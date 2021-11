Eén van de bekendste fabrikanten van Apple-accessoires, Belkin, heeft twee nieuwe draadloze opladers aangekondigd. De nieuwe 3-in-1 lader met MagSafe voor je iPhone ondersteunt nu ook snelladen op de Apple Watch Series 7. Het is daarmee het eerste MFi-accessoire van een derde partij met ondersteuning voor deze functie. Wil je enkel de losse Apple Watch lader kopen, dan kan dat ook.



Belkin 3-in-1 draadloze oplader met nieuw design en Apple Watch snelladen

Belkin had voorheen waarschijnlijk de origineelste 3-in-1 draadloze oplader voor je iPhone, AirPods en Apple Watch. Het design bestond uit een ronde voet met een gewone Qi-lader voor AirPods. De MagSafe-lader en Apple Watch-lader zweefden erboven en werden vastgehouden door een metalen constructie.

Hoewel het op z’n minst een origineel ontwerp had, was de oude generatie van de 3-in-1 lader niet altijd even praktisch voor bijvoorbeeld nachtkastjes. Het nieuwe ontwerp van de Belkin Boost Charge Pro 3-in-1 lader is dan ook een stuk traditioneler. Geen stalen constructie meer met zwevende iPhones en Apple Watches, maar gewoon een platte mat. De Apple Watch oplader kun je rechtop duwen om de nachtklokmodus van de Apple Watch te gebruiken. Er zit een draaiknop onderop om alle Apple Watches met én zonder beschermcase goed te laten passen.

De Boost Charge Pro 3-in-1 lader kan een iPhone 12 en iPhone 13 met een vermogen van 15W opladen via MagSafe. Je Apple Watch Series 7 kan met 20W in 45 minuten van 0% naar 80% opladen. Dat is 33% sneller dan de Apple Watch Series 6. Ook oudere modellen van de Apple Watch kun je gewoon gebruiken met de Belkin-oplader, maar sneller zal het niet gaan. De Qi-lader is 5W. Een 40W-lichtnetadapter wordt meegeleverd, dus je bent in één keer klaar voor een verwachte prijs van ca. €150.

Bekijk ook Zo werkt de Nachtklokmodus op de Apple Watch (Nightstand) Je Apple Watch kun je gemakkelijk omtoveren tot een wekker dankzij de Nachtklokmodus (Nightstand). In deze tip leggen we uit hoe je dit 's nachts inschakelt en hoe je de Watch bedient in deze stand.

Boost Charge Pro voor Apple Watch: vooral een dure oplossing

Voor diegenen die alleen alleen een stijlvoller accessoire voor hun Apple Watch zoeken, kondigt Belkin ook de “meeneembare snellader” aan voor de Apple Watch. Deze Boost Charge Pro Portable Fast Charger heeft een soortgelijk design als de Boost Charge Pro 3-in-1, maar dan enkel het Apple Watch deel. Je Apple Watch wordt even snel opgeladen als met de grotere oplader en bevat ook dezelfde draaiknop om de precieze hoogte in te stellen.

Het opmerkelijke van deze speciale MFi-gecertificeerde Apple Watch snellader is dat Belkin een adviesprijs van ca. $60 hanteert. Je krijgt er geen lichtnetadapter van 20W bij. Mocht het accessoire in Nederland dus €60,- kosten, dan betaal je ook nog eens €25 daarbovenop voor een geschikt oplaadblokje als je deze nog niet hebt, waarmee je uitkomt op €85. Bij de Apple Watch Series 7 zit al een kabel, dus voor €25 kun je ook klaar zijn door enkel het blokje te kopen.

Beide accessoires moeten in december of januari beschikbaar zijn, afgaande van de informatie op Belkin’s website. Ze zijn beschikbaar in wit en zwart, zoals we van Belkin gewend zijn. Bekijk hier meer details over de nieuwe accessoires: