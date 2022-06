macOS Ventura preview

macOS Ventura werd tijdens WWDC 2022 aangekondigd en laat zien hoe we het komende jaar onze Mac gaan gebruiken. Het bevat nieuwe functies, nieuwe apps en talloze kleine verbeteringen. Wat ons betreft is het een middelgrote update, waarbij Apple vooral inzet op de mogelijkheden van Macs met Apple Silicon. Maar ook op Intel Macs is de update dit jaar te installeren, al vallen er wel relatief veel af. De grootste domper wat ons betreft is daarbij de MacBook Pro uit 2016: die is behoorlijk krachtig maar doet dit jaar niet meer mee. Wat overblijft zijn MacBooks waar de macOS Ventura vooralsnog als een zonnetje op lijkt te draaien. Ook op onze testmachine uit 2018, die zoals te verwachten nog is voorzien is van een Intel-chip. Ook bij andere betatesters lijkt alles prima te werken. Maar dat kan nog gaan veranderen als dit najaar een grote groep gebruikers met een brede variëteit aan Macs ermee aan de slag gaat.

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny).



Over het testen van beta's en deze macOS Ventura preview

Wij hebben voor deze macOS Ventura preview de eerste twee beta’s van macOS 13 geïnstalleerd op een Intel MacBook Pro uit 2018, die we nog hadden liggen. Op dit model konden we alle functies testen, behalve die uitsluitend op Macs met Apple Silicon afgestemd zijn. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een Mac die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren. Gelukkig kun je gemakkelijk macOS op een aparte schijf installeren , zodat je normale installatie gewoon blijft bestaan.

Algemene indruk: een gezamenlijke toekomst met iPadOS

De overstap naar Apple Silicon betekende voor Apple een principiële stap: vanaf nu is de blik op de toekomst gericht. Apple staat er weliswaar om bekend dat ook oudere devices nog updates krijgen, maar op een gegeven moment moet het bedrijf ook weer door. Mac had dat nodig: het platform stond de afgelopen jaren wat stil en updates waren zelden echt opwindend te noemen. De afgelopen twee jaar is te merken dat macOS erop vooruit gaat, waardoor het ook voor ontwikkelaars weer een interessanter platform wordt.

Niet alles zit in de beta. Zo ontbreekt nog Freeform en kun je nog geen gezamenlijke iCloud-fotobibliotheken aanmaken. Vooral naar dat laatste kijken we erg uit, ook omdat er daaromtrent nog veel onbeantwoorde vragen zijn. We hopen dat Apple dit in een toekomstige beta activeert.

Ingrijpende veranderingen zijn er niet, zoals destijds bij Big Sur en Monterey. Geen redesign of compleet andere bediening, maar wel kleine aanpassingen in bijvoorbeeld de Systeeminstellingen, het deelmenu en in Spotlight.

Twee dingen vallen echter meteen op. Ten eerste dat macOS en iPadOS steeds verder naar elkaar toe groeien. Dit is te zien bij de nieuwe Weer- en Klok-apps, maar ook bij diverse andere apps: ze zijn op beide platformen bijna identiek. Alleen de bediening is soms net iets anders. Zo moet je in de Weer-app op de Mac de menubalk bovenin gebruiken om tussen Celsius en Fahrenheit te wisselen, terwijl je ze op de iPad achter de drie puntjes vindt.

Het tweede dat opvalt is de oranjegele kleur, die ook in de donkere weergave nog steeds erg aanwezig is. Het oogt zonnig en het valt bij ons wel in de smaak. Zo’n vrolijk uiterlijk maakt meteen duidelijk dat je naar een vernieuwd besturingssysteem zit te kijken. Sommige mensen hadden misschien liever een wat soberder thema gehad; gelukkig kun je de wallpaper gemakkelijk wijzigen via de vernieuwde Systeeminstellingen die voor het eerst een aparte sectie Achtergrond (Wallpaper) heeft.

