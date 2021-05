Verbeterde AirPods als gehoorapparaat

Je weet vast al dat je de AirPods als gehoorapparaat kunt gebruiken, dankzij de Live Luisteren-functie. Hoewel ze natuurlijk niet een professioneel gehoorapparaat kunnen vervangen, kan het wel een uitkomst zijn voor mensen die moeite hebben om soms dingen te verstaan. Om dit goed te laten werken moet je een gehoortest uitvoeren met apps zoals Mimi of SonicCloud, zodat de AirPods goed ingesteld kunnen worden voor jouw gehoorprobleem. Dat wordt binnenkort een stuk makkelijker, omdat je audiogrammen kunt invoeren in de Gezondheid-app op je iPhone. Een audiogram is grafiek die de gehoordrempel van een persoon weergeeft.



Versterking afgestemd op jouw gehoor

De AirPods kunnen vervolgens op jouw oren afgestemde versterking van geluiden geven, bijvoorbeeld als je Live Luisteren of de Transparantiemodus gebruikt. Je kunt een klinisch diagnostisch gehooronderzoek laten doen en kunt de resultaten daarvan dan gebruiken om de instellingen van de AirPods Pro te laten aanpassen. Is je gehoor minder geworden en heb je een nieuwe gehoortest laten doen, dan kun je dit meteen importeren van papier of een PDF.

Apple geeft je de mogelijkheid om het geluidsniveau van je koptelefoon aan te passen en kan je ook waarschuwen als de muziek veel te luid staat. Maar ook voor bepaalde frequenties kunnen aangepast worden aan jouw persoonlijke gehoor. Zo kunnen zachte geluiden worden versterkt en dat geldt ook voor geluiden op frequenties die jij niet zo goed kunt horen.

Apple heeft nog niet aangegeven hoe het importeren van een audiogram precies in z’n werk gaat, maar het klinkt alsof je een foto kunt maken van een papieren afdruk of PDF waarna de resultaten door de iPhone worden verwerkt. De nieuwe functie zit nog niet in iOS, dus we hebben het nog niet kunnen testen. Mogelijk wordt het onderdeel van iOS 15, dat volgende maand wordt aangekondigd.

In de Instellingen-app vind je al wel de mogelijkheid om het koptelefoongeluid aan te passen. Je moet dan een drietal fragmenten beluisteren en aangeven welke beter klinkt. Dit geldt echter in eerste instantie voor de weergave van muziek.

Wil je zelf eens met een gehoortest voor je AirPods aan de slag, zonder dat je naar een KNO-arts of audicien hoeft, kan kun je daarvoor de Mimi-app eens proberen.

Meer functies voor doven en slechthorenden

Er komen nog meer toegankelijkheidsfuncties voor doven en slechthorenden aan. Zo kun je binnenkort handsfree bellen met MFi-gehoorapparaten en komen er achtergrondgeluiden voor mensen met tinnitus. Het handsfree bellen komt beschikbaar in toekomstige gehoorapparaten die later in 2021 beschikbaar komen. Dit maakt het voor dove en slechthorende mensen mogelijk om telefoon- en FaceTime-gesprekken te voeren.

Een van de huidige problemen met MFi-gehoorapparaten is dat de audiostreaming maar in één richting werkt vanwege beperkingen in de gebruikte Bluetooth-technologieën. Sommige fabrikanten lossen dit op met los verkrijgbare microfoon-accessoires, maar dat is onhandig en brengt extra kosten met zich mee. Apple kiest waarschijnlijk voor Bluetooth 5.2 om dit op te lossen. Daarmee is audiostreaming in twee richtingen mogelijk dankzij de energiezuinige LC3-audiocodec. Het is goed mogelijk dat gehoorapparaten die al Bluetooth 5.2 hebben het op een later moment dit jaar ook gaan ondersteunen via een firmware-upgrade.

Heb je last van tinnitus ('oorsuizen'), dan komt er voor jou ook een nieuwe functie aan die je hopelijk wat verlichting gaat brengen. Apple noemt dit niet expliciet, maar introduceert het als nieuwe achtergrondgeluiden om je minder af te leiden, zodat jij je beter kunt concentreren en rustig blijft. Je kunt kiezen uit meerdere geluiden, waaronder constant geluid van oceaan en regen. Daardoor vallen ongewenste omgevingsgeluiden minder op.