden, zodra iOS 17.2 en tvOS 17.2 uitgebracht worden. Dat is naar verwachting in december. Daarmee verdwijnen de Films- en Series-tabbladen in de iTunes Store-app en worden de aparte Apple TV-apps op non-actief gezet. Je kunt vanaf dat moment terecht bij de Apple TV-app voor het kopen en huren van alle films en series.

De nu nog aanwezige iTunes Movies Store op de Apple TV

De komende tijd moet blijken in hoeverre deze aanwijzingen realiteit worden, maar dat het einde van de losse iTunes Movies Store in zicht is, lijkt zo goed als zeker.

Wanneer volgt de iTunes Music Store?

Dan blijft dan ook de vraag over: wat gaat Apple doen met de iTunes Music Store? De losse iTunes Store-app op de iPhone en iPad blijft dan achter voor het kopen van muziek en ringtones. Apple zou dit eenvoudig in een menuutje kunnen integreren in de standaard Muziek-app, zodat de losse iTunes Store-app helemaal kan verdwijnen. Op de Mac is dat al het geval: daar kun je in de Muziek-app in het hoofdemenu de iTunes Store toevoegen, mocht je nog muziek willen kopen. Het lijkt daardoor een kwestie van tijd totdat ditzelfde ook op de iPhone en iPad gaat gebeuren. Vooralsnog zijn daar echter nog geen concrete aanwijzingen voor, maar het is wat ons betreft wel een logische stap.