Finder en Systeeminstellingen in macOS Ventura: meer overzicht

Laten we beginnen met de twee onderdelen waar iedereen mee te maken krijgt: Finder en de Systeeminstellingen. Finder-vensters zien er hetzelfde uit, maar klik je om het deelmenu te openen dan zul je zien dat de deelextensie een nieuw uiterlijk heeft gekregen. Het is kleiner en opgeruimder. Je deelt nu meteen je bestanden met je favoriete personen zonder eerst een app te kiezen. Een kleine irritatie is dat het AirDrop-scherm tijdens het testen steeds achter het actieve scherm verstopt zat, maar dat kan een bug zijn die nog wordt opgelost.

Systeemvoorkeuren heeft een iets grotere make-over gekregen. De app heet nu Systeeminstellingen, hoewel we het nog beter hadden gevonden als Apple het simpelweg Instellingen had genoemd (net als in iOS en iPadOS). Het redesign brengt welkome veranderingen. In plaats van een vlak met iconen waarin we altijd moesten zoeken, is er nu een geordend zijmenu. Het kost soms nog steeds moeite om de juiste instelling te vinden omdat niet alles even logisch is gerangschikt, maar je bent toch sneller bij je bestemming.

In onze uitleg over Systeeminstellingen in macOS lees je wat er precies veranderd is. Zo zijn Siri en Spotlight nu samengevoegd en maken Datum en tijd voortaan deel uit van het kopje Algemeen. Dit kennen we van iOS en iPadOS, maar op de Mac was dit altijd anders. Het kost je even wat tijd om eraan te wennen, maar onze algemene indruk is goed. Alles is ruimer opgezet en overzichtelijker.

Spotlight: de beste functie is er niet

Spotlight is een noodzakelijke tool om iets te vinden op de Mac en om vragen beantwoord te krijgen. Toch zijn er genoeg mensen die liever tools van derden gebruiken, zoals Alfred. Dat zal in macOS Ventura niet veranderen. Er zitten wat verbeteringen in, maar zo heel groot zijn ze ook weer niet. Je krijgt bij het zoeken relevante foto’s, recent bezochte websites en meer diepgaande informatie te zien, terwijl je voorheen een bak met links gepresenteerd kreeg. Je kunt nu vaker meteen het antwoord op je vraag zien en het ziet er mooier uit.



Links de Spotlight-weergave in Ventura met rijkere resultaten, rechts is Monterey.

Het ziet er echter niet bij elke zoekopdracht zo fraai uit als Apple het in de preview doet voorkomen. Zoekresultaten met mooie foto’s van paarden krijg je alleen te zien in de ondersteunde talen Duits, Engels, Spaans, Frans en Japans. En Livetekst binnen een foto zoeken werkt uiteraard ook niet in het Nederlands.

Apple belooft verder dat je vanuit Spotlight makkelijker een time of alarm kunt starten. Alleen hebben wij het nog niet werkend gekregen met opdrachten zoals ‘Start timer’. Wat je wel kunt doen is met de pijltjestoetsen naar een zoekresultaat gaan en vervolgens met de spatiebalk een preview bekijken. Dat is een subtiele verbetering, waarvan je misschien dacht dat het al bestond. We moesten op macOS Monterey even checken en inderdaad: daar kun je met de spatiebalk geen preview zien.

Nieuwe apps Klok en Weer: net als op de iPad

Wat de nieuwe apps Klok en Weer betreft kunnen we kort zijn. Deze zien er qua vormgeving net zo uit als de gelijknamige apps op de iPad, die ook nieuw zijn in iPadOS 16. Je kunt timers starten en een stopwatch gebruiken, op de gebruikelijke manier. De Weer-app kreeg in iOS 15 nog een opknapronde en veel van die verbeteringen zijn nu ook in de Weer-apps op iPadOS 16 en macOS 13 te zien. De onderdelen zijn iets anders gerangschikt zodat je het bijvoorbeeld op de iPad als een weerdashboard aan de wand kunt hangen, maar de functies zijn identiek aan wat je op de iPhone gewend bent.

