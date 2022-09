Apple gaat binnenkort iOS 16.1 uitbrengen en daarin zitten weer allerlei nieuwe functies. We laten je zien welke functies nieuw en verbeterd zijn in iOS 16.1, zoals ondersteuning voor Matter, verbeteringen aan het bewerken van lock screen en meer.

iOS 16 is nog maar net uit of Apple zet alweer vaart achter iOS 16.1. De beta van iOS 16.1 is inmiddels beschikbaar en uit de eerste testversie zijn al meerdere nieuwe functies ontdekt. Het gaat onder andere om een aantal eerder uitgestelde iOS 16-functies, maar er zijn ook wat nieuwe verbeteringen.

#1 Batterijpercentage naar meer iPhones

Het nieuwe batterijpercentage in iOS 16 geeft je in één blik zicht op hoeveel procent er nog in je iPhone zit. Maar deze functie kwam niet meteen naar alle iPhones. De iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini moesten het zonder doen. De reden daarvoor is door Apple nooit gegeven, maar mogelijk had het te maken met de lagere schermresolutie op de iPhone XR en iPhone 11 en de beperkte schermruimte op de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini. Hoe dan ook: in iOS 16.1 krijgen ook deze modellen het batterijpercentage. Het is in te schakelen via Instellingen > Batterij.

#2 Live Activiteiten komen eraan

Bij de aankondiging van iOS 16 presenteerde Apple de nieuwe functie Live Activiteiten (Live Activities). Dit zijn live meldingen onderaan het toegangsscherm waar je bijvoorbeeld de tussenstand van een sportwedstrijd kan zien of kan zien waar je bestelde taxi blijft. Apple liet al weten dat de functie later uit zou komen en nu is dit in iOS 16.1 weer toegevoegd. Dit is onder andere te zien in de TV-app. Ontwikkelaars kunnen het ook toevoegen aan hun apps.

#3 Bewerken toegangsscherm en beginscherm

Als je een toegangsscherm gaat bewerken, krijg je vanaf iOS 16.1 de optie om te kiezen tussen je toegangsscherm en beginscherm. Hou je vinger op het toegangsscherm ingedrukt, tik op Pas aan en een nieuw scherm verschijnt waarin je kan kiezen om je toegangsscherm of meteen je beginscherm aan te passen. Helaas is het nog steeds niet mogelijk om voor je beginscherm een Apple-achtergrond in te stellen als je voor je toegangsscherm een eigen foto gebruikt.

#4 Matter-ondersteuning

In iOS 16.1 zijn de eerste tekenen van Matter zichtbaar. Matter is de nieuwe smart home-standaard die dit najaar beschikbaar komt. Dit zorgt ervoor dat je Matter-geschikte accessoires toe kan voegen aan de Woning-app, zonder dat er standaard HomeKit-ondersteuning nodig is. In de Instellingen vind je bij Algemeen nu een optie Matter-accessoires, waar je een lijst ziet van accessoires die toegevoegd zijn aan een verbonden dienst. De Meer informatie-knop doet momenteel nog niks.

#5 Clean Energy Charging (alleen in de VS)

In de VS voegt Apple een nieuwe functie toe genaamd Clean Energy Charging. Deze instelling zorgt er bij het opladen voor dat je CO2-voetafdruk verkleind wordt. De iPhone laadt alleen op als er een duurzame bron voor energie beschikbaar is. Op deze manier kun je dus milieuvriendelijker je iPhone opladen, maar omdat Apple informatie van andere partijen nodig heeft, werkt deze functie alleen in de VS. In Europa is deze instelling niet zichtbaar.

#6 Vernieuwd screenshotmenu

Bij het maken van een screenshot kun je linksonder op de voorvertoning tikken. Je komt dan in de editor en tik je linksboven op Gereed, dan krijg je een aantal opties te zien. Dit menu is op de schop gegaan. In plaats van opties onderaan het scherm in iOS 16.0, vind je het menu in iOS 16.1 linksboven met bijbehorende icoontjes. Zie de screenshots hieronder voor het verschil.



iOS 16 (links) en iOS 16.1 (rechts)

#7 Wallet-app verwijderen

Zoals we eerder al schreven, kun je vanaf iOS 16.1 de Wallet-app verwijderen. Als je geen Apple Pay gebruikt en ook geen klantenkaarten, kortingscoupons of andere pasjes in de Wallet-app hebt staan, kun je de app dus van je iPhone verwijderen. Hou er rekening mee dat de app als het ware verborgen wordt. Apple doet dit vermoedelijk vanwege de kritiek dat Apple Pay de enige toegestane mobiel betalen-oplossing is. Hoewel er nog geen andere diensten beschikbaar zijn, zorgt het verwijderen van de app ervoor dat je meer de keuze hebt om het te gebruiken of niet.

#8 Game Center: makkelijker te vinden voor vrienden

In de instellingen van Game Center is nu een optie toegevoegd genaamd Sta toe dat vrienden je vinden. Zet je dit aan, dan kunnen je vrienden je account opzoeken op basis van de naam in hun adresboek. Game Center kijkt hiervoor naar het e-mailadres en telefoonnummer die aan je Apple ID zijn gekoppeld.

#9 Focus-info in Opdrachten-app

Er is in de Opdrachten-app een nieuwe taak genaamd Haal huidige focus op. Je kunt deze taak toevoegen aan je opdracht, zodat je bepaalde acties in een opdracht kan koppelen aan een actieve Focus-modus. Als er geen focus actief is, dan geeft deze taak geen resultaat. Dankzij deze taak zijn er meer geavanceerde opdrachten mogelijk, helemaal als je grootgebruiker van de Focus-mode bent.

#10 Stage Manager-verbeteringen (in iPadOS 16.1)

Tot slot heeft Apple nog wat wijzigingen aangebracht in Stage Manager, de aankomende functie van iPadOS 16. Er is nu een knop waarmee je meer vensters kan toevoegen aan je werkruimte, het is makkelijker geworden om alle geopende vensters van dezelfde app te bekijken (door op het icoontje in het dock te klikken) en je kan vensters verslepen vanaf de iPad naar een extern scherm bij gebruik van Stage Manager. Stage Manager is de voornaamste functie dat iPadOS 16 is uitgesteld en de eerste tweaks zien we dus in deze betaversie.

iOS 16.1 wordt ergens in oktober verwacht, samen met iPadOS 16.1. In het geval van iPadOS 16.1 gaat het om de eerste publieke versie van iPadOS 16. Apple gaat vermoedelijk ook nog rond die tijd macOS Ventura uitbrengen. De komende tijd lees je in ons artikel over de beta van iOS 16.1 zodra er een nieuwe testversie klaar staat.