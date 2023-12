De afgelopen maanden is Apple druk bezig geweest met het testen van iOS 17.2, maar nu is het moment daar. De nieuwste update voor de iPhone en iPad is nu voor iedereen te downloaden. Het goede nieuws: er zitten weer tal van nieuwe functies in iOS 17.2 en er zijn weer bugs opgelost. We praten je bij met alles wat je moet weten over iOS 17.2 en iPadOS 17.2.

De nieuwste iOS-update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Meestal rolt Apple de updates uit vanaf 19:00 Nederlandse tijd.

iOS 17.2 beschikbaar

De belangrijkste vernieuwing in iOS 17.2 is de nieuwe Dagboek-app (Journal). Deze app werd al in juni beloofd en geeft je de mogelijkheid om je dag vast te leggen in Apple’s eigen app. De Dagboek-app combineert data uit allerlei andere apps en helpt je bij het vastleggen van van je gebeurtenissen. De app geeft allerlei suggesties van gebeurtenissen. De Dagboek-app is alleen beschikbaar op de iPhone en de gegevens worden lokaal verwerkt.

iOS 17.2 bevat ook veel nieuwe functies voor Apple Music, zoals de Favorieten-afspeellijst en het automatisch toevoegen van favorieten aan je bibliotheek. Ook is er een nieuw Focus-filter, zodat je muziek bij een bepaalde Focus niet van invloed is op je muziekaanbevelingen. Andere verbeteringen vinden we in iMessage, er zijn nieuwe widgets voor Weer en Klok en nog veel meer. In onze round-up van iOS 17.2 functies lees je er alles over.

Releasenotes iOS 17.2 en iPadOS 17.2

Dit zijn de officiële releasenotes van de grote updates voor iPhone en iPad:

Met deze update wordt Dagboek toegevoegd, een geheel nieuwe manier om te reflecteren over de gebeurtenissen in je leven en je herinneringen te bewaren. Deze versie bevat ook verbeteringen voor de actieknop en Camera, plus andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Dagboek Dagboek is een nieuwe app waarin je kunt schrijven over de kleine momenten en de grote gebeurtenissen in je leven, zodat je dankbaarheid kunt oefenen en je welzijn kunt verbeteren

Met dagboeksuggesties wordt het eenvoudig om je ervaringen te onthouden doordat onder andere uitjes, foto’s en trainingen op intelligente wijze in momenten worden gegroepeerd die je aan je dagboek kunt toevoegen

Met filters kun je snel notities met een bladwijzer vinden of notities met bijlagen weergeven, zodat je belangrijke momenten in je leven opnieuw kunt bekijken en erover kunt reflecteren

Met geplande meldingen wordt het eenvoudiger om op regelmatige basis in je dagboek te schrijven doordat je herinneringen krijgt op de door jou gekozen dagen en tijdstippen

Optie om je dagboek te vergrendelen met Touch ID of Face ID

Met iCloud-synchronisatie blijven je dagboeknotities veilig en versleuteld in iCloud Actieknop Vertaaloptie voor de actieknop op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max om snel zinnen te vertalen of een gesprek met iemand te voeren in een andere taal Camera Met ruimtelijke video kun je video vastleggen op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zodat je je herinneringen in drie dimensies opnieuw kunt beleven op de Apple Vision Pro

Verbeterde focussnelheid van de telelens bij het vastleggen van kleine verafgelegen objecten op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max Berichten Door te tikken op een pijl in de rechterbovenhoek kun je nu snel naar het eerste ongelezen bericht in een gesprek gaan

Met de optie ‘Voeg sticker toe’ in het contextuele menu kun je rechtstreeks een sticker toevoegen aan een spraakballon

Memoji-updates met de mogelijkheid om de lichaamsvorm van memoji’s aan te passen

Met sleutelverificatie van contacten worden er automatisch waarschuwingen weergegeven en met verificatiecodes van contacten kunnen personen die grote kans lopen op digitale aanvallen verifiëren dat ze met de juist personen berichten uitwisselen Weer Neerslaghoeveelheden helpen je om de komende tien dagen op de hoogte te blijven van regen- en sneeuwcondities voor een bepaalde dag

Nieuwe widgets voor de neerslag in het komende uur, dagelijkse verwachting, tijden van zonsopgang en zonsondergang en de huidige omstandigheden zoals luchtkwaliteit, gevoelstemperatuur en windsnelheid

Met de windkaart kun je snel windpatronen bekijken en met de bewegende windkaartoverlay kun je je voorbereiden op de verwachte windomstandigheden in de komende 24 uur

Met de interactieve maankalender kun je op eenvoudige wijze de fase van de maan visualiseren voor elke dag van de komende maand Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: AirDrop-verbeteringen, waaronder uitgebreide opties voor het delen van contacten en de mogelijkheid om instapkaarten, filmkaartjes en andere in aanmerking komende kaarten te delen door twee iPhones bij elkaar te houden

Met de afspeellijst ‘Favoriete nummers’ in Muziek heb je snel en eenvoudig toegang tot de nummers die je als favoriet hebt gemarkeerd

‘Gebruik luistergeschiedenis’ in Muziek kan worden uitgeschakeld in een focus, zodat muziek waar je naar luistert niet wordt weergegeven in ‘Recent afgespeeld’ of van invloed is op aanbevolen muziek

Met een nieuwe widget voor een digitale klok kun je op je beginscherm of in de stand-bymodus snel kijken hoe laat het is

De verbeterde automatische invulfunctie herkent velden in pdf-bestanden en andere formulieren, waardoor je deze velden kunt vullen met informatie zoals namen en adressen van je contacten

Nieuwe toetsenbordlay-outs ter ondersteuning van 8 Sami-talen

Met ‘Waarschuwing gevoelig materiaal’ voor stickers in Berichten kun je voorkomen dat je onverwacht een sticker met naaktheid te zien krijgt

Ondersteuning voor Qi2-laders voor alle iPhone 13- en iPhone 14-modellen

Er is een probleem verholpen dat ertoe kon leiden dat er niet draadloos kon worden opgeladen in bepaalde voertuigen Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 17.2 downloaden

Om iOS 17.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.