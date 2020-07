Steeds meer mensen gebruiken de iPad als computer. Maar wat als je toch een iets groter scherm nodig hebt? Dan zou je de iPad met een kabel kunnen aansluiten op een extern scherm. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden.

iPad op extern scherm aansluiten

Je kunt de iPad op allerlei manieren koppelen met een extern scherm, bijvoorbeeld door met AirPlay Mirroring en het draadloos streamen van content op andere manieren, zoals Chromecast. Wil je met een kabel aansluiten op een tv, projector, monitor of ander extern scherm, dan kan dat ook. We bespreken hieronder twee opties: via de USB-C poort en Lightning.



Hou er wel rekening mee dat je bij het aansluiten van een extern scherm geen compleet andere interface krijgt. iPadOS is ontworpen voor aanraking, al komen er wel steeds meer designelementen bij die doen denken aan macOS. Je zult dus gebruik moeten maken van de muis-, trackpad- en cursorfuncties om de interface goed te kunnen bedienen op je externe scherm. Er is nog geen desktopmodus voor de iPad, al zouden we die wel graag willen hebben.

Voor het gebruik van apps op externe schermen zijn er twee mogelijkheden:

De app biedt ‘mirroring’ en geeft exact weer wat er op het iPad-scherm. te zien is.

De app biedt een ‘tweede scherm’-ervaring en kan bijvoorbeeld video of een Twitter-app tonen, terwijl je op de iPad met een andere app bezig bent.

Meestal gebruiken mensen het andersom: daarbij wordt de iPad het tweede scherm. Je kunt hiervoor Apple Sidecar gebruiken of apps zoals Air Display 3 (werkt op macOS-versies vóór Catalina), Luna Display of Duet Display.

iPad via Lightning aansluiten op extern scherm

De meeste iPads zijn nog voorzien van een Lightning-poort; alleen de nieuwere iPad Pro’s beschikken over USB-C.

Om een gewone iPad met een kabel aan te sluiten op een extern scherm heb je een adapter nodig. Je hebt hiervoor twee mogelijkheden:

Welke adapter voor jou geschikt is, hangt uiteraard af van het type scherm dat je wilt aansluiten. In de meeste gevallen zal dit HDMI zijn. Mocht je nog beschikken over een oudere iPad met 30-pins aansluiting, dan kun je een VGA-scherm aansluiten via soortgelijke adapters voor 30-pins. Apple verkoopt deze niet meer zelf, maar je kunt ze mogelijk nog vinden bij andere accessoirefabrikanten.

Het aansluiten is niet zo heel moeilijk:

Sluit de adapter aan op de Lightning-poort van de iPad. Sluit een HDMI- of VGA-kabel aan op de adapter. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het secundaire beeldscherm (tv, monitor of projector). Schakel indien nodig over naar de juiste videobron op je secundaire beeldscherm.

Mocht het niet lukken, raadpleeg dan de handleiding van je scherm voor meer informatie.

Bovengenoemde adapters hebben een extra poort, zodat je kunt zorgen dat de iPad opgeladen wordt terwijl je het externe scherm gebruikt.

iPad Pro via USB-C aansluiten op extern scherm

Alleen de nieuwste iPad Pro’s beschikken over een USB-C poort waarmee je veel meer mogelijkheden hebt. Je kunt op de USB-C-poort allerlei accessoires aansluiten, zoals camera’s en MIDI-muziekinstrumenten. Je kunt USB-C echter ook gebruiken om beeldschermen en monitors aan te sluiten, zodat je op een groter scherm video kunt bekijken, Powerpoint- en Keynote-presentaties kunt afspelen en meer. Afhankelijk van het type beeldscherm heb je soms een adapter nodig.

HDMI-beeldscherm of tv aansluiten op iPad

Je kunt de iPad Pro aansluiten op een HDMI-beeldscherm of een tv. Je hebt hiervoor ook een adapter nodig:

Zoals je ziet kun je ook een USB-C-hub gebruiken. Meestal gebruik je die voor je MacBook, maar het is ook mogelijk om een dergelijke hub op je iPad aan te sluiten.

Bekijk ook De beste USB-C hubs en docking stations voor je MacBook Als je vaak moet thuiswerken, is het wel zo fijn als je wat extra aansluitingen hebt op je MacBook. In deze gids zetten we de beste USB-hubs en docking stations voor je op een rij. Zo koppel je makkelijk in één keer meerdere accessoires aan je Mac of MacBook.

Adapters die HDMI 2.0 ondersteunen kunnen video’s weergeven van iPad Pro met 4K-resolutie en 60Hz. Apple’s eigen adapter die we hierboven noemen biedt een maximale resolutie van 4K en 30Hz.

Ook hier gelden nog wat beperkingen: de iPad Pro ondersteunt Dolby Digital Plus-audiostreams via HDMI, maar niet Dolby Atmos. Wel kan de iPad Pro HDR10- of Dolby Vision-materiaal via HDMI afspelen, maar daarvoor heb je een HDMI 2.0-adapter nodig die dit ondersteunt (en die zijn nog dun gezaaid).

Via Instellingen > Beeldschermen > Maak materiaal passend kun je op de iPad Pro zorgen dat het materiaal dat wordt afgespeeld wordt aangepast aan jouw hardware.

USB-C-beeldscherm aansluiten op iPad

Heb je een USB-C-scherm, dan kun je die aansluiten op de iPad Pro. Voor de iPad Pro wordt het DisplayPort-protocol gebruikt voor verbindingen naar USB-C-beeldschermen met resoluties tot 5K. Hiervoor gelden wel wat beperkingen:

Bij het LG UltraFine 5K-display uit 2019 wordt een resolutie van 4K ondersteund voor video, audio, data en voeding. Je krijgt dus geen volledige 5K.

Je kunt op de iPad Pro geen Thunderbolt 3-beeldschermen aansluiten, zoals het LG UltraFine 5K-display uit 2016.

Voor het aansluiten van je iPad Pro op een display met hoge resolutie gebruik je een speciale USB-C-kabel die verbindingen met hoge bandbreedte ondersteunt. Deze kabel wordt meestal meegeleverd bij het display. Je kunt ook een losse kabel hiervoor aanschaffen, bijvoorbeeld:

De iPad Pro ondersteunt ook USB-C beeldschermen met hoog dynamisch bereik (HDR10). Je kunt via Instellingen > Beeldscherm en helderheid schakelen tussen SDR- en HDR-weergave. Stel je ‘Sta wijzigen van weergavemodus toe’ in, dan zal de iPad Pro de beeldsnelheid en het dynamisch bereik van de betreffende app of dienst overnemen (bijvoorbeeld een game of tv-serie).

Sommige USB-C-beeldschermen kunnen de iPad Pro ook opladen terwijl deze verbonden is.

Bekijk in ons artikel over de USB-C-poort op de iPad Pro wat je nog meer kunt aansluiten.

Wil je liever een draadloze verbinding, dan kan dat ook maar meestal heb je dan een apparaat nodig met AirPlay of Google Cast-ondersteuning.