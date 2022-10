De iPad Pro 2022 heeft een snellere M2-chip en een nieuwe functie genaamd Apple Pencil Hover. Dat zijn de twee belangrijkste verbeteringen, maar er is nog één kleine verbetering in deze iPad Pro te vinden wat tevens een primeur bij Apple is: Wifi 6E. Dat is de nieuwste standaard als het gaat om wifi-verbindingen en is een iets verbeterde versie van de al langer beschikbare wifi 6-standaard. In een supportdocument legt Apple uit hoe je hiervan profiteert.



iPad Pro 2022 met wifi 6E

Wifi 6E zorgt ervoor dat je minder last hebt van storing en profiteert van de volledige snelheid van het netwerk. Je netwerk is stabieler en er is sprake van een lagere latency. Oftewel: de prestaties zijn een stuk beter. Om hiervan gebruik te maken heb je dus in ieder geval de iPad Pro 2022 nodig (zowel 11- als 12,9-inch), maar daarnaast ook een router met wifi 6E. Merken met dergelijke routers zijn bijvoorbeeld TP-Link en Netgear.

TP-Link Netgear

Maar dan alleen ben je er nog niet. Je moet het netwerk juist instellen om te profiteren van de Wifi 6E-verbinding. Apple zegt dat je een enkel netwerknaam nodig hebt voor alle drie de draadloze banden die wifi 6E-routers bieden: 2.4GHz, 5GHz en de nieuwe 6GHz-band. Kies je voor afzonderlijke netwerknamen, dan herkent de iPad Pro deze als een netwerk met beperkte compatibiliteit. In het geval van verschillende namen voor de draadloze banden, krijg je een melding of je met de 5GHz-versie wil verbinden. Kies je hiervoor, dan profiteer je niet van Wifi 6E. Kies je voor ‘Niet nu’, dan maak je wel gebruik van het wifi 6E-netwerk. Maar daarbij waarschuwt Apple wel dat de algehele ervaringen niet optimaal zijn. Je krijgt dan ook een herinnering waarin staat dat je een enkele netwerknaam moet gebruiken. Pas dan profiteer je van alle voordelen van het wifi 6E-netwerk.

Standaard staat wifi 6E ingeschakeld op de iPad Pro als het netwerk dit ondersteunt. Wil je het toch uitschakelen, omdat de prestaties om wat voor reden dan ook niet optimaal zijn, dan kan je dit specifiek voor de iPad uitzetten. Dat doe je als volgt:

Ga naar Instellingen > Wifi. Tik op het i’tje achter de netwerknaam waarmee je wil verbinden. Ga naar Wifi 6E-modus en zet dit uit.