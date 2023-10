In deze review lees je wat we vinden van de Cubenest 3-in-1 draadloze oplader voor iPhone, Apple Watch en AirPods. De oplader is opvouwbaar en het iPhone-gedeelte is magnetisch, wat de oplader interessant maakt. Maar is het ook voldoende om een positieve indruk achter te laten?

Cubenest is een relatief onbekend merk als het gaat om opladers, maar als je de Powercube ziet, gaat er misschien wel een lampje branden. Dit is een vierkant stekkerblok die je op elkaar kan stapelen. Cubenest is ook gelieerd aan Vocolinc, een fabrikant van HomeKit-accessoires waar we op iCulture al meerdere reviews over geschreven hebben. Reden genoeg dus om eens naar de Cubenest te kijken, om specifiek te zijn de 3-in-1 Fold-reisoplader. In deze review delen we onze ervaringen met de Cubenest 3-in-1 wat betreft gebruiksgemak, design en mogelijkheden.



Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De Cubenest 3-in-1 opvouwbare oplader is getest in augustus en september 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De oplader is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Cubenest 3-in-1 Fold reisoplader in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Cubenest 3-in-1 Fold reisoplader:

Opvouwbare oplader om tegelijkertijd een iPhone, AirPods en Apple Watch op te laden

Op te vouwen tot klein vierkant blokje

MagSafe-compatible (maar niet MagSafe-certified)

Maximaal 7,5W opladen voor iPhone

Apple Watch snellader

Qi-draadloos opladen voor AirPods

Geleverd met usb-c-naar-usb-c kabel en 20W usb-c-adapter

Werkt met Stand-by, niet geschikt voor nachtklokmodus Apple Watch

Adviesprijs: €109,99

Cubenest 3-in-1 Fold in gebruik

De 3-in-1 Fold van Cubenest is één van de meest opmerkelijke draadloze opladers die we de afgelopen tijd getest hebben. De oplader bestaat als het ware uit drie vierkante plaatjes, die met scharnieren aan elkaar verbonden zijn. Je kan hem zo openvouwen zodat hij als een soort Z-vorm op je bureau of nachtkastje kan staan. Om de oplader open te vouwen, heb je wel twee handen nodig. De scharnieren zijn namelijk zo strak, dat je dat met één hand niet voor elkaar krijgt. En dat bedoelen we positief, want een te zwak scharnier zou er alleen maar voor zorgen dat hij als een kaartenhuis weer in elkaar klapt.

We waren sowieso verrast door de bouwkwaliteit van de oplader. De oplader is gemaakt van aluminium, met een rubberachtige voet zodat hij niet wegglijdt. Hij is ook behoorlijk zwaar, wat dan weer minder praktisch is voor een draadloze oplader die bedoeld is om op reis mee te nemen. Maar de Cubenest 3-in-1 Fold voelt zeker niet aan als een goedkoop dingetje. En met een adviesprijs van zo’n €110,- is hij dat ook zeker niet.

Door het opvouwbare ontwerp, kun je de Cubenest gebruiken zoals jij dat wil. De meest voor de hand liggende configuratie (en als je drie apparaten tegelijkertijd wil opladen) is door alles uit te vouwen. Het MagSafe-gedeelte plaats je rechtop, zodat het Apple Watch-deel schuin staat. Vervolgens vouw je het Apple Watch-ladertje uit, zodat je daar de Apple Watch op kan leggen. De voet is dan geschikt om je AirPods op te leggen. Op deze manier kun je met een hele compacte lader drie apparaten tegelijkertijd opladen en dat is dan ook meteen het grootste voordeel van deze oplader. Een nadeel van deze manier van opladen, is dat je de Apple Watch helemaal niet kan zien tijdens het opladen. Daardoor is de nachtklokmodus nagenoeg onbruikbaar. Immers, het MagSafe-gedeelte voor de iPhone blokkeert het zicht op het Apple Watch-scherm. Voor je nachtkastje is dat dan weer niet zo handig.

Maar gelukkig kun je dankzij iOS 17 wel de Stand-by-modus gebruiken, die een soortgelijke functie vervuld als de nachtklokmodus van de Apple Watch. Door je iPhone magnetisch aan de lader te bevestigen en hem een kwart slag te draaien, activeert automatisch het speciale scherm me de door jou ingestelde widgets. Dit werkt met alle laders, zolang je de iPhone maar horizontaal houdt. Maar bij een magnetische oplader als deze is dat alleen maar makkelijker en ziet het er stijlvol uit.

Waar je wel rekening mee moet houden, is dat het MagSafe-gedeelte MagSafe-compatibel is en niet MagSafe-certified. Wat betekent dat precies? In de praktijk betekent dit dat je een iPhone met MagSafe er magnetisch aan kan bevestigen om op te laden, maar dat het met dezelfde snelheid gaat als normaal draadloos opladen. Dat is dus maximaal 7,5W. De lader ondersteunt niet de MagSafe-specificatie van 15W opladen. Dat zie je vooral aan de oplaadanimatie: je ziet niet de schermvullende groene cirkel zoals bij een echte MagSafe-oplader, maar het gewone batterijtje bovenin beeld zodra je je iPhone op de oplader bevestigt. We vinden het een gemiste kans dat deze oplader (zeker voor deze prijs) niet MagSafe-gecertificeerd is. Op productfoto’s beweert de fabrikant overigens iets anders (daar wordt wel de grote MagSafe-animatie getoond), dus dit neigt naar misleiding.

Gebruik je het AirPods-gedeelte niet, dan kun je het Apple Watch-stuk ook gewoon plat leggen. Dit is bijvoorbeeld handig als je een bandje hebt dat volledig open kan, zodat je de Apple Watch met het scherm naar boven kan opladen. Daarmee wordt de oplader minder hoog, wat weer praktisch kan zijn in een kastje. De veelzijdigheid van het vouwen is dus het grootste gemakt van deze Cubenest 3-in-1 Fold. Overigens ondersteunt de Apple Watch-lader wel het snelladen van de Apple Watch Series 7 en nieuwer, dus dat is een prettige bijkomstigheid.

Bij deze Cubenest-oplader wordt overigens een handig reistasje meegeleverd, waar je zowel de oplader zelf als de kabel en de stroomadapter in kan opbergen. Dat is vooral handig voor in je handbagage of koffer, zodat alles niet los rondslingert als je op reis gaat. Een praktische extra, maar dat mag ook wel voor deze prijs.

Score 8 Cubenest 3-in-1 Fold €109,95 Voordelen + Veelzijdige oplader dankzij opvouwbaar ontwerp

Drie apparaten tegelijkertijd opladen in een compacte oplader

Apple Watch-gedeelte ondersteunt snelladen

Geschikt voor Stand-by functie dankzij magnetisch laadgedeelte Nadelen - Niet officieel MagSafe gecertificeerd

Apple Watch-scherm niet zichtbaar en daardoor niet geschikt voor nachtklokmodus

Aan de zware kant voor een reislader

Conclusie Cubenest 3-in-1 Fold draadloze oplader review

De Cubenest 3-in-1 Fold opvouwbare draadloze oplader is handig voor op reis, mede dankzij zijn unieke ontwerp. De oplader is vrij compact en ondanks dat kun je er maar liefst drie apparaten tegelijkertijd mee opladen. De grootste troef is dan ook het ontwerp en de veelzijdigheid om op te laden op een manier zoals jij dat wil. Een nadeel van het ontwerp is dat je het scherm van de Apple Watch niet kan zien en dat deze op een wat ongemakkelijke plek zit. Wel zijn we blij dat de Apple Watch-lader snelladen ondersteunt, al is het een misser dat het MagSafe-deel niet MagSafe-gecertificeerd is. Daardoor gaat opladen net zo traag als bij gewoon draadloos oplade, met maximaal 7,5W. Voor deze prijs hadden we wel verwacht dat de oplader volledig MagSafe-geschikt zou zijn.

Check ook ons overzicht van draadloze opladers voor iPhone of AirPods. Liever een MagSafe-gecertificeerde oplader? Dan hebben we daar een aparte gids voor.