Apple voegt in de iOS 17.2-update een NameDrop-achtige functie toe die het makkelijker maakt om bioscoopkaartjes, vliegtickets, klantenkaarten en andere pasjes in je Wallet-app te delen met andere iPhone-gebruikers.

Het is natuurlijk al mogelijk om de passen in je Wallet-app te delen via bijvoorbeeld AirDrop, een bericht of e-mail. De NameDrop-achtige functie die iOS 17.2 introduceert, maakt dit proces echter een stuk makkelijker én sneller. Om de feature te gebruiken, moet je echter wel in elkaars buurt zijn. Waar je bij NameDrop eenvoudig je telefoonnummer en andere contactgegevens deelt door je iPhone dicht bij een andere iPhone te houden, werkt dit bij de nieuwe feature met passen en kaartjes. Dit werkt met bijvoorbeeld instapkaarten en klantenpasjes van winkelketens, maar het toevoegen van betaalpassen en creditcards voor Apple Pay lukt niet zomaar. Daarvoor moet je de gebruikelijke weg worden bewandelen, waarbij de iPhone contact legt met de kaartverstrekker.

Zo deel je pasjes en tickets snel in iOS 17.2

We leggen hieronder uit hoe je pasjes, tickets en klantenkaarten snel deelt met andere iPhone-gebruikers. Indien je Wallet nog niet gebruikt, we leggen je in een apart artikel uit hoe je pasjes en andere kaarten toevoegt aan de Wallet-app. Zorg ervoor dat beide iPhones de update voor iOS 17.2 geïnstalleerd hebben om gebruik te maken van de NameDrop-achtige functie.

Open de Wallet-app op je iPhone Tik een pas of ticket aan om te delen Houd je iPhone dicht bij de bovenkant van een andere iPhone Tik op de Deel-knop die onder in beeld verschijnt Je pas of ticket wordt nu via AirDrop verzonden.

Deze features brengt iOS 17.2 nog meer

Naast het snel delen van pasjes en tickets via de NameDrop-achtige functie, brengt iOS 17.2 nog veel meer vernieuwingen met zich mee. Zo kun je onder andere aan de slag met Apple’s eigen Dagboek-app en verschijnen er nieuwe widgets voor de Weer- en Klok-app. Benieuwd naar de meer dan twintig andere nieuwe functies in iOS 17.2? We hebben ze voor je op een rij gezet.

De officiële release van iOS 17.2 wordt volgende week verwacht, maar ondertussen kun je al wel de Release Candidate downloaden. We leggen in een ander artikel uit hoe je de publieke beta’s van iOS-updates kunt installeren op je iPhone, iPad en Mac.