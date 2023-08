Belkin is één van de bekendste als het gaat om Apple-accessoires. Het bedrijf is er dan ook vaak als één van de eerste bij als het gaat om ondersteunen van nieuwe oplaadfuncties. Belkin heeft bijvoorbeeld allerlei handige MagSafe-accessoires en snelladers voor de Apple Watch. Vandaag heeft het bedrijf een reeks nieuwe opladers aangekondigd, al zal de Apple-gebruiker daar niet meteen heel enthousiast over worden.



Belkin Qi2-laders voor 2023

De nieuwe draadloze laders van Belkin werken met de Qi2-standaard, de vernieuwde versie van draadloos opladen. Een eigenschap van Qi2 is dat er een magnetisch deel aan zit, waardoor je je iPhone makkelijker draadloos kan opladen. Net als bij MagSafe dus. Een aantal van de nieuwe opladers maakt hier gebruik van. Het meest interessant vinden we de BoostCharge Pro 3-in-1. Dit is een oplaadplank met Qi2-gedeelte voor maximaal 15W, een Qi-deel met maximaal 5W (bijvoorbeeld voor AirPods) en een usb-c-aansluiting. De usb-c-aansluiting kun je gebruiken voor een kabel, maar er komt ook een Apple Watch-adapter die werkt met snelladen. Belkin verkoopt dan ook twee versies van deze BoostCharge Pro 3-in-1 oplaadpad met Qi2: eentje met en zonder de Apple Watch-adapter.

Waar je bij deze adapter wel rekening mee moet houden, is dat hij alleen MagSafe compatible is en dus niet MagSafe certified. Dat betekent dat je niet de volledige MagSafe-specs benut, zoals 15W opladen en de schermvullende MagSafe-animatie zodra je de iPhone erop legt. Belkin’s eerdere MagSafe-laders zijn meestal wel officieel gecertificeerd. De nieuwe 3-in-1 Qi2-lader is vanaf later dit jaar te bestellen in wit of zwart. Een prijs is nog niet bekend.

De tweede Qi2-lader van Belkin is alleen voor iPhone en andere smartphones geschikt. Ook deze werkt met de nieuwste standaard en is MagSafe compatible (dus magnetisch), maar dus niet MagSafe certified. De BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand is een lader die je zowel als mat als standaard kan gebruiken. Als je hem als standaard gebruikt, kun je je iPhone rechtop opladen. Dat is bijvoorbeeld handig als je de Stand-by-modus van iOS 17 wil gebruiken. Deze Qi2-lader komt in zowel wit als zwart.

Meer van Belkin

Belkin heeft vandaag nog meer aangekondigd. Naast deze twee opladers, komt er ook een enkele oplaadpad met magneet (met de eerste generatie Qi-standaard), een 25W-oplader en powerbank in één, een 140W GaN-oplader met vier poorten, een 5-in-1 Thunderbolt 4-hub en nog twee SoundForm headsets (de Inspire Kids en de Adapt). De aankondigingen zijn gedaan in het kader van de IFA-techbeurs in Berlijn.