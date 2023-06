Oorspronkelijk was de waarschuwing voor gevoelig materiaal ingevoerd om te voorkomen dat kinderen te maken krijgen met ongepaste foto’s. Maar met ingang van iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma kun je ook jezelf beschermen tegen afbeeldingen die over het randje gaan. Zoiets kan met opzet of per ongeluk zijn gestuurd, maar feit blijft: jij wil het niet zien. Je kunt de bescherming tegen gevoelig materiaal inschakelen met de stappen hieronder.

Wat is Waarschuwing gevoelig materiaal?

De functie ‘Waarschuwing gevoelig materiaal’ in iOS 17 is bedoeld om gebruikers te beschermen tegen mogelijk aanstootgevende of verontrustende inhoud. Hierbij wordt lokaal op je toestel machine learning gebruikt om afbeeldingen en video’s te herkennen die gevoelig materiaal kunnen bevatten. Het kan daarbij gaan om geweld, seksuele inhoud of andere verontrustende beelden. Hiervan krijg je alleen een onscherpe miniatuur te zien met een waarschuwingslabel. Je kunt vervolgens zelf bepalen of je de afbeelding wilt zien.



In medische beroepen kan het onhandig zijn als foto’s met onbedekte huid en bloed standaard afgeschermd worden.

De waarschuwing voor gevoelig materiaal kan niet álle gevoelige inhoud wegfilteren, want er kan zomaar een foto doorheen glippen waarop geen wapens, bloed of naakt te zien is, maar die jij wel verontrustend vindt. Het is bovendien per persoon verschillend wat wel en niet acceptabel is. Apple wil vooral een extra beschermlaag bieden zodat je tijdens het chatten of videobellen niet zomaar iets te zien krijgt, wat ongepast is.

Waar word je beschermd?

De volgende toepassingen en apps bieden ondersteuning voor ‘Waarschuwing gevoelig materiaal’. In de toekomst zouden ook apps van derden er ondersteuning voor kunnen krijgen. Voorlopig werkt het alleen hier:

AirDrop

Berichten

Telefoon app (contactposters)

FaceTime

Waarschuwing gevoelig materiaal inschakelen op iPhone en iPad

Zo kun je deze functie inschakelen:

Open de Instellingen-app op je device. Ga naar Privacy en beveiliging. Tik op Waarschuwing gevoelig materiaal. Zet de schakelaar aan bij Waarschuwing gevoelig materiaal. Vink aan welke functies je wilt inschakelen, bijvoorbeeld AirDrop. Eventueel kun je aangeven dat je Apple wilt helpen deze functie te verbeteren.

Op dezelfde manier kun je de functie weer uitschakelen, als je vindt dat het toch allemaal een beetje te betuttelend is. Er is helaas geen manier om de gevoeligheid van het materiaal in te stellen, het is een alles-of-niets-systeem.

Waarschuwing gevoelig materiaal is een van de nieuwe privacyfuncties in iOS 17. Er zijn nog meer, zoals privétoegang voor foto’s en een uitgebreidere isolatiemodus.