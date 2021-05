iCulture Vandaag: dit was maandag 31 mei 2021

Vandaag hebben we weer een nieuwe review voor je klaar staan, namelijk de review van de Chipolo ONE Spot, de tracker met Zoek mijn-ondersteuning. Is dit een betere keuze dan de AirTag? En wist je dat het over een week al tijd is voor de WWDC? Daarom is het tijd voor onze laatste artikel in onze aftellen-reeks, namelijk de vooruitblik op iOS 15! Welke functies kan je verwachten? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Deze hooikoorts-apps voor iPhone voorspellen de slechte omstandigheden voor hooikoortspatiënten.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan: