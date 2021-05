Spatial Audio ook voor kleinere labels

Apple kondigde recent aan dat Spatial Audio en lossless audioformaten in juni beschikbaar komen voor Apple Music. Daarvoor zijn artiesten als Ariana Grande, Maroon 5 en Kacey Musgraves ingeschakeld als partners om het nieuws een extra zetje te geven. Maar ook muzikanten die wat minder bekend zijn kunnen eraan meedoen. Apple heeft labels voor onafhankelijke artiesten geïnformeerd hoe ze hun tracks met 3D audio kunnen uploaden.



De aankondiging van Spatial Audio en lossless muziek verliep nogal rommelig, omdat Apple (bewust of onbewust) onduidelijkheid creëerde over de ondersteunde apparaten. Inmiddels hebben we heel wat puzzelstukjes bij elkaar gezocht en onze Apple Music Lossless FAQ gevuld met de belangrijkste informatie. Eén van de nog resterende onduidelijkheden is of het alleen bedoeld is voor de grote labels, of dat onafhankelijke artiesten en kleinere platenlabels er ook aan mee kunnen doen.

Spatial Audio is weliswaar nieuw voor de meeste artiesten, maar het is gebaseerd op Dolby Atmos en dat bestaat al veel langer. Bronnen van 9to5Mac zeggen dat kleinere labels, van het formaat TuneCore en DistroKid, al zijn gebriefd door Apple hoe ze hun tracks geschikt kunnen maken. Een manager van DistroKid heeft aangegeven dat deze distributeur van plan is om er meteen als eerste bij te zijn voor onafhankelijke artiesten. DistroKid is ook de enige distributeur die ‘Tidal Master’ aanbiedt op Tidal.

Artiesten die ervoor kiezen om het Dolby Atmos-platform voor Spatial Audio te gebruiken moeten BWF+ADM bestanden aanleveren, een standaard formaat voor Dolby Atmos. Audiotools zoals Avid Pro Tools en Nuendo bieden al native ondersteuning voor Dolby Atmos, maar in Logic Pro moet het nog worden toegevoegd.