Minder intuïtief is dat het naast het zoekvak een plusje staat. Die doet niets. Pas als je een stad invult, uitkiest en in beeld hebt kun je op het plusje drukken om de locatie toe te voegen aan de lijst. Het was logischer geweest als het plusje pas verscheen op het moment dat er echt iets toe te voegen is.

Positief is dat je de zijbalk kunt inklappen om op één stad te focussen. Met overzichtelijke blokken kun je inzoomen op verschillende aspecten van het weer. Dit is eigenlijk een heel natuurlijke match voor de Mac, maar vooral voor de iPad.

De Klok-app op de Mac zul je misschien niet zo snel gebruiken. Wie zet er nou een wekker op z’n Mac, zul je misschien denken. Maar ondanks dat je de Klok-app misschien nooit zal opstarten, is het toch erg handig. Hoe dat zit? Dankzij de Klok-app is Siri op de Mac ook wat slimmer geworden. Hoewel slimmer hier misschien niet het juiste woord is, want zo slim zijn die verbeteringen nou ook weer niet. Je kan in macOS Ventura eindelijk met Siri op de Mac een timer zetten. Het is ongelooflijk dat dit al die jaren nog niet kon, alleen maar omdat er geen app was waar Siri die timer in kwijt kon. Gek genoeg kon je wel altijd al het weerbericht opvragen, ook toen er nog geen Weer-app op de Mac bestond.

Stage Manager: vooral handig op kleine schermen

Als we het over functies hebben die vooral tot hun recht komen op de iPad, dan is Stage Manager een goed voorbeeld. Het maakt multitasken op de iPad een stuk prettiger, maar ook MacBooks met kleine schermen kan het erg van pas komen. Op een extern scherm waarbij je meestal meerdere vensters naast elkaar wilt hebben, voegt het niet zoveel toe.

Tijdens het gebruik bewees de functie zich vooral als je met een specifieke taak bezig bent. We gebruikten bijvoorbeeld een apps om aan deze review te werken (Safari en een teksteditor) en een andere serie apps om tussendoor even te wisselen naar de bezigheid ‘Even kijken of er nog nieuws is’. Het zorgt voor minder afleiding en helpt je om productiever te werken, al zul je de verleidingen zoals meldingen en berichtjes van vrienden nog steeds actief moeten vermijden. Het is niet zo dat je écht in een prikkelvrije capsule gaat. Het wisselen tussen apps of groepen van apps verloopt erg soepel.

Het grootste minpunt bij deze functie vinden we dat het voor een doorsnee gebruiker niet zonneklaar is hoe je Stage Manager moet starten. Je doet dit via een knopje in het Bedieningspaneel, maar dat moet je maar net weten (of hier hebben gelezen). Uitschakelen doe je opnieuw via het Bedieningpaneel in macOS, maar daarbij moet je nog een extra schakelaar omzetten. Vervolgens staan al je gebruikte apps als één berg vensters in het midden van je scherm – niet echt logisch voor een functie die beloofde om de rommel op je scherm te beperken en vervolgens een rommeltje achterlaat.

Continuïty Camera en Desk View

Als je beschikt over de juiste klem en de juiste iPhone heeft Apple iets leuks voor je in petto: je bent tijdens FaceTime-gesprekken opeens veel scherper in beeld! Dit is te danken aan de uitbreiding van Continuity Camera in macOS. Daarbij gebruik je je iPhone als camera of als webcam voor de Mac. We gebruikten hiervoor de 3D-geprinte klem die door de Nederlander Paul Veugen is bedacht, maar je kunt ook andere 3D-designs gebruiken of wachten op de klemmen die Belkin dit najaar uitbrengt. Wel even oppassen als je na een boos gesprek je MacBook dichtklapt, want dan vliegt je iPhone door de kamer.

