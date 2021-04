‘iOS 15 krijgt verbeterde notificaties, nieuw beginscherm voor iPad’

Voor het eerst is er concrete informatie bekend over iOS 15 en iPadOS 15, de aankomende softwareupdates voor iPhone en iPad. Volgens een betrouwbare bron verbetert Apple de notificaties en krijgt het iPad-beginscherm een nieuwe indeling.

Over anderhalve maand houdt Apple de WWDC 2021, waar onder andere iOS 15 en iPadOS 15 onthuld worden. Ondanks dat de aankondiging al dichtbij is, hebben we nog maar weinig geruchten voorbij zien komen over wat de verbeteringen worden. Daar komt nu verandering in, want Bloomberg deelt de eerste details van de aankomende updates. De belangrijkste onthullingen daarvan zijn vernieuwde notificaties, een verbeterd toegangsscherm, een nieuw beginscherm voor de iPad en beveiligingsverbeteringen.



‘Verbeterde notificaties in iOS 15’

Eén van de belangrijkste verbeteringen vinden we volgens Bloomberg bij de meldingen die apps je sturen. Volgens de gelekte informatie kun je in iOS 15 verschillende voorkeuren instellen voor de pushberichten. Je kan dan kiezen of je telefoon een geluidje maakt op niet, op basis van de status. Denk bijvoorbeeld dat je wel een geluidje wil als je thuis op de bank zit, maar niet als je onderweg bent of thuis aan het werk bent. Dit zou je allemaal kunnen instellen in een nieuw menu, waarin je kan aangeven of je onderweg, aan het werk of aan het slapen bent. Je zou ook zelf categorieën aan kunnen maken. Dit menu is zichtbaar in het nieuwe toegangsscherm, maar ook in het Bedieningspaneel.



Een eerder concept van iOS 15

Je zou volgens de bron ook kunnen instellen dat je automatische antwoorden kan versturen. Dat is nu alleen nog mogelijk als je de Niet storen tijdens het autorijden-functie aan hebt staan. De nieuwe functies verschillen van de huidige opties omdat je het systeembreed kan instellen, zo schrijft de bron.

Andere kleine details die Bloomberg deelt, zijn verbeteringen voor iMessage en beveiligingsverbeteringen. Apple zou met iMessage meer de concurrentie met WhatsApp aan willen gaan, maar concrete voorbeelden hoe Apple dat zou willen doen zijn niet duidelijk. De verbeteringen zouden nog in de vroege fase van de ontwikkeling zijn en dus nog kunnen worden uitgesteld. Qua privacy komt er een nieuw menu waarin je kan zien welke apps stiekem data over je verzamelen. Dit lijkt opnieuw een stap te zijn om de zogenaamde trackers te blokkeren. In iOS 14.5 voegt Apple al het nieuwe anti-trackingsysteem toe, maar in iOS 15 zou dat nog een stap verder gaan.

‘Nieuw beginscherm voor iPad in iPadOS 15’

Bloomberg spreekt van ‘de grootste update aan het iPad-beginscherm sinds de introductie van de iPad in 2010’. Bij de komst van iPadOS 13 paste Apple al het beginscherm aan, maar deze keer zou de verandering drastischer zijn. In iPadOS 15 kun je de widgets, net als op je iPhone, overal op het beginscherm zetten. Je kan er dan ook voor kiezen om alle apps op je beginscherm te vervangen door widgets. Of de appbibliotheek ook naar de iPad komt, is nog niet helemaal duidelijk.

Apple gaat de nieuwste software-updates op 7 juni 2021 onthullen, tijdens WWDC 2021. Behalve updates voor iPhone en iPad, komen er ook nieuwe versies van watchOS, tvOS en macOS. Welke verbeteringen daarin komen, is nog niet duidelijk. Lees ook ons artikel met verwachtingen voor de WWDC 2021.