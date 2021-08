Stel je bent op een webpagina aan het browsen en wil deze delen met een vriend of vriendin. Je kan dan het deelmenu gebruiken en een app naar keuze selecteren om dit te versturen, maar vanaf iOS 15 is er nog een snellere manier. Je kan namelijk content vanaf het scherm delen door dit alleen maar aan Siri te vragen. Sommige apps werken hier nauw mee samen, terwijl van veel andere apps een screenshot gemaakt wordt. We leggen je uit hoe het delen van content op het scherm via Siri werkt.

Content van het scherm via Siri delen

De functie is beschikbaar vanaf iOS 15. Het enige wat je hoeft te doen is om aan Siri te vragen om iets naar een vriend of familie te sturen. Vraag bijvoorbeeld terwijl je een app gebruikt aan Siri: “Stuur dit aan Tim”. Siri weet wat er op het scherm getoond wordt en stuurt de link, foto of een andere bijlage naar het contact. Gaat het om andere content, dan maakt Siri automatisch een screenshot en stuurt deze via een iMessage-bericht.

Siri herkent bepaalde content automatisch en past daar het delen op aan. Met deze apps deelt Siri specifieke content:

Safari: deel snel een link naar een webpagina

Apple Music: stuur een link naar het nummer waar je naar luistert.

Podcasts: deel een link naar de podcast-show waar je naar luistert.

Apple Kaarten: open een locatie (zoals een winkel) en deel een link van die locatie.

Gebruik je een andere app? Geen probleem! Siri kan ook meteen een screenshot maken van wat er op je scherm te zien is en bereid het bericht via iMessage alvast voor. Je hoeft dan alleen nog te bevestigen om het te versturen. Het handige is dat de screenshot niet apart bewaard wordt in je fotoalbum.

Momenteel wordt alle content alleen nog verstuurd via iMessage. Het is nog niet mogelijk om een andere chatapp te kiezen die werkt met Siri.

Voorbeelden: inhoud scherm delen via Siri

Er zijn talloze voorbeelden te bedenken waarin dit van pas komt. Denk bijvoorbeeld aan het delen van een webpagina van een kookwebsite terwijl je staat te koken of het delen van een locatie in Kaarten terwijl je aan het rijden bent.

Safari

Voorbeeld: Je bent tijdens het koken via een kookwebsite een recept aan het voorbereiden. Je wil het ingrediëntenlijstje naar je partner sturen.

“Stuur dit aan Tim” → De link naar de webpagina wordt in een iMessage-gesprek gezet en gedeeld met Tim uit je contacten.

Muziek

Voorbeeld: Je zit in de auto en bent naar muziek aan het luisteren met de Muziek-app open op je iPhone.

“Stuur dit aan Wouter” → Je deelt een link naar het nummer naar je vriend Wouter.

Conditie

Voorbeeld: Je hebt net een workout gedaan met je favoriete workout-app en wil het resultaat delen met je partner.

“Stuur dit aan Claudia” → Siri maakt een screenshot en maakt een iMessage-bericht aan naar Claudio. Bevestig om te versturen.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting! Of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.