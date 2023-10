Nu is het nog zo dat je bij het uitpakken van een gloednieuwe iPhone soms eerst een iOS-update moet installeren. Dit gebeurde ook weer bij de iPhone 15-modellen, die de iOS 17.0.1 update klaar hadden staan. Daardoor duurt het langer voordat je van je nieuwe toestel kunt genieten. In de Power On-nieuwsbrief van Bloomberg beweert Mark Gurman dat Apple nu iets nieuws heeft bedacht: updaten in gesloten verpakking.

Het nieuwe systeem zou nog vóór het einde van 2023 ingevoerd moeten worden. Apple heeft een soort digitale plaat ontwikkeld, waar de winkelmedewerkers meerdere ongeopende iPhone-verpakkingen op kunnen zetten. De update wordt daarna draadloos uitgevoerd. De plaat schakelt de iPhone draadloos in, voert de software-update uit en schakelt het toestel vervolgens weer uit. Gurman noemt alleen iPhones, maar hetzelfde idee is natuurlijk ook toe te passen op andere producten uit het assortiment van Apple.

Gurman gaat in zijn nieuwsbrief ook in op een goedkopere versie van de Apple Vision-headset. Deze zal waarschijnlijk niet de EyeSight-functie bevatten, om kosten te besparen. De prijs zal dan ongeveer tussen de $1.500 en $2.500 komen te liggen. EyeSight is een extern OLED-scherm, waarop je een projectie van het gezicht van de gebruiker te zien krijgt. Daardoor lijkt het alsof de gebruiker door de bril heen kan kijken, maar in werkelijkheid is het een rendering. Het zorgt ervoor dat je de gezichtsuitdrukkingen van de gebruiker kunt blijven zien. Verder zou Apple het aantal camera’s en sensoren willen verminderen.

Veel nieuwe VP’s benoemd

Daarnaast gaat Gurman in zijn nieuwsbrief uitgebreid in op personele verschuivingen binnen Apple, vooral op het niveau van vice-presidenten. Daarvan zijn er zo’n 100 binnen Apple en ze hebben ongemerkt heel wat invloed. In 2022 en 2023 verlieten diverse VP’s het bedrijf, onder andere op het gebied van diensten, operationele zaken, software en retail. Sommige gingen met pensioen, andere werden ontslagen en er waren ook mensen die genoeg hadden verdiend met Apple-aandelen en geen zin meer hadden in de dagelijkse stress van werken bij Apple. Begin oktober worden meestal promoties aangekondigd, aangezien dan de aandelenplannen vrijvallen. Ook dit jaar gebeurde dat weer, maar er werden meer vice-presidenten benoemd dan gebruikelijk. Meer details lees je in de nieuwsbrief van Gurman.