We weten nog maar weinig over iOS 15, terwijl de update al over een paar weken onthuld wordt. Een nieuwe bron beweert de update al gezien te hebben en deelt enkele nieuwe functies, zoals foodtracking en een verbeterde dark mode.

Normaal gesproken lekken er in het voorjaar allerlei functies voor de nieuwste iOS-versie uit. Vorig jaar waren er al tientallen functies vroegtijdig bekend, omdat een interne versie van iOS 14 uitgelekt was. Dit jaar is dat wel anders: we weten alleen dat iOS 15 mogelijk verbeterde notificaties krijgt. Nu is er een nieuwe bron die dat beaamt en daar nog aan toevoegt dat er in iOS 15 verbeteringen komen voor de donkere modus, Berichten-app en nieuwe foodtracking-functies voor de Gezondheid-app.



‘iOS 15 krijgt verbeterde vormgeving, foodtracking en meer’

Het is een relatief onbekende bron zonder aantoonbare track record die de nieuwe informatie over iOS 15 deelt. Neem daarom zijn beweringen met een korrel zout, maar gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren is er zeker een kans dat zijn beweringen juist zijn. De meest in het oog springende onthulling is dat iOS 15 een aangepaste vormgeving krijgt en de donkere modus verbeterd wordt. Vorige week onthulde Apple enkele nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor dit najaar en toonde daarbij ook een paar screenshots. Wat daarop volgde was speculatie over een aangepaste vormgeving, aangezien Apple een nieuw design met kaders en vensters gebruikt. Het lijkt er dus op dat er iets in de stijl van iOS 15 gaat veranderen en volgens deze bron is dat inderdaad het geval.

Het is onduidelijk wat we kunnen verwachten van de verbeterde dark mode. Mogelijk tweakt Apple de kleur op een aantal plaatsen of zijn er meer instellingen mogelijk, maar concrete informatie daarover geeft de bron niet. Dat geldt ook voor verbeteringen voor de Berichten-app. Apple voert ieder jaar wel verbeteringen aan iMessage door, dus dat zal dit jaar niet anders zijn. Mark Gurman van Bloomberg beweerde eerder dit jaar ook al dat Apple verbeteringen voor iMessage gepland heeft, om meer de concurrentie met WhatsApp aan te gaan. Maar ook hij kon geen concrete verbeteringen noemen.

When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint: ◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen — Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021

In de App Store vind je al diverse apps waarmee je je voedselinname kan bijhouden. Je weet dan bijvoorbeeld het aantal calorieën dat je per dag tot je neemt. De Gezondheid-app krijgt volgens deze bron ook dergelijke functies, al weten we nog niet hoe Apple dat precies gaat doen. Er zijn bijvoorbeeld apps waarmee je producten kan scannen en dan automatisch het aantal calorieën berekenen.

Tot slot beaamt de bron dat de nieuwe notificatie-instellingen en een nieuwe look voor het toegangsscherm inderdaad onderdeel zijn van iOS 15. In een tweet voegt Mark Gurman van Bloomberg daar nog aan toe dat de banners van je meldingen ook een update krijgen.

Op 7 juni weten we alles over iOS 15, want dan gaat de WWDC 2021 van start. Lees meer over iOS 15 in onze overzichtspagina en binnenkort lees je op iCulture onze uitgebreide vooruitblik. Check ook onze eerdere afleveringen van onze serie waarin we aftellen naar de WWDC.