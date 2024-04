De nieuwste beta van iOS 17.5 is beschikbaar. In dit artikel praten we je bij met alles wat we weten over deze nieuwe testversie. Dat geldt ook voor de beta van iPadOS 17.5.

Na het testen en uitbrengen van iOS 17.4, is Apple nu druk bezig met het ontwikkelen en testen van iOS 17.5. De nieuwste beta van iOS 17.5 staat voor je klaar en de komende maanden zal Apple weer geregeld nieuwe testversies uitbrengen. Maar de grote vraag is: wat is er nieuw in iOS 17.5? Heeft Apple nog nieuwe functies achter de hand of draait iOS 17.5 alleen om kleinere verbeteringen? Dat lees je hier in dit artikel over de beta’s van iOS 17.5 en iPadOS 17.5.

Nieuwste iOS 17.5 beta

iOS 17.5 Beta 1

2 april 2024 – De eerste beta van iOS 17.5 is beschikbaar voor ontwikkelaars. De komende weken kunnen zij weer bezig met het testen van de nieuwste iOS-versie en eventuele nieuwe functies. Mocht er nog iets nieuws ontdekt worden, dan werken we dit artikel bij.

Nieuwste iPadOS 17.5 beta

iPadOS 17.5 Beta 1

2 april 2024 – Ook van iPadOS 17.5 is de eerste beta nu beschikbaar voor ontwikkelaars. We verwachten dat daarin dezelfde verbeteringen te vinden zijn als in de beta van iOS 17.5.

iOS 17.5 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen de beta downloaden via Apple’s ontwikkelaarswebsite. Tegenwoordig heb je geen betaprofiel meer nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren.

Het installeren van de publieke beta van iOS werkt op dezelfde manier: ook hier hoef je alleen een schakelaar om te zetten. Je kunt zelf kiezen welk Apple ID je wilt gebruiken voor het testen van beta’s.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iOS 17.5 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 17.5-beta’s. iOS 17.5 wordt later dit voorjaar verwacht.

iOS 17.5 Beta 1: 2 april 2024 (verschenen; buildnummer 21F5048f)

iOS 17.5 definitief: april/mei 2024 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 17.2 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 17.5-beta’s. We verwachten iPadOS 17.5 tegelijkertijd met iOS 17.5 dit voorjaar.

iPadOS 17.5 Beta 1: 2 april 2024 (verschenen; buildnummer 21F5048f)

iPadOS 17.5 definitief: april/mei 2024 (verwacht)

Over iOS 17.5 en iPadOS 17.5

iOS 17.5 is de vijfde grote aanvullende update van iOS 17. Het is nog niet bekend welke verbeteringen erin zitten. Inmiddels zijn alle beloofde iOS 17-functies vrijgegeven en voldoet Apple sinds iOS 17.4 ook aan de nieuwe regelgeving in de EU.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 17 beta’s, lees je in ons aparte artikel.