Game Center is een dienst van Apple voor games. Zo kun je de voortgang van een game synchroniseren tussen meerdere apparaten. Ook kun je scores vergelijken, prestaties bijhouden en online tegen vrienden spelen. Game Center is ook geschikt voor de games van Apple Arcade, de betaalde dienst waarmee je onbeperkt games kunt spelen. Je leest hier alles over Game Center.

Game Center: wat is het?

Er zijn honderdduizenden games verkrijgbaar in de App Store, die je alleen of met meerdere mensen kunt spelen. Het is zelfs de meest populaire en de meest winstgevende categorie in de App Store.

Apple’s Game Center is ontwikkeld om allerlei data tussen deze games uit te wisselen, bijvoorbeeld andere spelers zoeken voor een multiplayer-game, stats vergelijken en achievements bekijken. Je hebt alleen een Apple ID nodig om een Game Center-account te kunnen gebruiken; je hoeft niets te downloaden of te installeren. Wel heb je uiteraard een geschikte game nodig.

Op welke toestellen vind ik Game Center?

Game Center is aanwezig in iOS 4.1 en hoger en is dus ook te gebruiken als je een vrij oud toestel hebt. Dit zijn de minimale eisen:

Game Center als aparte app

Apple bracht ooit een losse app voor Game Center uit, waarmee je toegang had tot alle functies. Op toestellen met iOS 9.x en eerder kun je deze app nog aantreffen.

In iOS 10 is dat veranderd en is Game Center niet meer aanwezig als zelfstandige app. Wel kun je via de instellingen van iOS toegang krijgen tot Game Center. Ontwikkelaars kunnen ook nog steeds gebruik maken van Game Center. Daarbij kunnen ze ervoor kiezen om alle functies aan te bieden, of een selectie.

Je vindt de instellingen van Game Center via Instellingen > Game Center. Je kunt hier bijvoorbeeld vrienden verwijderen, nieuwe vrienden toevoegen op basis van vriendsuggesties, of kijken met wie je voor het laatst hebt gespeeld.

Game Center functies

Deze functies voor spelers zijn beschikbaar in games die Game Center ondersteunen:

Ranglijsten

Andere spelers uitdagen

Achievements bekijken en delen

Vastleggen van je gameplay

Via de algemene instellingen van je iPhone kun je ook nog het volgende doen:

Je eigen status en profielfoto bekijken/wijzigen

Vrienden toevoegen via suggesties

Activiteiten van vrienden bekijken (als zij dit toestaan)

Vrienden verwijderen

Game Center-account bekijken en wijzigen

Game Center gebruikt het Apple ID dat je ook gebruikt voor de App Store en iTunes Store. Je kunt eventueel een apart account hiervoor aanmaken. Voor het beheren van de instellingen kun je terecht bij Instellingen > Game Center.

Game Center werkt met nicknames, zodat je niet je eigen naam bekend hoeft te maken. Andere spelers krijgen alleen jouw nickname te zien. Je kunt deze naam wijzigen door erop te tikken. Het achterliggende mailadres kun je niet wijzigen, omdat dit altijd je iCloud-accountnaam is.

Verder kun je je accountfoto aanpassen, die ook anders mag zijn dan de accountfoto van iCloud.

Multiplayer-games en tegen vrienden spelen

Wil je tegen een andere speler in de buurt een game spelen, dan zet je de schakelaar Spelers in de buurt aan. Deze is te vinden op het tabblad Privacy. Als beide spelers een geschikte game hebben en WiFi of Bluetooth hebben ingeschakeld, dan kun je elkaar uitnodigen. Je kunt ook af afstand met elkaar spelen.

Wil je vrienden toevoegen, dan kan dat door ze in de Contacten-app te zetten. Ze verschijnen dan als vriendsuggestie in de app, zoals op de screenshots hierboven te zien is.

Game Center-geschikte games vinden

Games die geschikt zijn voor Game Center zijn te herkennen aan de aanduiding ‘Ondersteunt Game Center’ in de App Store. Je zult per game moeten bekijken of er ondersteuning is. Eventueel zou je de zoekterm ‘game center’ kunnen gebruiken.

Heb je eenmaal een game geïnstalleerd, dan is het niet meteen duidelijk of er Game Center-functies in zitten. Wel verschijnt er bij het opstarten een korte balk bovenin het scherm, met daarin het Game Center-icoontje en een welkomstboodschap. Je ziet daarbij ook meteen je Game Center-naam. Tijdens het spelen blijkt welke functies worden ondersteund.

In veel games vind je een multiplayer-mogelijkheid en uitdagingen. Je kunt andere spelers uitnodigen voor een uitdaging om bijvoorbeeld jouw topscore te verslaan. Waar deze opties te vinden zijn verschilt per game. Ook zul je in de game zelf op zoek moeten gaan naar een eventuele ranglijst of lijst met achievements. Meestal zijn deze lijsten te herkennen aan een trofee, kroon of soortgelijk symbool.

Met de algemene iOS-functie Schermopname kun je bewijzen dat je die high-score echt hebt gehaald. Ontwikkelaars hoeven sindsdien niet meer zelf een opnamefunctie in hun game in te bouwen.

Bekijk ook Zo maak je een schermopname op iPhone en iPad Met de schermopname-functie op de iPhone en iPad kun je de acties die je op het scherm uitvoert vastleggen. In deze tip leggen we uit hoe de Schermopname werkt en hoe je een schermopname met of zonder geluid maakt.

Game Center uitschakelen en beperken

Ben je als ouder bang dat je kinderen via Game Center in contact kunnen komen met foute vrienden, of ben je bang dat je uitnodigingen voor games ontvangt? Dan kun je de functie ook uitschakelen of de mogelijkheden beperken.

Game Center uitschakelen : Ga naar de Instellingen-app en klik op je profielfoto bovenin het scherm. Tik op iCloud en zet de schakelaar bij Game Center uit. Er worden nu geen online gegevens meer uitgewisseld.

: Ga naar de Instellingen-app en klik op je profielfoto bovenin het scherm. Tik op iCloud en zet de schakelaar bij Game Center uit. Er worden nu geen online gegevens meer uitgewisseld. Game Center privacy-instellingen : via Instellingen > Game Center > Privacy en instellingen kun je eenvoudig bepalen wie jouw profiel mag zien en of je contact wilt maken met vrienden. Je kunt geen uitnodigingen ontvangen van vreemden.

: via Instellingen > Game Center > Privacy en instellingen kun je eenvoudig bepalen wie jouw profiel mag zien en of je contact wilt maken met vrienden. Je kunt geen uitnodigingen ontvangen van vreemden. Game Center beperken: via Instellingen > Schermtijd kun je met de functies voor Ouderlijk toezicht beperken welke games gespeeld mogen worden.