Het verschil is meteen duidelijk voor je gesprekspartner: de beeldkwaliteit is zichtbaar beter en je kunt met Studiolicht je gezicht wat oplichten en de achtergrond onscherper maken zodat het nog wat beter oogt. Grappige filters of achtergronden (bijvoorbeeld van Apple Store Boardrooms?) zijn er niet. Dat had het net iets meer ‘af’ gemaakt. Maar alleen al het feit dat je je iPhone voortaan kunt gebruiken en dat de overschakeling moeiteloos verloopt, is een grote verbetering. Je hoeft je iPhone niet eens te ontgrendelen. Heb je de juiste iPhone dan krijg je er ook nog Center Stage bij, zodat je altijd goed in beeld bent. Perfect! Dat scheelt weer de aanschaf van een MacBook met betere webcam. Maar eigenlijk geeft Apple daarmee ook toe dat de webcam in de Mac niet al te best is… Het werkt al met een iPhone XR, al heb je voor extra functies zoals Studiolicht wel een nieuwer model nodig. Maar alleen het gebruik als webcam is al een grote verbetering!

Wat Desk View betreft moeten we nog iets meer experimenteren met de beta om er een mening over te hebben. Zo mooi als het in de promotiefoto’s van Apple eruit ziet lukt je maar zelden. Je vingers zien er vaak erg langgerekt uit en het werkt alleen goed met platte voorwerpen. Heb je een hoog object zoals een pak rijst of wat groente, dan krijg je een wat merkwaardige vervorming.

Er zitten uiteraard nog veel meer functies in macOS Ventura, maar een deel daarvan is alleen beschikbaar op Apple Silicon Macs en een ander deel werkt nog niet in het Nederlands. Dat geldt bijvoorbeeld voor Live Captions, waarbij je ondertitels krijgt in het Engels voor mensen die in de VS of Canada wonen. Deze functie is voorzien van een regioblokkade, dus zelfs als je je Mac op Engels hebt ingesteld kun je het nu nog niet testen in de beta. Wat wel kan is een FaceTime-gesprek makkelijker doorgeven, als je bijvoorbeeld op je Mac aan het bellen bent en de deur uit moet.

Daarnaast zijn er functies waarvan we het nut niet zo zien. Een tabbladengroep delen met anderen in Safari lijkt erg handig, maar als we een reis aan het plannen zijn dan stuur je vaak een losse webpagina naar reisgenoten. Het vergt een gedragsverandering om voortaan in groepsverband een reeks websites langs te lopen. De functie op zich is echt prima, maar gaan mensen het wel gebruiken? Dat geldt ook voor de nog niet aanwezige app Freeform, waarbij je met een groep mensen op een whiteboard kunt tekenen en schrijven. Mensen die dergelijke apps gebruiken hebben vaak al een keuze gemaakt voor een bepaalde tool. Om een vergelijking te maken: het is vaak supersimpel om een zakelijk gesprek via FaceTime te voeren, maar toch houden veel bedrijven (waaronder Apple) vast aan WebEx en soortgelijke tools omdat het ‘professioneler’ en ‘veiliger’ lijkt. Onzin natuurlijk, want je gesprekken zijn in FaceTime ook goed beveiligd. Het vergt alleen een gedragsverandering.

Voorlopige conclusie macOS Ventura preview

We hebben in deze preview een aantal belangrijke macOS Ventura-functies uitgelicht, waarvan we denken dat ze de meeste invloed gaan hebben op je dagelijkse werk. Onze eerste indruk is goed: bij sommige functies vragen we ons af wat het nut is, maar bij andere is dat meteen zonneklaar. Je iPhone als webcam gebruiken gaat bijna automatisch en levert meteen voordelen op. Werken met Stage Manager is intuïtief en maakt meteen je hoofd leeg voor belangrijke taken.

